https://sputnik-georgia.ru/20231116/sbornaya-gruzii-po-futbolu-doma-sygrala-vnichyu-s-shotlandiey-v-otbore-na-evro-2024-284275313.html

Сборная Грузии по футболу дома сыграла вничью с Шотландией в отборе на Евро-2024

Сборная Грузии по футболу дома сыграла вничью с Шотландией в отборе на Евро-2024

Следующий матч сборная Грузии проведет в Вальядолиде против лидера группы А – команды Испании 16.11.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 16 ноя — Sputnik. Сборная Грузии по футболу в последнем домашнем матче квалификации на Евро-2024 сыграла вничью с командой Шотландии – 2:2. Для обеих команд встреча на "Динамо Арене" мало что меняла в турнирной таблице. Грузия потеряла шансы попасть на континентальное первенство через отборочный турнир, а Шотландия, напротив, уже обеспечила себе путевку на Евро. Несмотря на это, сборная Грузия с первых же минут начала угрожать воротам соперника. На 15 минуте с подачи Какабадзе забил Хвича Кварацхелия – 1:0. В начале второго тайма гостям удалось сравнять счет. На 49 минуте отличился Скотт Мактоминей. К чему готовят сборную Грузии матчи квалификации на Евро-2024 – ответ главного тренера >>Счет 1:1 продержался на табло недолго. На 56 минуте точный пас Чакветадзе и красивый удар Кварацхелия вывели сборную Грузии вперед – 2:1 Под конец второго тайма между футболистами произошла небольшая стычка. Георгий Кочорашвили сфолил на сопернике и получил за это желтую карточку. Вместо того, чтобы пожать руку грузинскому футболисту, который пошел извиняться перед соперником, Мактоминей грубо оттолкнул его, что вызвало негодование футболистов сборной Грузии. Спустя пару минут судья смог успокоить футболистов. Уже в дополнительное время гостям удалось сравнять счет. Отличился все тот же Мактоминей – 2:2. Тренер сборной Грузии по футболу собирается использовать потенциал Кварацхелия в атаке>>Первую встречу в Эдинбурге 20 июня сборная Грузии уступила Шотландии со счетом 0:2. Еще в одном матче группы А испанцы без особых усилий обыграли в гостях команду Кипра – 3:1. Следующий матч сборная Грузии проведет в Вальядолиде против лидера группы А – команды Испании. Начало игры в 23:45 по тбилисскому времени.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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