https://sputnik-georgia.ru/20230519/skandal-s-koll-tsentrami-parlament-gruzii-provalil-golosovanie-po-sledstvennoy-komissii-277842444.html
Скандал с колл-центрами: парламент Грузии провалил голосование по следственной комиссии
Скандал с колл-центрами: парламент Грузии провалил голосование по следственной комиссии
После технического перерыва прошли регистрацию только 54 депутата, а для кворума необходимо 76 депутатов 19.05.2023, Sputnik Грузия
2023-05-19T17:43+0400
2023-05-19T17:43+0400
2023-05-19T17:43+0400
грузия
политика
новости
давид кезерашвили
георгий гахария
михаил саакашвили
грузинская мечта
bbc
единое нацдвижение
парламент грузии
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ТБИЛИСИ, 19 мая — Sputnik. Парламенту Грузии не хватило кворума, чтобы проголосовать по вопросу создания временной следственной комиссии по делу т. н. колл-центров. Инициатором создания комиссии выступила партия экс-премьера Грузии Георгия Гахария "За Грузию" после обнародования скандального журналистского расследования британской вещательной корпорации ВВС. Европейские пенсионеры стали жертвами международной мошеннической схемы, т. н. колл-центров, за которыми, как утверждает ВВС, стоит экс-министр обороны Грузии Давид Кезерашвили. После технического перерыва в зале заседаний зарегистрировались только 54 депутата. Для кворума необходимо 76 депутатов. Прикрытие преступного колл-центра или имитация? Оппозиционер о спецоперации в Тбилиси>>Идею создания комиссии поддержала, в том числе, крупнейшая оппозиционная партия страны, основанная Михаилом Саакашвили, "Единое национальное движение", которую, по утверждению "Грузинской мечты", финансирует Кезерашвили. В период правления "Нацдвижения" (почти до конца 2012 года) Кезерашвили был в числе представителей верхушки власти. Представители "Нацдвижения" утверждают, что те преступные колл-центры, которые работают именно в Грузии, "крышует" Служба госбезопасности страны. По их словам, спецслужбы не могли не заметить мошенничества международного масштаба в столице. Против создания комиссии выступила правящая партия. Как ранее заявил исполнительный секретарь "Грузинской мечты" Мамука Мдинарадзе, парламент – не следственный орган, и правящая партия не поддерживает идею создания в высшем законодательном органе временной следственной комиссии по вопросу т. н. колл-центров. Кто в Грузии "крышует" колл-центры? Глава МВД ответил на обвинение оппозиции>>Между тем прокуратура Грузии совместно с европейскими партнерами провела уже несколько масштабных операций по выявлению участников транснациональной преступной группировки. Данные прокуратуры Грузии Речь идет о международной сети мошенников, которые организовали колл-центры, в том числе в Грузии, и, используя их, вводили жителей стран Европы в заблуждение, чтобы прибрать к рукам их деньги. Следственные органы Грузии и европейских стран в рамках совместного расследования установили, что мошенники размещали рекламу в соцсетях и других публичных местах о выгодном инвестировании. Более того, сотрудники колл-центров обзванивали жителей разных стран Европы и предлагали те же услуги. Деньги тех, кто соглашался на инвестирование, мошенники присваивали себе. Зачем Кезерашвили следственная комиссия по делу колл-центров? Ответ главы парламента>>Расследование транснационального преступления началось в 2021 году. В октябре 2021 года и ноябре 2022 года в Грузии были проведены широкомасштабные следственные мероприятия по выявлению подобных колл-центров и причастных к ним лиц. В результате были задержаны руководители и десятки возможных участников организованной преступной группы, начато уголовное преследование юридических лиц. Точное число задержанных в Грузии следственные органы не уточняют. Скандальное расследование ВВС Между тем британская вещательная компания ВВС 12 апреля обнародовала результаты журналистского расследования, согласно которому за международной мошеннической схемой при помощи колл-центров стоит гражданин Израиля, экс-министр обороны Грузии Давид Кезерашвили. По данным расследования, в общей сложности речь идет об ущербе более чем в 1 миллиард долларов. BBC утверждает, что обнаружила 152 компании, включая Solo Capitals (якобы занимается торговлей криптовалютой и базируется в Грузии), которые, предположительно, являются частью международной преступной сети. Эта сеть известна полиции как "группа Милтон". По данным BBC, в ходе работы над установлением связей между компаниями, которые занимались мошенничеством посредством колл-центров, постоянно всплывало пять имен – Давид Тодуа, Рати Челидзе, Гурам Гогешвили, Иосиф Мгеладзе и Майкл Бенимини. Они были указаны в качестве директоров торговых платформ "группы Милтон" или поддерживающих технологических компаний. Кто стоит за Давидом Кезерашвили? >>Согласно "Панамским документам" (утечка конфиденциальных документов о наличии скрытой собственности у множества нынешних и бывших мировых лидеров, высокопоставленных чиновников и известных людей), Челидзе, Гогешвили, Мгеладзе и Бенимини числились директорами или высокопоставленными должностными лицами в группе связанных между собой офшорных компаний или дочерних компаний. BBC утверждает, что эти компании существовали еще до "группы Милтон" и их след ведет к Кезерашвили. Там же в сказано, что нет доказательств, что у Кезерашвили был какой-либо прямой финансовый интерес к "группе Милтон". Но несколько бывших сотрудников компаний, связанных с "группой Милтон", рассказали, что они напрямую общались с Кезерашвили и знали, что он связан с группой.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, политика, новости, давид кезерашвили, георгий гахария, михаил саакашвили, грузинская мечта, bbc, единое нацдвижение, парламент грузии
грузия, политика, новости, давид кезерашвили, георгий гахария, михаил саакашвили, грузинская мечта, bbc, единое нацдвижение, парламент грузии
Скандал с колл-центрами: парламент Грузии провалил голосование по следственной комиссии
После технического перерыва прошли регистрацию только 54 депутата, а для кворума необходимо 76 депутатов
ТБИЛИСИ, 19 мая — Sputnik. Парламенту Грузии не хватило кворума, чтобы проголосовать по вопросу создания временной следственной комиссии по делу т. н. колл-центров.
Инициатором создания комиссии выступила партия экс-премьера Грузии Георгия Гахария "За Грузию" после обнародования скандального журналистского расследования британской вещательной корпорации ВВС. Европейские пенсионеры стали жертвами международной мошеннической схемы, т. н. колл-центров, за которыми, как утверждает ВВС, стоит экс-министр обороны Грузии Давид Кезерашвили.
После технического перерыва в зале заседаний зарегистрировались только 54 депутата. Для кворума необходимо 76 депутатов.
Идею создания комиссии поддержала, в том числе, крупнейшая оппозиционная партия страны, основанная Михаилом Саакашвили, "Единое национальное движение", которую, по утверждению "Грузинской мечты", финансирует Кезерашвили. В период правления "Нацдвижения" (почти до конца 2012 года) Кезерашвили был в числе представителей верхушки власти.
Представители "Нацдвижения" утверждают, что те преступные колл-центры, которые работают именно в Грузии, "крышует" Служба госбезопасности страны. По их словам, спецслужбы не могли не заметить мошенничества международного масштаба в столице.
Против создания комиссии выступила правящая партия. Как ранее заявил исполнительный секретарь "Грузинской мечты" Мамука Мдинарадзе, парламент – не следственный орган, и правящая партия не поддерживает идею создания в высшем законодательном органе временной следственной комиссии по вопросу т. н. колл-центров.
Между тем прокуратура Грузии совместно с европейскими партнерами провела уже несколько масштабных операций по выявлению участников транснациональной преступной группировки.
Данные прокуратуры Грузии
Речь идет о международной сети мошенников, которые организовали колл-центры, в том числе в Грузии, и, используя их, вводили жителей стран Европы в заблуждение, чтобы прибрать к рукам их деньги.
Следственные органы Грузии и европейских стран в рамках совместного расследования установили, что мошенники размещали рекламу в соцсетях и других публичных местах о выгодном инвестировании. Более того, сотрудники колл-центров обзванивали жителей разных стран Европы и предлагали те же услуги. Деньги тех, кто соглашался на инвестирование, мошенники присваивали себе.
Расследование транснационального преступления началось в 2021 году.
В октябре 2021 года и ноябре 2022 года в Грузии были проведены широкомасштабные следственные мероприятия по выявлению подобных колл-центров и причастных к ним лиц.
В результате были задержаны руководители и десятки возможных участников организованной преступной группы, начато уголовное преследование юридических лиц. Точное число задержанных в Грузии следственные органы не уточняют.
Скандальное расследование ВВС
Между тем британская вещательная компания ВВС 12 апреля обнародовала результаты журналистского расследования, согласно которому за международной мошеннической схемой при помощи колл-центров стоит гражданин Израиля, экс-министр обороны Грузии Давид Кезерашвили.
По данным расследования, в общей сложности речь идет об ущербе более чем в 1 миллиард долларов.
BBC утверждает, что обнаружила 152 компании, включая Solo Capitals (якобы занимается торговлей криптовалютой и базируется в Грузии), которые, предположительно, являются частью международной преступной сети. Эта сеть известна полиции как "группа Милтон".
По данным BBC, в ходе работы над установлением связей между компаниями, которые занимались мошенничеством посредством колл-центров, постоянно всплывало пять имен – Давид Тодуа, Рати Челидзе, Гурам Гогешвили, Иосиф Мгеладзе и Майкл Бенимини. Они были указаны в качестве директоров торговых платформ "группы Милтон" или поддерживающих технологических компаний.
Согласно "Панамским документам" (утечка конфиденциальных документов о наличии скрытой собственности у множества нынешних и бывших мировых лидеров, высокопоставленных чиновников и известных людей), Челидзе, Гогешвили, Мгеладзе и Бенимини числились директорами или высокопоставленными должностными лицами в группе связанных между собой офшорных компаний или дочерних компаний.
BBC утверждает, что эти компании существовали еще до "группы Милтон" и их след ведет к Кезерашвили.
Там же в сказано, что нет доказательств, что у Кезерашвили был какой-либо прямой финансовый интерес к "группе Милтон". Но несколько бывших сотрудников компаний, связанных с "группой Милтон", рассказали, что они напрямую общались с Кезерашвили и знали, что он связан с группой.