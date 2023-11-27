https://sputnik-georgia.ru/20231127/proiskhodyaschee-v-natsdvizhenii-na-ruku-pravyaschey-partii-v-gruzii--deputat-284534777.html

Происходящее в "Нацдвижении" на руку правящей партии в Грузии – депутат

Происходящее в "Нацдвижении" на руку правящей партии в Грузии – депутат

Стало известно, что один из лидеров "Нацдвижения" больше не является членом партии 27.11.2023, Sputnik Грузия

2023-11-27T17:37+0400

2023-11-27T17:37+0400

2023-11-27T17:37+0400

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михаил саакашвили

единое национальное движение

грузинская мечта - демократическая грузия

ника мелия

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ТБИЛИСИ, 27 ноя — Sputnik. Происходящее в крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение" на руку правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия", заявил депутат от партии "За Грузию" Бека Лилуашвили. Председатель "Нацдвижения" Леван Хабеишвили заявил, что его предшественник на этом посту – Ника Мелия – больше не является членом партии. После в партии официально подтвердили эту информацию, заявив, что вопрос закрыт. При этом он назвал происходящее в оппозиционной партии цирком и заявил, что после такого "Нацдвижение" нельзя воспринимать серьезно. Скандальное заявление председателя "Нацвижения": Мелия больше не является членом партии>>Ранее лидер правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе заявил, что конфликт в оппозиционной партии принесет пользу правящей силе и даст ей возможность уверенно выиграть выборы. Противостояние в партии О конфликте в "Нацдвижении" заговорили еще в 2021 году, после возвращения в Грузию и ареста основателя партии, экс-президента Михаила Саакашвили. В результате в партии образовалось два лагеря: сторонники нынешнего председателя Левана Хабеишвили, который обвинил экс-лидера Нику Мелия в пассивности в борьбе за освобождение Саакашвили, и сторонники Мелия, который называет Хабеишвили марионеткой в руках бывших силовиков Вано Мерабишвили и Давида Кезерашвили. Ранее Мелия заявил, что в течение девяти месяцев "Нацдвижение" разрывают на две части. Это разделение происходит вследствие создавшегося в партии статуса-кво, а также "несправедливости, безнравственности, лишения ценностей, которые излучают неформальные правители в партии". Манифест единства как последний гвоздь: план Саакашвили провалился>>Хабеишвили одержал победу на внутрипартийных выборах в "Нацдвижении" в январе 2023 года. Мелия уступил ему с разницей в 12 процентных пунктов, получив поддержку 40% членов партии. После выборов Хабеишвили заявил, что не собирается исключать Мелия из партии, однако в партии начались серьезные кадровые перестановки, и многие сторонники Мелия в регионах были смещены с партийных постов. Утверждения Мелия о том, что Хабеишвили является лишь формальным лидером "Нацдвижения", подкрепляет фактор Саакашвили, который, будучи в заключении, объявил о возвращении в политику. Более того, один из членов "Нацдвижения" Сопо Джапаридзе начала проводить предвыборную кампанию к парламентским выборам 2024 года от имени Саакашвили. Последствия раскола Партия "Единое национальное движение" уже пережила один раскол в начале 2017 года. Тогда из-за противостояния внутри партии ее покинули десятки лидеров. После раскола рейтинг партии упал сразу на около 10%. Показав результат в 27,11% на парламентских выборах 2016 года, на следующий год партия смогла набрать на местных выборах лишь 17,66%. Распад "Нацдвижения" неизбежен – депутат>>Вернуться к рейтингу 2016 года партии удалось лишь на выборах 2020 года, а к 2021 партия улучшила свои показатели. Сейчас "Единое национальное движение" снова начало терять как своих сторонников, о чем говорят разные рейтинги, так и союзников в оппозиции. Большинство партий, сотрудничавших с "Нацдвижением" в период, когда партию возглавлял Мелия, на сегодняшний день исключают в целом коалицию с этой силой. Предстоящие выборы Осенью 2024 года в Грузии пройдут парламентские выборы. Это будут первые парламентские выборы полностью по пропорциональной системе - то есть жители страны будут выбирать исключительно партии, которые будут представлять их интересы в парламенте. После выборов 2024 года "Нацдвижение" перестанет существовать как партия – депутат>>Проходной барьер для партий составит 5% и преодолеть его, по предварительным опросам, смогут от двух до пяти партий в стране. Лидерство в рейтингах партий сохраняет "Грузинская мечта", "Нацдвижение" занимает вторую строчку и разрыв между этими партиями растет с каждым опросом, не в пользу самой крупной оппозиционной силы. При этом партия, набравшая более половины голосов, сможет представить кандидата в премьер-министры и утвердить представленное им правительство.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, леван хабеишвили, михаил саакашвили, единое национальное движение, грузинская мечта - демократическая грузия, ника мелия