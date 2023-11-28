https://sputnik-georgia.ru/20231128/prezident-aziatskogo-banka-razvitiya-vpervye-pribyl-v-gruziyu-284570585.html

Президент Азиатского банка развития впервые прибыл в Грузию

Президент Азиатского банка развития впервые прибыл в Грузию

Президент Азиатского банка развития выступит на 22-й Министерской конференции CAREC, которая состоится 30 ноября 2023 года в Тбилиси 28.11.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 28 ноя — Sputnik. Президент Азиатского банка развития Масацугу Асакава вместе со своими коллегами впервые прибыл в Грузию, чтобы ознакомиться с подготовкой к 57-му ежегодному собранию Азиатского банка развития, которое пройдет 2-5 мая 2024 года. Ежегодное собрание Азиатского банка развития (АБР) пройдет в Грузии впервые. В 57-м ежегодном форуме примут участие около 4 тысяч участников и высоких гостей, в том числе президент Азиатского банка развития, вице-президенты, исполнительные директора банка, делегации 68 стран-членов, представители международных финансовых институтов, частного сектора. Президент Азиатского банка развития также выступит на 22-й Министерской конференции CAREC, которая состоится 30 ноября 2023 года в Тбилиси. В ходе мероприятия будет рассмотрен на утверждение документ "Видение CAREC по изменению климата". Грузия готовится к проведению ежегодной встречи Азиатского банка развития в 2024 году >>Грузия является страной-председателем CAREC в 2023 году. Программа CAREC Азиатского банка развития является совместной инициативой 11 стран и партнеров по развитию и направлена на содействие экономическому росту и сокращению бедности в странах-членах. CAREC 2030 – это долгосрочная стратегическая рамка для объединения людей, политики и проектов для устойчивого развития в регионе. В Грузии надеются на продолжение активного сотрудничества с АБР >>АБР поддерживает Грузию с 2007 года и является одним из крупнейших многосторонних партнеров в содействии развитию страны. Общая сумма суверенных и несуверенных кредитов, выданных Грузии, составляет 3,9 миллиарда долларов. Приоритетами развития АБР в Грузии являются многогранный и устойчивый экономический рост, сокращение бедности, региональная связь и улучшение предоставления государственных услуг.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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