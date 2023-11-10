https://sputnik-georgia.ru/20231110/restavratsiya-monastyrya-gelati---spetsialisty-rasskazali-poslednie-dannye--284136658.html

Реставрация монастыря Гелати – специалисты рассказали последние данные

Реставрация монастыря Гелати – специалисты рассказали последние данные

ТБИЛИСИ, 10 ноя — Sputnik. Специалисты в поврежденном храме монастырского комплекса Гелати определили критерии, где возможно проведение экстренных... 10.11.2023, Sputnik Грузия

2023-11-10T18:04+0400

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ТБИЛИСИ, 10 ноя — Sputnik. Специалисты в поврежденном храме монастырского комплекса Гелати определили критерии, где возможно проведение экстренных реставрационных работ, сказала реставратор настенной росписи Лела Ниношвили журналистам на встрече, где был представлен отчет о деятельности за май-октябрь 2023 года. Патриархия Грузии в апреле 2023 года получила право на осуществление всех работ в монастырском комплексе, после того как высказала недовольство работой министерства культуры и потребовала проведения реставрации с единым планом управления в соответствии с современными стандартами. Летом в Гелати работала группа консерваторов-реставраторов, которая проводила технологическое исследование настенной росписи, готовя наглядный словарь технологии росписи, подробно описывая проблемы памятника. По словам реставратора, исходя из сложившейся ситуации, они установили критерии, на каком ареале у них есть возможность экстренного консервационного вмешательства. Таким образом, реставраторы классифицировали и систематизировали повреждения, чтобы понять, в каких ареалах есть возможность срочного консервационного вмешательства, какая часть настенной росписи находится в стабильном состоянии, что на данном этапе требует срочного вмешательства и в какой части не может быть вмешательства. В настоящее время идет процесс планирования, закупка технического оборудования – процесс достаточно длительный, так как большая его часть заказывается из-за границы. Что касается самих фресок, процесс повреждения активен в той части, где протекала вода, и в той части, где были проведены консервационные вмешательства. Там, по словам реставратора, процесс ухудшается. Гелати вчера и сегодня – многовековая история культурного памятника Грузии>>В связи с этим никакие вмешательства проводиться не могут, эксперты ограничиваются только исследованиями, чтобы полностью изучить ситуацию. Также Ниношвили добавила, что в одной из частей храма столкнулась с неправильным вмешательством, которое было проведено в результате реставрации в прошлом. Согласно исследованиям, недавние вмешательства, которые были проведены в верхних регистрах западного рукава, несовместимы с физическим, техническим состоянием памятника, также несовместимы с техникой его исполнения и, к сожалению, разрушительны. Также о работах рассказал архитектор Вахтанг Зесашвили, отметив, что храм временно покрыт крышей, однако куполообразное перекрытие будет завершено к концу года.Проблемы в ГелатиПерекрытие рукавов и придела храма было осуществлено по неправильной методике и некачественными материалами, из-за чего крыша начала протекать. К 2021 году стенная роспись в храме оказалась в плачевном состоянии.Для спасения уникальных фресок черепицу сняли и установили временную жестяную крышу. В январе 2021 года во время снежной бури часть жестяной крыши тоже была повреждена, и вода снова попала на фрески.Установка временной кровли и работы по сохранению поврежденной настенной росписи западного крыла храма велись под контролем группы экспертов ЮНЕСКО, приглашенных министерством культуры.Эксперт ЮНЕСКО изучает состояние монастырского комплекса Гелати – что планирует специалист>>В министерстве заявили, что проникновение воды в храм полностью устранено и повреждение росписи стен прекращено.Монастырский комплекс Гелати (регион Имерети) – уникальный средневековый монастырь, центр церковной и культурной жизни Грузии, резиденция Католикоса со второй половины XVI века до 1814 года, памятник Всемирного наследия ЮНЕСКО (1994).В храме Пресвятой Богородицы находится уникальная фреска царя Давида IV Строителя, который и основал комплекс.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

гелати

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