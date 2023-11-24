https://sputnik-georgia.ru/20231124/u-oppozitsii-gruzii-net-resursa-ni-dlya-revolyutsii-ni-dlya-pobedy-na-vyborakh--kobakhidze-284491364.html

У оппозиции Грузии нет ресурса ни для революции, ни для победы на выборах – Кобахидзе

У оппозиции Грузии нет ресурса ни для революции, ни для победы на выборах – Кобахидзе

Как только оппозиция проиграет парламентские выборы, она тут же попытается создать какой-то ажиотаж, считает лидер партии власти 24.11.2023, Sputnik Грузия

2023-11-24T23:31+0400

2023-11-24T23:31+0400

2023-11-24T23:31+0400

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оппозиция

парламентские выборы в грузии 2024

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ТБИЛИСИ, 24 ноя — Sputnik. Оппозиции при условии, что Грузии предоставят статус кандидата в ЕС, придется отложить свои революционные планы на год, заявил лидер правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе. Служба госбезопасности Грузии 18 сентября заявила о готовящихся в стране беспорядках с целью госпереворота в октябре-декабре 2023 года, когда страна ждет решения о предоставлении статуса кандидата на вступление в Евросоюз. При этом он подчеркнул, что у радикальной оппозиции нет шансов на успешное осуществление какого-либо революционного плана. "Революции нужен точно такой же ресурс, как и для победы на выборах – поддержка народа. Когда у тебя нет поддержки народа, ты не можешь ни выиграть выборы, ни организовать революцию", – заявил Кобахидзе. Расследование СГБ Грузии По данным СГБ Грузии, большая группа военных грузинского происхождения, участвующих в конфликте на Украине, и часть грузинской молодежи, находящейся под влиянием заинтересованной стороны, подготовка которой ведется вблизи польско-украинской госграницы, будет использована для организации гражданских беспорядков в Грузии с целью госпереворота. Одним из авторов плана является замглавы МВД времен президентства Михаила Саакашвили, а ныне замглавы военной разведки Украины Георгий Лорткипанидзе. Гражданские беспорядки в Грузии планируются при координации и финансовой поддержке зарубежных стран, заявили в СГБ. Мы не допустим беспорядков и дестабилизации – премьер Грузии о данных СГБ о госперевороте >>Для осуществления плана в подчинении Лорткипанидзе находятся лица грузинского происхождения, в том числе бывший член охраны третьего президента Грузии Михаила Саакашвили Михаил Батурин, а также член ближайшего окружения Саакашвили Мамука Мамулашвили, командир действующего на Украине "Грузинского легиона". Датой начала деструктивных процессов выбран период октябрь-декабрь текущего года, когда должен быть опубликован промежуточный отчет Еврокомиссии и итоговый отчет Евросоюза о предоставлении Грузии статуса страны-кандидата на вступление в ЕС. Заговорщики, готовящиеся к свержению государственной власти, рассчитывают на то, что заключение Еврокомиссии по Грузии касательно статуса кандидата в ЕС будет отрицательным, и что они воспользовавшись имеющимися в их распоряжении информационными сетями и с использованием искусственно навешенного на правительство ярлыка "пророссийскости" создадут благодатную почву для поднятия волнений в обществе и последующих беспорядков, отметили в СГБ. Революции больше не в моде в Грузии – кавказовед >>В СГБ отметили, что именно организация CANVAS, ядром которой является организация "Отпор" принимала активное участие в революционных процессах, развернувшихся в Сербии в прошлом, и регулярно используются в разных странах для обучения молодежи и вовлечения ее в деструктивные процессы. Вышеуказанные лица рассматривают несколько сценариев развития событий, среди которых создание т. н. "палаточного городка", возведение баррикад вблизи центральных проспектов и стратегических объектов Грузии, занятие и баррикадирование правительственных зданий, а также другие противоправные действия, содержащие элементы серьезной провокации. Доподлинно известно, что организаторы рассматривают возможность реализации в Грузии сценария, аналогичного "Евромайдану" на Украине в 2014 году, отметили в СГБ. Черный день в истории помощи США Грузии – власти ждут разъяснений от USAID>>Кроме того, известно, что на территории т. н. "палаточного городка" на месте, где пройдут митинги, организованные Лорткипанидзе и Батуриным, в заранее выбранной палатке планируется закладка и приведение в действие взрывного устройства, чтобы жертвы были как среди участников акции, так и полиции, заявили в СГБ. По данным следствия, в случае осуществления теракта, деструктивные силы надеются на бесцельную стрельбу между правоохранителями и протестующими, что создаст благодатную почву для дальнейшего гражданского противостояния. В СГБ отметили, что это не первый случай, когда в стране планируются провокации.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, ираклий кобахидзе, михаил саакашвили, мамука мамулашвили, сгб, еврокомиссия, оппозиция, парламентские выборы в грузии 2024