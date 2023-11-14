https://sputnik-georgia.ru/20231114/na-chto-tratyat-dengi-inostrantsy-v-gruzii-284214943.html

На что тратят деньги иностранцы в Грузии

На что тратят деньги иностранцы в Грузии

В третьем квартале 2023 года траты иностранца за одну поездку в Грузию составили в среднем 2 105,8 лари 14.11.2023, Sputnik Грузия

2023-11-14T18:57+0400

2023-11-14T18:57+0400

2023-11-14T18:57+0400

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национальная служба статистики грузии "сакстат"

национальная администрация туризма грузии

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ТБИЛИСИ, 14 ноя — Sputnik. Иностранцы в третьем квартале 2023 года потратили в Грузии в общей сложности примерно 4,8 миллиарда лари (1,8 миллиарда долларов), что на 7,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года, говорится в сообщении Национальной службы статистики "Сакстат".Согласно данным ведомства, большая часть этой суммы тратится на проживание и покупки, а также на питание и выпивку.За отчетный период траты иностранца за одну поездку в Грузию составили в среднем 2 105,8 лари, что на 11,3% меньше показателя за третий квартал 2022 года.Сколько приехало туристовПо данным "Сакстата", в третьем квартале Грузию посетили 2,7 миллиона путешественников, что на 19,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом число визитов лицами старше 15 лет составило 2,3 миллиона, что на 21% больше, чем за третий квартал 2022 года.Число туристических визитов в Грузию составило 1,7 миллиона, что на 15,4% больше, чем за третий квартал 2022 года.Доходы Грузии от туризма рекордно растут – вице-премьер >>Самое большое число визитеров совершили граждане России – 478,4 тысячи, что составляет 24,4% от общего количества посетивших Грузию. В топ-3 также вошли граждане Турции (21,3%) и Армении (12,9%).Доходы от туризма с начала годаПо данным Национальной администрации туризма страны, доходы от международного туризма в Грузии в январе-сентябре 2023 года составили 3,3 миллиарда долларов, что является рекордным показателем.Доходы от туризма с начала 2023 года выросли на 29,2% по сравнению с данными трех кварталов 2022 года и на 25,9% по сравнению с тем же периодом допандемийного 2019 года.Как прошел летний туристический сезон в Грузии – оценка эксперта >>Число визитов международных путешественников в Грузию выросло на 43% в январе-сентябре 2023 года по сравнению с аналогичным периодом 2022 года и составило до 5,6 миллиона.При этом показатели восстановлены на 76,9% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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туризм, грузия, экономика, новости, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат", национальная администрация туризма грузии