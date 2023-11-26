https://sputnik-georgia.ru/20231126/posle-vyborov-2024-goda-natsdvizhenie-perestanet-suschestvovat-kak-partiya---deputat-284512730.html
После выборов 2024 года "Нацдвижение" перестанет существовать как партия – депутат
После выборов 2024 года "Нацдвижение" перестанет существовать как партия – депутат
У "Национального движения" нет ни идеологии, ни цели, заявил депутат от правящей партии 26.11.2023, Sputnik Грузия
2023-11-26T22:22+0400
2023-11-26T22:22+0400
2023-11-26T22:29+0400
политика
грузия
новости
ираклий чиковани
михаил саакашвили
единое национальное движение
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ТБИЛИСИ, 26 ноя — Sputnik. Для самой крупной оппозиционной партии Грузии "Единого национального движения" предстоящие парламентские выборы осенью 2024 года станут последними и она больше не будет существовать как партия, заявил заместитель председателя фракции "Грузинская мечта" Ираклий Чиковани в эфире телекомпании "Имеди. Осенью 2024 года в Грузии пройдут парламентские выборы. Это будут первые парламентские выборы полностью по пропорциональной системе. Проходной барьер для партий составит 5% и преодолеть его, по предварительным опросам, смогут от двух до пяти партий в стране. Лидерство в рейтингах партий сохраняет "Грузинская мечта" и "Нацдвижение". По словам депутата, у "Национального движения" нет ни идеологии, ни цели, что еще раз подтвердило выступление дяди экс-президента Грузии Михаила Саакашвили Темура Аласания. Аласания на встрече с грузинскими эмигрантами в США сказал, что у демократии тоже есть плохие качества, назвав в качестве примера заявления о том, что возвращение Абхазии и Южной Осетии произойдет только мирными путем. "Да, конечно, но почему мы публично отказываемся от немирного пути?" – сказал Аласания. Он отметил, что предпочитает разделенную, раздробленную, сталкивающуюся лбами друг с другом Грузию, потому что, по его мнению, это "плюрализм, демократия, мерило свободы". Число сторонников революции в Грузии за пределами страны уменьшается – политолог >>"Я считаю, что это послание было адресовано тем политическим субъектам, которые имеют определенные интересы в грузинской политике", – заявил Чиковани. Обновленные рейтинги По итогам опроса по заказу телеканала "Имеди", правящая партия "Грузинская мечта" набрала 55%, а "Единое национальное движение"/"Стратегия Агмашенебели" – 20%. Третье место разделяют коалиция партий "Гирчи – Больше свободы" и "Дроа", а также "Лело для Грузии" с поддержкой в 4%. Манифест единства как последний гвоздь: план Саакашвили провалился >>Согласно исследованию, по 3% поддержки у "Европейской Грузии" и у партии экс-премьера Георгия Гахария "За Грузию". Далее следуют "Альянс патриотов Грузии" и "Лейбористская партия", у которых по 2% поддержки. У партий "Граждане" и "Гирчи" (Яго Хвичия) – 1 %. У остальных партий – 5%. Согласно опросу по заказу оппозиционного телеканала "Формула", "Грузинская мечта" набирает 37%, "Единое национальное движение /Стратегия Агмашенебели" – 21%. Распад "Нацдвижения" неизбежен – депутат>>На третьем месте партия "Для Грузии" с 9%, далее следуют "Лело" – 5%, "Гирчи"/"Дроа" – 4%. Также по 4% набирают партии "Для народа", "Лейбористская партия", "Новый политический центр – Гирчи". У партии "Альт Инфо" – 3%, также 3% у "Силы народа", "Граждане". "Альянс патриотов" набрал 2%, а "Европейская Грузия" – 1%. Также 1% набрали и все остальные партии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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политика, грузия, новости, ираклий чиковани, михаил саакашвили, единое национальное движение
политика, грузия, новости, ираклий чиковани, михаил саакашвили, единое национальное движение
После выборов 2024 года "Нацдвижение" перестанет существовать как партия – депутат
22:22 26.11.2023 (обновлено: 22:29 26.11.2023)
У "Национального движения" нет ни идеологии, ни цели, заявил депутат от правящей партии
ТБИЛИСИ, 26 ноя — Sputnik. Для самой крупной оппозиционной партии Грузии "Единого национального движения" предстоящие парламентские выборы осенью 2024 года станут последними и она больше не будет существовать как партия, заявил заместитель председателя фракции "Грузинская мечта" Ираклий Чиковани в эфире телекомпании "Имеди.
Осенью 2024 года в Грузии пройдут парламентские выборы. Это будут первые парламентские выборы полностью по пропорциональной системе. Проходной барьер для партий составит 5% и преодолеть его, по предварительным опросам, смогут от двух до пяти партий в стране. Лидерство в рейтингах партий сохраняет "Грузинская мечта" и "Нацдвижение".
"Для "Национального движения" это последние выборы. Они знают, что проиграют на этих выборах, и после этих выборов оно не будет существовать как партия", – заявил Чиковани.
По словам депутата, у "Национального движения" нет ни идеологии, ни цели, что еще раз подтвердило выступление дяди экс-президента Грузии Михаила Саакашвили Темура Аласания.
Аласания на встрече с грузинскими эмигрантами в США сказал, что у демократии тоже есть плохие качества, назвав в качестве примера заявления о том, что возвращение Абхазии и Южной Осетии произойдет только мирными путем. "Да, конечно, но почему мы публично отказываемся от немирного пути?" – сказал Аласания. Он отметил, что предпочитает разделенную, раздробленную, сталкивающуюся лбами друг с другом Грузию, потому что, по его мнению, это "плюрализм, демократия, мерило свободы".
"Я считаю, что это послание было адресовано тем политическим субъектам, которые имеют определенные интересы в грузинской политике", – заявил Чиковани.
По итогам опроса по заказу телеканала "Имеди", правящая партия "Грузинская мечта" набрала 55%, а "Единое национальное движение"/"Стратегия Агмашенебели" – 20%.
Третье место разделяют коалиция партий "Гирчи – Больше свободы" и "Дроа", а также "Лело для Грузии" с поддержкой в 4%.
Согласно исследованию, по 3% поддержки у "Европейской Грузии" и у партии экс-премьера Георгия Гахария "За Грузию". Далее следуют "Альянс патриотов Грузии" и "Лейбористская партия", у которых по 2% поддержки.
У партий "Граждане" и "Гирчи" (Яго Хвичия) – 1 %. У остальных партий – 5%.
Согласно опросу по заказу оппозиционного телеканала "Формула", "Грузинская мечта" набирает 37%, "Единое национальное движение /Стратегия Агмашенебели" – 21%.
На третьем месте партия "Для Грузии" с 9%, далее следуют "Лело" – 5%, "Гирчи"/"Дроа" – 4%.
Также по 4% набирают партии "Для народа", "Лейбористская партия", "Новый политический центр – Гирчи".
У партии "Альт Инфо" – 3%, также 3% у "Силы народа", "Граждане". "Альянс патриотов" набрал 2%, а "Европейская Грузия" – 1%. Также 1% набрали и все остальные партии.