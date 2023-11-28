https://sputnik-georgia.ru/20231128/na-eto-nado-smotret-c-popkornom--lider-gruzinskoy-mechty-o-situatsii-v-natsdvizhenii-284564890.html

На это надо смотреть c попкорном – лидер "Грузинской мечты" о ситуации в "Нацдвижении"

На это надо смотреть c попкорном – лидер "Грузинской мечты" о ситуации в "Нацдвижении"

Партия "Единое нацдвижение" и их сторонники распадутся после парламентских выборов 2024 года, считают в "Грузинской мечте" 28.11.2023, Sputnik Грузия

2023-11-28T18:25+0400

2023-11-28T18:25+0400

2023-11-28T18:25+0400

политика

грузия

новости

ника мелия

единое национальное движение

ираклий кобахидзе

михаил саакашвили

грузинская мечта - демократическая грузия

парламентские выборы в грузии 2024

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ТБИЛИСИ, 28 ноя — Sputnik. Процессы, происходящие в крупнейшей оппозиционной партии Грузии "Единое национальное движение", которые приведут к ее дальнейшему ослаблению и распаду, нужно наблюдать с попкорном, заявил председатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе. "Нацдвижение" находится на грани раскола. В понедельник официально было объявлено об исключении из рядов партии ее бывшего председателя Ники Мелия. Этому предшествовал отказ Мелия и его немалочисленных сторонников в партии подписывать т. н. "манифест единства", инициированный осужденным экс-президентом, основателем партии Михаилом Саакашвили 23 ноября.Кульминацией всего этого станут результаты парламентских выборов 2024 года, где все увидят, что "Нацдвижение" будет крайне ослаблено, а "коллективное "Нацдвижение" практически распадется после этих выборов, подчеркнул Кобахидзе. В "Грузинской мечте" называют "Единое национальное движение", "Лело для Грузии", "За Грузию", "Стратегия Агмашенебели", "Гирчи – больше свободы" и "Дроа" "коллективным "Нацдвижением", "радикальной оппозицией", а также "локальной партией войны". Самая крупная оппозиционная партия Грузии на грани раскола – реакция на отчисление Мелия>>Комментируя ситуацию в "Нацдвижении", Кобахидзе также отметил, что до сих непонятно, является ли Мелия членом партии. По его словам, в такой ситуации "Нацдвижение" постепенно еще больше ослабевает, и им самим сложно разобраться, что происходит в собственной партии. Происходящее в "Нацдвижении" на руку правящей партии в Грузии – депутат>>"Это те процессы, которые будут происходить в "Нацдвижении", и чем дольше продлится этот процесс, тем лучше. "Нацдвижению" будет очень трудно разобраться, поскольку у них много причин для этого беспорядка. Соответственно, мы уверены, что развитие процессов в "Нацдвижении" будет продолжаться так же тяжело", – отметил Кобахидзе. Страсти вокруг НацдвиженияО конфликте в "Нацдвижении" заговорили еще в 2021 году, после возвращения в Грузию и ареста основателя партии, экс-президента Михаила Саакашвили. В результате в партии образовалось два лагеря: сторонники нынешнего председателя Левана Хабеишвили, который обвинил экс-лидера Нику Мелия в пассивности в борьбе за освобождение Саакашвили, и сторонники Мелия, который называет Хабеишвили марионеткой в руках бывших силовиков Вано Мерабишвили и Давида Кезерашвили.Утверждения Мелия о том, что Хабеишвили является лишь формальным лидером "Нацдвижения", подкрепляет фактор Саакашвили, который, будучи в заключении, объявил о возвращении в политику. Сначала один из членов "Нацдвижения" Сопо Джапаридзе начала проводить предвыборную кампанию от имени Саакашвили, а позже было принято решение о том, что экс-президент возглавит политсовет "Нацдвижения".Распад "Нацдвижения" неизбежен – депутат>>Более того, сам Хабеишвили заявил, что "главным лидером" партии является именно Саакашвили, а он согласился стать председателем "Нацдвижения" лишь потому, что экс-президент находится в заключении. "Саакашвили всегда был, есть и будет интегрирующей, объединяющей политической фигурой", – сказала в свою очередь депутат от "Нацдвижения" Тина Бокучава.Между тем официально Саакашвили даже не является членом "Нацдвижения". Он не имеет права быть членом партии в Грузии, так как не имеет грузинского гражданства. Он лишился гражданства много лет назад, после того как взял гражданство Украины.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, ника мелия, единое национальное движение, ираклий кобахидзе, михаил саакашвили, грузинская мечта - демократическая грузия, парламентские выборы в грузии 2024