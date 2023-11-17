https://sputnik-georgia.ru/20231117/284299454.html

Месть охамевшей Европе нужно готовить заранее

Месть охамевшей Европе нужно готовить заранее

Изначально европейцами двигало пренебрежение: воспринимая русских как более слабую в цивилизационном, экономическом и культурном отношении общность, они хотели... 17.11.2023, Sputnik Грузия

2023-11-17T14:04+0400

2023-11-17T14:04+0400

2023-11-17T14:15+0400

в мире

общество

новости

европа

финляндия

латвия

европарламент

аналитика

обострение ситуации вокруг украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/0b/11/284299637_0:176:3018:1874_1920x0_80_0_0_e9f8dc1bf78c400674eb6a108e31212b.jpg

В ночь на субботу Финляндия закроет четыре контрольно-пропускных пункта на границе с Россией. Вместо активного перемещения туда-сюда людей и товаров — две щелочки, которые финны называют "Салла" и "Вартиюс", пишет колумнист Дмитрий Бавырин на сайте РИА Новости. Для грузов они практически не использовались, и лезть в эти дыры следует пешком: въезд автомобилей из России запретили ранее, а совсем недавно запрет распространился на велосипеды. Если финны запрещают езду на велосипедах в ноябре — это значит, что они очень спешат. Обычным ритмом в январе бы запретили. Официально все это объясняется наплывом мигрантов с Глобального Юга, которые, прилетая в Россию, пытаются потом попасть в ЕС через сухопутную границу с Финляндией. Но у наших дипломатов и погранслужб такая трактовка вызвала недоумение, а размеры "нашествия" финны описывают как-то неохотно: когда появляются конкретные цифры, речь о нескольких десятках человек. Греческие и итальянские пограничники, которые ежедневно стакиваются с тысячами нелегалов, расхохотались бы финнам в лицо. На самом деле, можно было не ломать комедию с велосипедами и сказать прямо: хотим отгородиться от России — и чем сильнее, тем лучше. Как будто финны боятся, что после честного признания мы их отговаривать станем. Уже не станем. Последние два года наши соседи (якобы просвещенные европейцы с высокой гражданской культурой и верой в идеалы прав человека) дают волю самым низменным инстинктам. В отношении России Европа — вульгарный расист, создающий людям проблемы на основании их происхождения или нагло их унижающий. Все новое – это хорошо забытое старое: перспективы проекта ж/д из России в Грузию>>Невиданное дело: даже Европарламент принял резолюцию (необязательную, как и все его резолюции) с призывом прекратить практику изъятия личных вещей у граждан России, прикрываясь санкциями. "Даже" — поскольку Европарламент всегда занимал более антироссийскую позицию, чем Еврокомиссия и правительства стран ЕС (если не считать прибалтийских). Фантастический спор о том, может ли финн отнять у русского смартфон, происходит в высоких кабинетах. Люди "на местах", как это было во всех эпохах, реализуют политику спятившей партии еще более изощренно. Пограничник срежет деревянные пуговицы с только что купленной кофты, потому что санкции запрещают вывоз древесины, а воспитательница детсада заставит ребенка делать по десять приседаний за каждое русское слово. Это, правда, не про Финляндию, а про другую страну ЕС — Латвию, но вектор у многих стран Восточной Европы общий: пробить дно. Стоит готовиться к тому, что со стороны Евросоюза будут перебрасывать через колючую проволоку прямо в русские сугробы древних старух, поскольку они не выучили латышский язык и хранили комсомольские значки в сервантах. Не будем позволять дурить себя объяснениями, будто запрет на велосипеды и пуговицы как-то помогает Украине или вредит "организаторам агрессии". Изначально европейцами двигало пренебрежение: воспринимая русских как более слабую в цивилизационном, экономическом и культурном отношении общность, они хотели послушать, как мы без них завоем. Теперь в их действиях больше старого доброго страха, поскольку ставки на "контрнаступление ВСУ" и крах российской экономики прогорели. Европейцы самоизолируются, потому что боятся. Они думают, что скотского отношения к себе русские не простят. Российско-Грузинский деловой совет провел четвертое за год заседание – о чем говорили >>И они правы: прощать такое не следует. Набор наших морально-нравственных обязательств в отношении Евросоюза свелся к минимуму: отказ от поддержки его смертельных врагов в этот набор, например, уже не влезает. Однако месть ради мести — это деструктивный путь: важно не поддаться тем самым низменным инстинктам, которые ввергли Европу в саморазрушение. Санкции — это, в принципе, саморазрушение. Инфляция, энергокризис, промышленный спад — все это последствия попытки "изолировать Россию". Но при этом европейцы ведут и систематический огонь по своим — как по другим европейцам, кто связан с Россией, так и по той части россиян, кто продолжает ассоциировать себя с Европой. Вряд ли батальон "Ахмат" планировал марш-бросок на велосипедах в Финляндию. Скорее — это путь для питерского политэмигранта, чью выставку закрыли за пропаганду ЛГБТ. А ведь есть еще смешанные семьи. Есть ситуации, когда в одной стране родители, а в другой дети. Есть множество частных случаев, каждый из которых — чья-то судьба. Но никого Европе не жаль: саморазрушение дороже.Не так у нас. Все эти люди, чья жизнь связана с Россией, но не только с Россией, — главное препятствие в том, чтобы отомстить европейцам за их выходки как-нибудь зеркально. Нам не хочется вредить себе и своим — опускаться до того, до чего опустилась Европа из ненависти к нам. Раз так, проблему нужно решать с другого конца — с выработки механизма, который позволял бы отделять своих от чужих, а козлищ от агнцев.Грузия, Азербайджан и Казахстан создали компанию для транзита грузов из Китая в Европу >> В этом смысле назрело введение некой "карты русского" — аналога "карты поляка", которую ввела Польша. Она не дает прав гражданина, на первом этапе она вообще никаких прав не дает, но важно, чтобы она была на всякий случай и чтобы ее можно было оформить по интернету втайне от местных властей. Такая "карта" — основа, на которую при необходимости можно оперативно нанизать что угодно. Цифровизация услуг, накрывшая сначала Москву, а потом и Россию, может распространиться на весь "русский мир", пусть и в усеченном виде. Это необходимость, не блажь. Мы не можем предугадать, что еще придет в больную европейскую голову. Не знаем, какие вдруг появятся обстоятельства, что нам придется отделять "наших" от "этих", однако это способно стать вопросом жизни и смерти. А если не станет, если всем нам повезет чуть больше, "карту" можно использовать, например, для того, чтобы ее обладатели проходили российскую границу как обычно, а "эти" (латыши, например) — только голыми и вприсядку. Какой бы ни была затея, прежде необходим механизм, а там уж посмотрим, на что хватит русского креатива в плане сбивания спеси с чухонских цивилизаторов. Обязательств-то в их отношении у нас мало. Правда, есть еще совесть и понимание приличий. Трусы и пуговицы на них разрешим оставить.Мнение автора может не совпадать с позицией редакции

европа

финляндия

латвия

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

в мире, общество, новости, европа, финляндия, латвия, европарламент, аналитика, обострение ситуации вокруг украины