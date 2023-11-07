https://sputnik-georgia.ru/20231107/pochemu-gruziya-dolzhna-izmenit-natsionalnyy-uchebnyy-plan-i-kakim-on-dolzhen-byt-283908607.html
Грузия меняет Национальный учебный план: каким он должен быть – мнение эксперта
Грузия меняет Национальный учебный план: каким он должен быть – мнение эксперта
Национальный учебный план как базовый документ периодически нуждается в обновлении 07.11.2023, Sputnik Грузия
2023-11-07T15:45+0400
2023-11-07T15:45+0400
2023-11-07T16:29+0400
грузия
новости
общество
георгий амилахвари
ираклий гарибашвили
сша
министерство образования и науки грузии
образование в грузии
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ТБИЛИСИ, 7 ноя — Sputnik. Национальный учебный план устарел и нуждается в серьезных новшествах, об этом говорят не только эксперты отрасли, но и министр образования и науки Грузии Георгий Амилахвари, который анонсировал начало крупных изменений в системе. В эксклюзивном интервью Sputnik Грузия эксперт по вопросам образования Манана Николаишвили рассказала, почему Национальный учебный план Грузии устарел, где особо ощутимы погрешности и по каким направлениям следует менять имеющийся курс. Эксперт пояснила, что конкурс, к слову, по учебникам для STEM предметов (естественные науки, технология, инженерия и математика) провели так, что стандарты не были утверждены, а учебники пишут по стандартам и программе. Получилось так, что учебники были написаны по неутвержденным стандартам. Так было несколько лет назад, когда вступил в силу Национальный учебный план третьего поколения, отметила Николаишвили. Национальные цели общего образования в Грузии будут пересмотрены – министр>>Эксперт считает важным, что министр образования и науки Георгий Амилахвари начал говорить о существующих проблемах и, более того, предоставил заключение премьер-министру Ираклию Гарибашвили. В этом году министерство образования Грузии начало исследование касательно качества учебников непосредственно среди учителей. Николаишвили уверяет, что правительство ничего не сможет сделать и изменить, если педагоги не будут честны в этом исследовании. Если учителя из-за определенного страха перед кем-то, личных знакомств или по каким-то другим причинам не скажут правду насчет качества учебников и честно не расскажут о погрешностях, с которыми они сталкиваются в рабочем процессе, то ничего не получится, уверена Николаишвили. Проблемы и вызовы в школах – министр образования Грузии провел встречу с родителями>>Между тем министерство гарантирует анонимность в процессе исследования. Николаишвили просит всех своих коллег искренне рассказать о том, какие погрешности есть у того или иного учебника. "Я призываю моих коллег, чтобы они все говорили прямо, что учить детей по этим учебникам нельзя – 99,99% учебников в Грузии просто непригодные. И вот это должно быть отражено в заключении исследования министерства образования, проведенного среди учителей", – отметила Николаишвили. Что нужно сделать? По мнению эксперта, для улучшения системы образования необходимо начать со структурных изменений. Николаишвили уверена, что должна быть сформирована новая структура системы образования, а некоторые структуры, подведомственные министерству, вообще должны быть упразднены. Эксперт считает, что министерство – это не научно-исследовательский институт, это управленческое учреждение, которое должно все контролировать и проверять. Министерство не должно совмещать функцию научно-исследовательского института, отметила она. По словам Николаишвили, научно-исследовательский процесс должен перейти именно в Институт Гогебашвили, и там должны работать над стандартом, программой, над тем, какой должна быть книга. Николаишвили рассказала, что раньше в Грузии также существовал Институт усовершенствования и повышения квалификации педагогов. Там работали профессора, специалисты высшей категории, которые знали все ступени школьной деятельности, поскольку сами их проходили. Частные школы Грузии станут независимее – министр рассказал о новых реформах>>Эти люди подготавливали педагогов по методике преподавания. Изучали их работу, присутствовали на уроках, чтобы оценить и проверить их знания и навыки. Сдать экзамен по предмету не означает быть хорошим учителем. Николаишвили рассказала, что лично знает многих педагогов, которые блестяще знают свой предмет, сдали экзамены и получили высокие баллы, но не могут удержать класс, на их уроках всегда шумно, ученики не слушаются, кто-то смотрит в окно, кто-то кричит, кто-то поет. Эксперт согласна с мнением министра образования насчет того, что национальные цели общего образования должны быть изменены и в написании доктрины министерству должны помочь философы, психологи, ученые по части теории педагогики и практики и так далее. В начале октября 2023 года министр образования Георгий Амилахвари заявил, что необходимо пересмотреть национальные цели общего образования, поскольку они никак не соответствуют стандартам современного международного образования. 100% гарантия трудоустройства – какие программы профобразования профинансируют в Грузии>>Национальный учебный план как базовый документ определяет, что, когда и как должны учить в школах Грузии. По его словам, ведомство активно работает по разным направлениям и готово обсуждать в широких кругах следующие вопросы: национальные цели общего образования; детские сады и дошкольное образование; школа и общее образование; автономия школы; национальный учебный план; система оценок и авторизация школ. Кроме того, министерство готово рассмотреть следующие вопросы: поддержка школьного сообщества, педагогов и сотрудников; финансовые и социальные условия, схема карьерного развития; финансирование школ и школьное питание; планирование политики образования; учебные ресурсы; процесс грифования учебников, новое видение в профобразовании, высшее образование и наука. Амилахвари отметил, что, исходя из того, что эти вопросы выносятся на публичное обсуждение, Минобразования готово принимать очень трудные и болезненные решения, которые, возможно, не принимались в течение длительного времени. Национальный учебный план Грузии составлен на основе документа Национальных целей общего образования 2004 года. Его внедрение в Грузии началось с 2006-2007 учебного года. Национальный учебный план как базовый документ периодически нуждается в обновлении, чтобы отражать как нужды учеников и педагогов, так и международную практику, современные тенденции в сфере образования.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, георгий амилахвари, ираклий гарибашвили, сша, министерство образования и науки грузии, образование в грузии
Грузия меняет Национальный учебный план: каким он должен быть – мнение эксперта
15:45 07.11.2023 (обновлено: 16:29 07.11.2023)
Национальный учебный план как базовый документ периодически нуждается в обновлении
ТБИЛИСИ, 7 ноя — Sputnik. Национальный учебный план устарел и нуждается в серьезных новшествах, об этом говорят не только эксперты отрасли, но и министр образования и науки Грузии Георгий Амилахвари, который анонсировал начало крупных изменений в системе.
В эксклюзивном интервью Sputnik Грузия эксперт по вопросам образования Манана Николаишвили рассказала, почему Национальный учебный план Грузии устарел, где особо ощутимы погрешности и по каким направлениям следует менять имеющийся курс.
"Уже прошло шесть лет с момента утверждения действующего Национального плана Грузии, и он устарел. То есть раз в шесть лет должны быть внесены изменения. В нынешнем плане много погрешностей. Например, по некоторым предметам учебный план неплохой, но, к слову, по химии он ужасный, стандарт плохой", – заявила Николаишвили.
Эксперт пояснила, что конкурс, к слову, по учебникам для STEM предметов (естественные науки, технология, инженерия и математика) провели так, что стандарты не были утверждены, а учебники пишут по стандартам и программе. Получилось так, что учебники были написаны по неутвержденным стандартам. Так было несколько лет назад, когда вступил в силу Национальный учебный план третьего поколения, отметила Николаишвили.
Эксперт считает важным, что министр образования и науки Георгий Амилахвари начал говорить о существующих проблемах и, более того, предоставил заключение премьер-министру Ираклию Гарибашвили.
"Ираклий Гарибашвили ранее заявил, что содержание учебников нужно изменить. А для этого нужно сначала изменить Национальный учебный план. Хорошо, что начали говорить о том, что его нужно менять, но проблема в том, как он будет изменен", – подчеркнула Николаишвили.
В этом году министерство образования Грузии начало исследование касательно качества учебников непосредственно среди учителей. Николаишвили уверяет, что правительство ничего не сможет сделать и изменить, если педагоги не будут честны в этом исследовании.
Если учителя из-за определенного страха перед кем-то, личных знакомств или по каким-то другим причинам не скажут правду насчет качества учебников и честно не расскажут о погрешностях, с которыми они сталкиваются в рабочем процессе, то ничего не получится, уверена Николаишвили.
Между тем министерство гарантирует анонимность в процессе исследования. Николаишвили просит всех своих коллег искренне рассказать о том, какие погрешности есть у того или иного учебника.
"Я призываю моих коллег, чтобы они все говорили прямо, что учить детей по этим учебникам нельзя – 99,99% учебников в Грузии просто непригодные. И вот это должно быть отражено в заключении исследования министерства образования, проведенного среди учителей", – отметила Николаишвили.
По мнению эксперта, для улучшения системы образования необходимо начать со структурных изменений. Николаишвили уверена, что должна быть сформирована новая структура системы образования, а некоторые структуры, подведомственные министерству, вообще должны быть упразднены.
Эксперт считает, что министерство – это не научно-исследовательский институт, это управленческое учреждение, которое должно все контролировать и проверять. Министерство не должно совмещать функцию научно-исследовательского института, отметила она.
"Раньше Центр национального учебного плана работал отдельно, у нас был Институт имени Якоба Гогебашвили. После прихода к власти партии "Единое национальное движение" этот институт фактически был упразднен и присоединен к Университету Илии. Так вот этот институт должен быть отсоединен от Университета Илии и работать как раньше", – уверена Николаишвили.
По словам Николаишвили, научно-исследовательский процесс должен перейти именно в Институт Гогебашвили, и там должны работать над стандартом, программой, над тем, какой должна быть книга.
"Как можно, чтобы всем этим занимались чиновники? Чтобы чиновники писали программу? Это должно происходить в научном пространстве", – отметила Николаишвили.
Николаишвили рассказала, что раньше в Грузии также существовал Институт усовершенствования и повышения квалификации педагогов. Там работали профессора, специалисты высшей категории, которые знали все ступени школьной деятельности, поскольку сами их проходили.
Эти люди подготавливали педагогов по методике преподавания. Изучали их работу, присутствовали на уроках, чтобы оценить и проверить их знания и навыки.
"Государство должно инспектировать, контролировать учебный процесс. Нет ни одной страны мира, где нет инспекторов школьных предметов. В США, Англии, практически везде инспекторы присутствуют на уроках", – заявила Николаишвили.
Сдать экзамен по предмету не означает быть хорошим учителем. Николаишвили рассказала, что лично знает многих педагогов, которые блестяще знают свой предмет, сдали экзамены и получили высокие баллы, но не могут удержать класс, на их уроках всегда шумно, ученики не слушаются, кто-то смотрит в окно, кто-то кричит, кто-то поет.
"О каких знаниях можно говорить, когда на уроках такая обстановка? Таким педагогам нужно помочь, научить их методике обучения, а если не получится, то освободить с должности. Для того чтобы держать класс, только знания предмета не хватит", – уверяет эксперт.
Эксперт согласна с мнением министра образования насчет того, что национальные цели общего образования должны быть изменены и в написании доктрины министерству должны помочь философы, психологи, ученые по части теории педагогики и практики и так далее.
В начале октября 2023 года министр образования Георгий Амилахвари заявил, что необходимо пересмотреть национальные цели общего образования, поскольку они никак не соответствуют стандартам современного международного образования.
Национальный учебный план как базовый документ определяет, что, когда и как должны учить в школах Грузии. По его словам, ведомство активно работает по разным направлениям и готово обсуждать в широких кругах следующие вопросы: национальные цели общего образования; детские сады и дошкольное образование; школа и общее образование; автономия школы; национальный учебный план; система оценок и авторизация школ.
Кроме того, министерство готово рассмотреть следующие вопросы: поддержка школьного сообщества, педагогов и сотрудников; финансовые и социальные условия, схема карьерного развития; финансирование школ и школьное питание; планирование политики образования; учебные ресурсы; процесс грифования учебников, новое видение в профобразовании, высшее образование и наука.
Амилахвари отметил, что, исходя из того, что эти вопросы выносятся на публичное обсуждение, Минобразования готово принимать очень трудные и болезненные решения, которые, возможно, не принимались в течение длительного времени.
Национальный учебный план Грузии составлен на основе документа Национальных целей общего образования 2004 года. Его внедрение в Грузии началось с 2006-2007 учебного года.
Национальный учебный план как базовый документ периодически нуждается в обновлении, чтобы отражать как нужды учеников и педагогов, так и международную практику, современные тенденции в сфере образования.