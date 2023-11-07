https://sputnik-georgia.ru/20231107/pochemu-gruziya-dolzhna-izmenit-natsionalnyy-uchebnyy-plan-i-kakim-on-dolzhen-byt-283908607.html

Грузия меняет Национальный учебный план: каким он должен быть – мнение эксперта

Грузия меняет Национальный учебный план: каким он должен быть – мнение эксперта

Национальный учебный план как базовый документ периодически нуждается в обновлении 07.11.2023, Sputnik Грузия

2023-11-07T15:45+0400

2023-11-07T15:45+0400

2023-11-07T16:29+0400

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ТБИЛИСИ, 7 ноя — Sputnik. Национальный учебный план устарел и нуждается в серьезных новшествах, об этом говорят не только эксперты отрасли, но и министр образования и науки Грузии Георгий Амилахвари, который анонсировал начало крупных изменений в системе. В эксклюзивном интервью Sputnik Грузия эксперт по вопросам образования Манана Николаишвили рассказала, почему Национальный учебный план Грузии устарел, где особо ощутимы погрешности и по каким направлениям следует менять имеющийся курс. Эксперт пояснила, что конкурс, к слову, по учебникам для STEM предметов (естественные науки, технология, инженерия и математика) провели так, что стандарты не были утверждены, а учебники пишут по стандартам и программе. Получилось так, что учебники были написаны по неутвержденным стандартам. Так было несколько лет назад, когда вступил в силу Национальный учебный план третьего поколения, отметила Николаишвили. Национальные цели общего образования в Грузии будут пересмотрены – министр>>Эксперт считает важным, что министр образования и науки Георгий Амилахвари начал говорить о существующих проблемах и, более того, предоставил заключение премьер-министру Ираклию Гарибашвили. В этом году министерство образования Грузии начало исследование касательно качества учебников непосредственно среди учителей. Николаишвили уверяет, что правительство ничего не сможет сделать и изменить, если педагоги не будут честны в этом исследовании. Если учителя из-за определенного страха перед кем-то, личных знакомств или по каким-то другим причинам не скажут правду насчет качества учебников и честно не расскажут о погрешностях, с которыми они сталкиваются в рабочем процессе, то ничего не получится, уверена Николаишвили. Проблемы и вызовы в школах – министр образования Грузии провел встречу с родителями>>Между тем министерство гарантирует анонимность в процессе исследования. Николаишвили просит всех своих коллег искренне рассказать о том, какие погрешности есть у того или иного учебника. "Я призываю моих коллег, чтобы они все говорили прямо, что учить детей по этим учебникам нельзя – 99,99% учебников в Грузии просто непригодные. И вот это должно быть отражено в заключении исследования министерства образования, проведенного среди учителей", – отметила Николаишвили. Что нужно сделать? По мнению эксперта, для улучшения системы образования необходимо начать со структурных изменений. Николаишвили уверена, что должна быть сформирована новая структура системы образования, а некоторые структуры, подведомственные министерству, вообще должны быть упразднены. Эксперт считает, что министерство – это не научно-исследовательский институт, это управленческое учреждение, которое должно все контролировать и проверять. Министерство не должно совмещать функцию научно-исследовательского института, отметила она. По словам Николаишвили, научно-исследовательский процесс должен перейти именно в Институт Гогебашвили, и там должны работать над стандартом, программой, над тем, какой должна быть книга. Николаишвили рассказала, что раньше в Грузии также существовал Институт усовершенствования и повышения квалификации педагогов. Там работали профессора, специалисты высшей категории, которые знали все ступени школьной деятельности, поскольку сами их проходили. Частные школы Грузии станут независимее – министр рассказал о новых реформах>>Эти люди подготавливали педагогов по методике преподавания. Изучали их работу, присутствовали на уроках, чтобы оценить и проверить их знания и навыки. Сдать экзамен по предмету не означает быть хорошим учителем. Николаишвили рассказала, что лично знает многих педагогов, которые блестяще знают свой предмет, сдали экзамены и получили высокие баллы, но не могут удержать класс, на их уроках всегда шумно, ученики не слушаются, кто-то смотрит в окно, кто-то кричит, кто-то поет. Эксперт согласна с мнением министра образования насчет того, что национальные цели общего образования должны быть изменены и в написании доктрины министерству должны помочь философы, психологи, ученые по части теории педагогики и практики и так далее. В начале октября 2023 года министр образования Георгий Амилахвари заявил, что необходимо пересмотреть национальные цели общего образования, поскольку они никак не соответствуют стандартам современного международного образования. 100% гарантия трудоустройства – какие программы профобразования профинансируют в Грузии>>Национальный учебный план как базовый документ определяет, что, когда и как должны учить в школах Грузии. По его словам, ведомство активно работает по разным направлениям и готово обсуждать в широких кругах следующие вопросы: национальные цели общего образования; детские сады и дошкольное образование; школа и общее образование; автономия школы; национальный учебный план; система оценок и авторизация школ. Кроме того, министерство готово рассмотреть следующие вопросы: поддержка школьного сообщества, педагогов и сотрудников; финансовые и социальные условия, схема карьерного развития; финансирование школ и школьное питание; планирование политики образования; учебные ресурсы; процесс грифования учебников, новое видение в профобразовании, высшее образование и наука. Амилахвари отметил, что, исходя из того, что эти вопросы выносятся на публичное обсуждение, Минобразования готово принимать очень трудные и болезненные решения, которые, возможно, не принимались в течение длительного времени. Национальный учебный план Грузии составлен на основе документа Национальных целей общего образования 2004 года. Его внедрение в Грузии началось с 2006-2007 учебного года. Национальный учебный план как базовый документ периодически нуждается в обновлении, чтобы отражать как нужды учеников и педагогов, так и международную практику, современные тенденции в сфере образования.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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