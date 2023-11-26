https://sputnik-georgia.ru/20231126/chislo-storonnikov-revolyutsii-v-gruzii-za-predelami-strany-umenshaetsya---politolog-284509649.html

Число сторонников революции в Грузии за пределами страны уменьшается – политолог

Число сторонников революции в Грузии за пределами страны уменьшается – политолог

Саакашвили делает несколько шагов разного типа и сам не определился в конечном итоге, чего именно хочет, считает политолог 26.11.2023, Sputnik Грузия

2023-11-26T15:14+0400

2023-11-26T15:14+0400

2023-11-26T16:41+0400

политика

новости

грузия

михаил саакашвили

рамаз сакварелидзе

единое национальное движение

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ТБИЛИСИ, 26 ноя — Sputnik. Число сторонников революционного развития событий в Грузии за пределами страны уменьшается, что нашло отражение в программе самой крупной оппозиционной партии "Единое национальное движение", заявил политолог Рамаз Сакварелидзе в эфире Общественного вещателя. Новый скандал в партии "Единое национальное движение" начался после принятия 23 ноября ее членами манифеста, в котором партия обозначила свои планы. Манифест должен стать символом единства по задумке осужденного экс-президента Грузии, основателя партии Михаила Саакашвили. Эск-председатель "Нацдвижения" Мелия и его сторонники на собрании, где речь шла об участии партии в парламентских выборах 2024 года, так и не появились. По словам политолога, "Нацдвижение" пытается перейти на новые рельсы, так как абсолютно легитимно по итогам парламентских выборов 2024 года займут второе место. "Они путем выборов полностью легитимно выйдут на вторую позицию, возьмут деньги из бюджета, что соответствует второму месту и будут довольны как сами, так и их противник "Грузинская мечта" также останется довольна", – сказал Сакварелидзе. Что касается манифеста, созданного по заданию экс-президента Саакашвили, то по словам политолога, в его словах и поступках сложно найти логическую связь. Манифест единства как последний гвоздь: план Саакашвили провалился >>"Он говорит одно, другое, третье и трудно найти логическую связь. Я до сих пор считаю, что тот, кто не подпишет, тот не наш. Это в большей степени принадлежит Хабеишвили, это его интерес, а Миша в последнее время начал переносить акцент на тех, кто внес большой вклад в нашу партию. Как их можно недолюбиливать и отпускать? Думаю, в данном случае имелся в виду Мелия", – сказал Сакварелидзе. По его словам, Саакашвили делает несколько шагов разного типа и сам не определился в конечном итоге, чего именно хочет. Манифест состоит из 11 пунктов, десять из которых – это предвыборные обещания, включая восстановление территориальной целостности, борьбу с "российским олигархом", всеобщее равенство и уважение свобод человека и так далее. "Российским олигархом" оппозиционеры называют основателя правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия", экс-премьера Бидзину Иванишвили. Распад "Нацдвижения" неизбежен – депутат>>Один пункт манифеста касается политики "Нацдвижения". В нем говорится, что все решения, в том числе составление избирательных списков и планов по формированию будущего правительства, будут приняты при непосредственном участии каждого члена партии. В тесте манифеста также сказано, что все подписавшие его соглашаются с лидерством Саакашвили в "Нацдвижении" и с тем, что новые и старые члены партии разделяют ответственность между собой и признают легитимность председателя и политсовета партии. Предстоящие выборы Осенью 2024 года в Грузии пройдут парламентские выборы. Это будут первые парламентские выборы полностью по пропорциональной системе, то есть жители страны будут выбирать исключительно партии, которые будут представлять их интересы в парламенте. Глава парламента Грузии посоветовал оппозиции подготовиться к выборам по нынешним правилам>>Проходной барьер для партий составит 5% и преодолеть его, по предварительным опросам, смогут от двух до пяти партий в стране. Лидерство в рейтингах партий сохраняет "Грузинская мечта", "Нацдвижение" занимает вторую строчку и разрыв между этими партиями растет с каждым опросом, не в пользу самой крупной оппозиционной силы. При этом партия, набравшая более половины голосов, сможет представить кандидата в премьер-министры и утвердить представленное им правительство.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, новости, грузия, михаил саакашвили, рамаз сакварелидзе, единое национальное движение