https://sputnik-georgia.ru/20231114/vse-novoe--eto-khorosho-zabytoe-staroe-perspektivy-proekta-zhd-iz-rossii-v-gruziyu-284175941.html

Все новое – это хорошо забытое старое: перспективы проекта ж/д из России в Грузию

Все новое – это хорошо забытое старое: перспективы проекта ж/д из России в Грузию

Последний год в грузино-российских отношениях можно смело назвать прорывным. На фоне отсутствия дипотношений страны не только стабильно наращивают... 14.11.2023, Sputnik Грузия

2023-11-14T12:00+0400

2023-11-14T12:00+0400

2023-11-14T12:00+0400

грузино-российские отношения

грузино-российская граница

аналитика

грузия

россия

ингушетия

ника шенгелия

акакий цомая

транспорт в грузии

грузинская железная дорога

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Важным событием в отношениях стали отмена Россией виз для граждан Грузии и восстановление прямого авиасообщения в мае текущего года. Вскоре после этого в экспертных кругах все активнее стали обсуждать возможность восстановления и железнодорожного сообщения, отсутствующего между двумя странами с начала 1990-х годов, когда Грузия потеряла контроль над Абхазией и Цхинвальским регионом (Южной Осетией). И если восстановление ж/д сообщения через Абхазию, согласно неоднократным заявлениям грузинских властей, возможно только в случае восстановления территориальной целостности страны, то строительство новой Кавказской перевальной железной дороги (КПЖ) через Ингушетию (Россия), активно обсуждаемое в последнее время, выглядит более реалистичным. Что это за проект и какими перспективами он обладает, разбирался Sputnik Грузия. Полуторавековая идея По информации из открытых источников, идея проложить кротчайший путь из Центральной России в Закавказье родилась еще во второй половине XIX века и имела важное политическое и стратегическое значение. Первым идею озвучил наместник Кавказа Николай Николаевич Муравьев-Карский в 1850-х годах. Из-за того, что тогда в регионе практически не было железных дорог, ее реализацию посчитали преждевременной. В 1875 году, когда в эксплуатацию сдали железную дорогу, протянувшуюся от Ростова до Владикавказа, возникла идея ее продолжения до Тбилиси (тогдашний Тифлис, прим.). Инженер Болеслав Статковский, участвовавший в 1860-х в реконструкции гужевой Военно-Грузинской дороги, проходящей через Главный Кавказский хребет, в первой половине 1870-х годов провел детальные исследования и представил два варианта проекта железной дороги. По одному из них маршрут проходил от Владикавказа до Тифлиса (станция Авчала) и составлял свыше 198 км, по другому – от Дарг-Кох до Гори (195 км). Второй вариант был значительно дешевле (на 15 млн руб.) – 45 млн руб. Сам Статковский был уверен в успехе проекта, но из-за нехватки средств работы так и не были начаты. Приступить к строительству второго маршрута Дарг-Кох – Гори хотели в 1887 году, но опять-таки дело не сдвинулось с мертвой точки. С тех пор этот вопрос, как имеющий огромное значение для экономического развития Кавказа, поднимался регулярно с периодичностью раз в пять-десять-двадцать лет. С 2015 года вопрос развития транспортного сообщения между Ингушетией и Грузией стоит в повестке дня правительства Ингушетии. А в сентябре текущего года мегапроект – строительство Кавказской перевальной железной дороги от Джейрахского района Республики Ингушетия до Душетского района в Грузии – был представлен председателем правительства Ингушетии Владимиром Сластениным в ходе четвертого заседания Российско-Грузинского делового Совета во Владикавказе. Российско-Грузинский деловой совет провел четвертое за год заседание – о чем говорили >>Отметим, налаживание транспортно-логистических связей между Россией и Грузией, а также создание новых возможностей для укрепления экономических отношений между соседними странами является приоритетным направлением Российско-Грузинского делового совета, созданного при Торгово-промышленной плате РФ в феврале 2023 года. Перспективы нового пути через Ингушетию По информации Торгово-промышленной палаты Ингушетии, в 2022 году в республике было возобновлено структурирование международной транспортно-логистической инфраструктуры, а именно Кавказской перевальной железной дороги. Это связано с запросами Федеральных органов власти РФ, которые предложили инициировать новые стратегические проекты для улучшения поступлений в бюджет страны и укрепления внешнеэкономических отношений, особенно в условиях внешних санкций. В рамках проекта предусматривается сооружение электрифицированной двухпутной железной дороги, которая откроет прямой выход из Центра России (с примыканием к Северо-Кавказской железной дороге (СКЖД) в районы Южного Кавказа к станции Ксани (близ Тбилиси) Закавказской железной дороги. "Основной целью проекта является установление стабильного транспортного железнодорожного сообщения через Главный Кавказский хребет, между РФ и Республикой Грузия, сокращение пути следования грузовых и пассажирских перевозок", – сообщили в ТПП Ингушетии. Строительство дороги предлагается в две очереди. В рамках первой – строительство в районе грузинского села Ахели Архотского тоннеля протяженностью 23,4 км и строительство двух штолен (вентиляционной и для осуществления строительства встречного тоннеля до Таргимской котловины в Ингушетии). В рамках второй очереди – строительство пятикилометрового тоннеля от Таргимской котловины по ущелью реки Асса до станции Карабулак-Товарная. Длина главного тоннеля составляет 23,4 км. Протяженность дороги до врезки в Закавказскую железную дорогу – 188,8 км. Общая длина тоннелей данного пути – 43 км. Говоря о преимуществах проекта, Торгово-промышленной палатой республики прогнозируется увеличение грузопотока из-за уменьшения стоимости грузоперевозок, увеличения веса перевозимых грузов и улучшения качества страхования грузов в связи с минимизацией рисков наступления страховых случаев ж/д перевозок. По итогам проведенного правительством Ингушетии анализа установлено, что на каждой тонне перевозимых грузов можно экономить $20-25. "Срок окупаемости дороги с учетом масштаба такого объекта составляет 9,5 лет – это очень высокий показатель. Дорога в две железнодорожные ветки и ее пропускная способность будет составлять до 50 млн тонн в год. Если умножить 50 млн тонн в год на 20 долларов экономии за тонну, безусловно, речь идет о колоссальной выгоде даже в масштабах нашей страны", – заявили в ведомстве. Финансовая целесообразность строительства железнодорожного тoннеля через Джейрахский район Ингушетии связана с выгодным географическим положением региона, которое значительно удешевляет стоимость инфраструктурного проекта в сравнении с его реализацией в других приграничных субъектах Северо-Кавказского Федерального округа. Ориентировочная стоимость проекта, разработанного в 1980-х годах, в 2023 году с учетом инфляции составляет примерно 272 млрд руб. На эту сумму, согласно разработанному еще при советской власти ТЭО, помимо строительства самой железной дороги планировалось возвести 31 объект производственного назначения (линии электропередач, подстанции, бетонные и щебеночные заводы, производственные склады, гаражи, карьеры). Грузия, Азербайджан и Казахстан создали компанию для транзита грузов из Китая в Европу >>"Планируемый новый железнодорожный логистический коридор до Грузии сократит расстояние доставки грузов, по сравнению с Прикаспийским ж/д путем (Дербент-Баку-Тбилиси), на 959 км, а по сравнению с Причерноморским ж/д путем (Сочи-Сухуми) – на 200 км", – сообщили в ведомстве. В ТПП Ингушетии считают, что в решении вопроса реанимации строительства КПЖД важно обоснование стратегической целесообразности. Отсутствие железнодорожного сообщения между РФ и Грузией сегодня лишает страны возможности оперативной доставки скоропортящихся грузов. Кроме того, высока вероятность интереса к проекту со стороны китайских инвесторов – с учетом того, что в настоящее время китайская компания China Railway 23rd Bureau Group Co ведет строительство крупнейшего в Грузии тоннеля Квешети-Коби под Крестовым перевалом в направлении грузино-российской границы. Это будет один из самых длинных тоннелей и одно из самых сложных инженерных сооружений в Европе. "Выгодное географическое расположение инфраструктур Ингушетии при строительстве КПЖД создаст транспортно-логистический узел "Шелковый путь", который, при условии согласования на федеральном уровне и начала практической реализации до 2025 года, создаст эффективную и рентабельную логистическую инфраструктуру для повышения конкурентоспособности планируемого к развитию международного транспортного коридора "Север-Юг", – заявили в ведомстве. При этом в ТПП Ингушетии отметили, что современные технологии позволяют построить инфраструктуру Кавказского перевального тоннеля безопасной для специальных и технических служб обеих сторон. Сейчас, согласно информации, предоставленной ведомством, в ноябре инициатива по возобновлению строительства КПЖД планируется представить и рассмотреть на заседании Совета глав субъектов РФ при МИД России под председательством министра иностранных дел страны Сергея Лаврова. Взгляд из Грузии Развитие логистических путей, будь то воздушных, сухопутных или железнодорожных, всегда выгодно для любой страны. Тем более для Грузии, у которой большие амбиции в области становления региональным транспортно-логистическим хабом, считают опрошенные Sputnik грузинские эксперты. "Любая новая дорога, которая пройдет через нашу страну, безусловно, хорошо скажется на Грузии с экономической точки зрения. В целом, если железнодорожное сообщение с Россией восстановят, то это будет экономически очень выгодно для Грузии. Если сегодня что-то и попадает в Грузию по железной дороге, то это проходит через Азербайджан. А этот путь очень далек и дорог, так как Азербайджан взимает особенно высокие тарифы на грузинские грузы из России", – заявил Sputnik Грузия вице-президент Центра международного прогнозирования и исследований Ника Шенгелия. Именно поэтому, по его словам, железнодорожное сообщение через Ингушетию станет более выгодным для Грузии – импортируемые из России товары станут дешевле, в том числе топливо и пшеница. На сегодняшний день доля России в общем торговом обороте Грузии составляет до 12%. Товарооборот между Грузией и Россией в январе-сентябре 2023 года вырос почти на 10% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года и составил $1,8 млрд. В основном Грузия экспортирует в РФ минеральную воду, лимонад, вино, ферросплавы и легковые автомобили (реэкспорт, прим.). Импортирует же в основном нефть и нефтепродукты, природный и попутный газ, пшеницу и меслины. "Если будет такое железнодорожное сообщение, то экономические связи снова возрастут", – сказал Шенгелия. Грузия превращается в многомерный региональный хаб – премьер >>Тем не менее эксперт скептически относится к реализации инициативы Транскавказской магистрали. "Между Россией и Грузией уже есть железная дорога через Абхазию, и при желании реанимировать ж/д сообщение стороны занимались бы именно этой дорогой. Но мы прекрасно знаем, что из-за политической ситуации Абхазская железная дорога закрыта. А прокладка нового пути из Ингушетии – это тоже тема политики", – сказал Шенгелия. По мнению эксперта Акакия Цомая, развитие инфраструктуры и транспортного сообщения поспособствует развитию экономики страны и ее внешней торговле. При этом эксперт выразил опасение, что рост российско-грузинской торговли после введения в эксплуатацию новой железной дороги может негативно сказаться на экономике Грузии в случае ухудшения отношений двух стран. "Прерывание возросших торговых отношений тяжело скажется на грузинской экономике, торговлю с Россией в таком случае сложно будет диверсифицировать", – заявил он в интервью Sputnik Грузия. Проект модернизации железной дороги в Грузии завершится в 2024 году >>Эксперт по экономическим вопросам, профессор Сосо Арчвадзе считает, что действующая в настоящий момент автомобильная дорога через КПП "Казбеги - Верхний Ларс" в полной мере удовлетворяет потребности Грузии. "А после завершения расширения и строительства тоннеля под Квешети-Коби в полной мере будут удовлетворены не только потребности Грузии, но и Армении с Турцией", – сказал Sputnik Грузия Арчвадзе. Напомним, на участке Коби-Гудаури часто возникает опасность схода лавин, из-за чего дорога регулярно закрывается, а на Военно-Грузинской дороге образуются многодневные очереди из грузовиков. Строящийся тоннель "Квешети-Коби" станет объездом этого участка и, как ожидается, позволит перевозчикам не застревать в пути к КПП "Казбеги - Верхний Ларс".

https://sputnik-georgia.ru/20231006/drugoy-put-dlya-gruzii-plany-razvitiya-transportnoy-vzaimosvyazannosti-s-rossiey-283041652.html

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грузино-российские отношения, грузино-российская граница, аналитика, грузия, россия, ингушетия, ника шенгелия, акакий цомая, транспорт в грузии, грузинская железная дорога