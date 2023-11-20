https://sputnik-georgia.ru/20231120/sbornaya-gruzii-po-futbolu-ustupila-v-gostyakh-ispanii-v-kvalifikatsii-na-evro-2024-284343561.html
Сборная Грузии по футболу уступила в гостях Испании в квалификации на Евро 2024
Сборная Грузии по футболу уступила в гостях Испании в квалификации на Евро 2024
Сборная Грузии завершила отборочный турнир на предпоследнем месте в группе А с восемью очками 20.11.2023, Sputnik Грузия
2023-11-20T07:32+0400
2023-11-20T07:32+0400
2023-11-20T07:32+0400
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ТБИЛИСИ, 20 ноя — Sputnik. Сборная Грузии по футболу в заключительном матче отборочного турнира Евро 2024 в упорной борьбе уступила команде Испании в гостях со счетом 3:1. Игра получилась зрелищной. Первыми счет открыли испанцы уже на четвертой минуте. Гол забил Робен ле Норманд. Сборная Грузии отыгралась спустя шесть минут. Роскошной передачей Георгий Чакветадзе вывел на ударную позицию Хвичу Кварацхелия - 1:1. Этот 13-й гол футболиста в составе сборной. Сборная Грузии по футболу дома сыграла вничью с Шотландией в отборе на Евро-2024 >>В первом тайме обе команды имели шансы отличиться, но счет так и не изменился. Во втором тайме Грузия вновь пропустила. На этот раз забил Торрес на 55-й минуте - 2:1. На 72-й минуте отрыв испанцев увеличился. На этот раз благодаря автоголу Лочошвили - 3:1. Первый матч дома на "Динамо Арене" 8 сентября сборная Грузии проиграла Испании с разгромным счетом 1:7. К чему готовят сборную Грузии матчи квалификации на Евро-2024 – ответ главного тренера >>Сборная Грузии завершила отборочный турнир на предпоследнем месте в группе А с восемью очками. На первом месте Испания, на втором - Шотландия. Обе сборные сыграют на чемпионате Европы в Германии. Что касается сборной Грузии, то подопечные Вилли Саньоля все еще смогут завоевать путевку на ЧЕ через стыковые матчи Лиги наций УЕФА в марте 2024 года. Соперник грузинской команды определится во время жеребьевки в конце ноября.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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спорт, грузия, новости, испания, шотландия, хвича кварацхелия, вилли саньоль, футбол, сборная грузии по футболу
спорт, грузия, новости, испания, шотландия, хвича кварацхелия, вилли саньоль, футбол, сборная грузии по футболу
Сборная Грузии по футболу уступила в гостях Испании в квалификации на Евро 2024
Сборная Грузии завершила отборочный турнир на предпоследнем месте в группе А с восемью очками
ТБИЛИСИ, 20 ноя — Sputnik. Сборная Грузии по футболу в заключительном матче отборочного турнира Евро 2024 в упорной борьбе уступила команде Испании в гостях со счетом 3:1.
Игра получилась зрелищной. Первыми счет открыли испанцы уже на четвертой минуте. Гол забил Робен ле Норманд.
Сборная Грузии отыгралась спустя шесть минут. Роскошной передачей Георгий Чакветадзе вывел на ударную позицию Хвичу Кварацхелия - 1:1. Этот 13-й гол футболиста в составе сборной.
В первом тайме обе команды имели шансы отличиться, но счет так и не изменился.
Во втором тайме Грузия вновь пропустила. На этот раз забил Торрес на 55-й минуте - 2:1. На 72-й минуте отрыв испанцев увеличился. На этот раз благодаря автоголу Лочошвили - 3:1.
Первый матч дома на "Динамо Арене" 8 сентября сборная Грузии проиграла Испании с разгромным счетом 1:7.
Сборная Грузии завершила отборочный турнир на предпоследнем месте в группе А с восемью очками. На первом месте Испания, на втором - Шотландия. Обе сборные сыграют на чемпионате Европы в Германии.
Что касается сборной Грузии, то подопечные Вилли Саньоля все еще смогут завоевать путевку на ЧЕ через стыковые матчи Лиги наций УЕФА в марте 2024 года. Соперник грузинской команды определится во время жеребьевки в конце ноября.