https://sputnik-georgia.ru/20231115/v-gruzii-poyavilsya-esche-odin-tsifrovoy-bank-284223619.html
В Грузии появился еще один цифровой банк
В Грузии появился еще один цифровой банк
АО "Хэши" будет работать только в тестовом режиме в течение 7 месяцев после получения лицензии на банковскую деятельность 15.11.2023, Sputnik Грузия
2023-11-15T10:02+0400
2023-11-15T10:02+0400
2023-11-15T10:02+0400
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ТБИЛИСИ, 15 ноя — Sputnik. АО "Хеши" получило лицензию цифрового банка в Грузии, говорится в сообщении Национального банка Грузии. После появления в Грузии второго цифрового банка число коммерческих банков в Грузии увеличилось до 16. Как сообщает регулятор, направлением деятельности АО "Хэши" будет работа в качестве цифрового банка, который намерен предоставлять банковские услуги преимущественно через электронные каналы. Банк международных расчетов поможет Грузии развивать цифровой лари >>"Банк стремится подготовить как традиционных, так и технологично ориентированных клиентов рынка к переходу на цифровую стратегию", – отмечается в сообщении. Согласно принципам лицензирования цифровых банков, разработанным Национальным банком Грузии, после оценки бизнес-модели заявителя и соответствия требованиям, установленным законом, банковская лицензия выдается с определенными ограничениями и соответствующим периодом для полноценного функционирования. цифрового банка, определяется наполнение минимального размера надзорного капитала на необходимом этапе. АО "Хэши" будет работать только в тестовом режиме в течение 7 месяцев после получения лицензии на банковскую деятельность, а осуществление банковской деятельности в реальных условиях будет ограничено. В Грузии появился первый цифровой банк >>По модели цифрового банка все сервисы предоставляются в основном в электронной форме, при предоставлении сервисов цифровой банк использует новые технологии или инновационную технологическую бизнес-модель. Цифровой банк ориентирован на открытый банкинг и развитие банковского дела как модели сервиса, основывается на интерфейсе API и модулярном устройстве технологической инфраструктуры, у него есть электронные технические средства для подтверждения аутентичности и идентификации потребителя, и он может предоставлять его третьим лицам. Нацбанк Грузии собирается протестировать цифровой лари >>Внедрение технологии началось в 2022 году, и первым цифровым банком в Грузии стал банк АО "Пейсера Грузия". АО "Хеши" было основано в 2022 году. Его владельцами являются Владимир Носов, Сулхан Папашвили, Лаша Папашвил и Нана Кебурия.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, экономика, новости, национальный банк грузии
грузия, экономика, новости, национальный банк грузии
В Грузии появился еще один цифровой банк
АО "Хэши" будет работать только в тестовом режиме в течение 7 месяцев после получения лицензии на банковскую деятельность
ТБИЛИСИ, 15 ноя — Sputnik. АО "Хеши" получило лицензию цифрового банка в Грузии, говорится в сообщении Национального банка Грузии.
После появления в Грузии второго цифрового банка число коммерческих банков в Грузии увеличилось до 16.
Как сообщает регулятор, направлением деятельности АО "Хэши" будет работа в качестве цифрового банка, который намерен предоставлять банковские услуги преимущественно через электронные каналы.
"Банк стремится подготовить как традиционных, так и технологично ориентированных клиентов рынка к переходу на цифровую стратегию", – отмечается в сообщении.
Согласно принципам лицензирования цифровых банков, разработанным Национальным банком Грузии, после оценки бизнес-модели заявителя и соответствия требованиям, установленным законом, банковская лицензия выдается с определенными ограничениями и соответствующим периодом для полноценного функционирования. цифрового банка, определяется наполнение минимального размера надзорного капитала на необходимом этапе.
АО "Хэши" будет работать только в тестовом режиме в течение 7 месяцев после получения лицензии на банковскую деятельность, а осуществление банковской деятельности в реальных условиях будет ограничено.
По модели цифрового банка все сервисы предоставляются в основном в электронной форме, при предоставлении сервисов цифровой банк использует новые технологии или инновационную технологическую бизнес-модель.
Цифровой банк ориентирован на открытый банкинг и развитие банковского дела как модели сервиса, основывается на интерфейсе API и модулярном устройстве технологической инфраструктуры, у него есть электронные технические средства для подтверждения аутентичности и идентификации потребителя, и он может предоставлять его третьим лицам.
Внедрение технологии началось в 2022 году, и первым цифровым банком в Грузии стал банк АО "Пейсера Грузия".
АО "Хеши" было основано в 2022 году. Его владельцами являются Владимир Носов, Сулхан Папашвили, Лаша Папашвил и Нана Кебурия.