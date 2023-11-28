https://sputnik-georgia.ru/20231128/glava-apparata-premera-armenii-pribyl-v--tbilisi--chto-obsudili-na-vstreche-s-garibashvili-284561682.html

Глава аппарата премьера Армении прибыл в Тбилиси – что обсудили на встрече с Гарибашвили

Глава аппарата премьера Армении прибыл в Тбилиси – что обсудили на встрече с Гарибашвили

Грузия открыта для поддержки любого конструктивного процесса, направленного на восстановление мира и стабильности в регионе, отметил премьер 28.11.2023, Sputnik Грузия

2023-11-28T16:36+0400

2023-11-28T16:36+0400

2023-11-28T16:36+0400

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ТБИЛИСИ, 28 ноя — Sputnik. Премьер Грузии Ираклий Гарибашвили принял главу аппарата своего армянского коллеги Араика Арутюняна и обсудил вопросы мира и стабильности в регионе, сообщили в пресс-службе главы правительства. В конце 2021 года премьер Грузии выступил с "Инициативой мирного соседства". Премьер предложил Азербайджану и Армении создание региональной платформы неформального диалога между сторонами. В июле 2022 года прошла первая встреча глав МИД Армении и Азербайджана в Тбилиси. Уже в октябре 2023 года после событий в Карабахе премьеры двух стран впервые встретились лицом к лицу в Грузии. Аудиенция в неформальной обстановке прошла под руководством Гарибашвили.На встрече Гарибашвили с Арутюняном среди прочего были обсуждены вопросы двустороннего сотрудничества. Было отмечено, что диалог на высоком уровне по стратегическим вопросам принесет пользу не только Грузии и Армении, но и всему региону.Грузия играет решающую роль на Южном Кавказе – президент ПА ОБСЕ>>Премьер Грузии заявил, что страна открыта для поддержки любого конструктивного процесса, направленного на восстановление мира и стабильности в регионе. Стороны акцентировали внимание на дружественных и добрососедских отношениях между двумя странами. Азербайджан 19 сентября 2023 года начал в Карабахе военную операцию, одной из целей которой был заявлен роспуск всех органов непризнанной республики. Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев была достигнута договоренность о прекращении огня. Непризнанная Нагорно-Карабахская Республика объявила, что прекращает существование с 1 января 2024 года. Состоялось несколько раундов переговоров между Степанакертом и Баку по вопросам интеграции региона в состав Азербайджана. Несмотря на это, Карабах покинули более ста тысяч жителей. "Главная цель – мир в регионе" – глава МИД Грузии об отношениях с Баку и Ереваном>>Грузия и Армения установили дипломатические отношения в июле 1992 года. Страны сотрудничают в сфере торговли, транспорта, энергетики и туризма. За эти годы Грузия и Армения оформили между собой 88 документов международного характера в сфере торговли, защиты прав собственности производителей, борьбы против незаконного оборота наркотических и психотропных веществ и прочие.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, политика, новости, армения, азербайджан, ираклий гарибашвили