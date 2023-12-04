https://sputnik-georgia.ru/20231204/edinoe-natsionalnoe-dvizhenie-budet-slabet---professor-284700409.html
"Единое национальное движение" будет слабеть – профессор
"Единое национальное движение" будет слабеть – профессор
Внутренний раскол в партии связан не с идеологией, а кто откуда финансируется, какая у кого выгода, считает профессор 04.12.2023, Sputnik Грузия
2023-12-04T20:12+0400
2023-12-04T20:12+0400
2023-12-04T20:34+0400
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ТБИЛИСИ, 4 дек — Sputnik. Оппозиционная партия "Единое национальное движение" не усилится к выборам 2024 года, а лишь ослабнет, рассказал директор Научного центра природных катастроф Грузинского политехнического университета, профессор Университета Восточной Европы Темур Майсурадзе в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия. О конфликте в "Нацдвижении" заговорили еще в 2021 году, после возвращения в Грузию и ареста основателя партии, экс-президента Михаила Саакашвили. В результате в партии образовалось два лагеря: сторонники нынешнего председателя Левана Хабеишвили, который обвинил экс-лидера Нику Мелия в пассивности в борьбе за освобождение Саакашвили, и сторонники Мелия, который называет Хабеишвили марионеткой в руках бывших силовиков Вано Мерабишвили и Давида Кезерашвили. По его слова, именно эти события повлияли на внутренние процессы в "Национальном движении". По словам профессора, после выборов 2012 года, когда победила "Грузинская мечта", в "Нацдвижении" думали, что выиграют следующие выборы 2016 года, но не смогли привлечь новые человеческие ресурсы, несмотря на вливание крупных денежных средств. "Раскол увеличивается, и они теряют людей. Люди думали, что если "Нацдвижение" выиграет выборы, то они смогут вернуть свои старые позиции, вернуть влияние в свои руки. Но увидев, что никаких шансов при этом расколе нет, что они не вернут свою власть, то они стали терять этих людей, и это закономерный процесс", – сказал Майсурадзе. Конфликт в "Нацдвижении" достиг своего пика – депутат >>По его словам, это хорошая почва для того, чтобы появились новые политики. Во всяком случае избиратели теперь знают, за кого точно нельзя голосовать. "Это люди, которые 30 лет расшатывали государство и не делали ничего полезного для страны", – сказал Майсурадзе. В конце ноября было объявлено об исключении из рядов партии ее бывшего председателя Ники Мелия. Этому предшествовал отказ Мелия и его немалочисленных сторонников в партии подписывать т. н. "манифест единства", инициированный Саакашвили 23 ноября. Утверждения Мелия о том, что Хабеишвили является лишь формальным лидером "Нацдвижения", подкрепляет фактор Саакашвили, который, будучи в заключении, объявил о возвращении в политику. Сначала один из членов "Нацдвижения" Сопо Джапаридзе начала проводить предвыборную кампанию от имени Саакашвили, а позже было принято решение о том, что экс-президент возглавит политсовет "Нацдвижения". Мелия поплатился членством в ЕНД потому, что не устроил революцию – эксперт >>Более того, сам Хабеишвили заявил, что "главным лидером" партии является именно Саакашвили, а он согласился стать председателем "Нацдвижения" лишь потому, что экс-президент находится в заключении. "Саакашвили всегда был, есть и будет интегрирующей, объединяющей политической фигурой", – сказала в свою очередь депутат от "Нацдвижения" Тина Бокучава. Между тем официально Саакашвили даже не является членом "Нацдвижения". Он не имеет права быть членом партии в Грузии, так как не имеет грузинского гражданства. Он лишился гражданства много лет назад, после того как взял гражданство Украины. Выборы в Грузии В Грузии в октябре 2024 года должны пройти очередные парламентские выборы, которые станут первыми и уникальными как с точки зрения системы голосования, так и с точки зрения системы выборов. Это будут первые выборы, которые пройдут по системе электронного голосования на 90% участков в стране. Жители хоть и будут голосовать как и прежде на участках, но по новым бюллетеням, и подсчитываться результаты будут специальной счетной машиной. Их уже опробовали в ходе внеочередных выборов осенью и весной 2023 года в ряде районов. Депутат рассказал о шансах "Нацдвижения" на парламентских выборах в Грузии>>Также это будут первые выборы в Грузии, которые пройдут по полностью пропорциональной системе, что означает, что 150 мест в парламенте будут заполнены на основании голосования за партии. При этом партия сможет попасть в парламент, только если наберет не менее 5% голосов избирателей. Для получения парламентского большинства, позволяющего единолично утверждать правительство, партия должна будет получить поддержку не менее 50% избирателей, которые будут голосовать как на территории Грузии, так и за ее пределами.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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новости, грузия, политика, европа, украина, михаил саакашвили, ника мелия, леван хабеишвили, единое национальное движение, пресс-центр
новости, грузия, политика, европа, украина, михаил саакашвили, ника мелия, леван хабеишвили, единое национальное движение, пресс-центр
"Единое национальное движение" будет слабеть – профессор
20:12 04.12.2023 (обновлено: 20:34 04.12.2023)
Внутренний раскол в партии связан не с идеологией, а кто откуда финансируется, какая у кого выгода, считает профессор
ТБИЛИСИ, 4 дек — Sputnik. Оппозиционная партия "Единое национальное движение" не усилится к выборам 2024 года, а лишь ослабнет, рассказал директор Научного центра природных катастроф Грузинского политехнического университета, профессор Университета Восточной Европы Темур Майсурадзе в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия.
О конфликте в "Нацдвижении" заговорили еще в 2021 году, после возвращения в Грузию и ареста основателя партии, экс-президента Михаила Саакашвили. В результате в партии образовалось два лагеря: сторонники нынешнего председателя Левана Хабеишвили, который обвинил экс-лидера Нику Мелия в пассивности в борьбе за освобождение Саакашвили, и сторонники Мелия, который называет Хабеишвили марионеткой в руках бывших силовиков Вано Мерабишвили и Давида Кезерашвили.
"Эта партия никогда больше не усилится. Эта партия будет только слабеть. И я скажу, почему. Внутренний раскол связан не с идеологией, тут у них всех сходство – все стремятся к Европе, в НАТО, все поддерживают сексуальные меньшинства, проблема вот в чем: кто откуда финансируется, какая у кого выгода, и раскол произошел именно поэтому", – сказал Майсурадзе.
По его слова, именно эти события повлияли на внутренние процессы в "Национальном движении".
По словам профессора, после выборов 2012 года, когда победила "Грузинская мечта", в "Нацдвижении" думали, что выиграют следующие выборы 2016 года, но не смогли привлечь новые человеческие ресурсы, несмотря на вливание крупных денежных средств.
"Раскол увеличивается, и они теряют людей. Люди думали, что если "Нацдвижение" выиграет выборы, то они смогут вернуть свои старые позиции, вернуть влияние в свои руки. Но увидев, что никаких шансов при этом расколе нет, что они не вернут свою власть, то они стали терять этих людей, и это закономерный процесс", – сказал Майсурадзе.
По его словам, это хорошая почва для того, чтобы появились новые политики. Во всяком случае избиратели теперь знают, за кого точно нельзя голосовать.
"Это люди, которые 30 лет расшатывали государство и не делали ничего полезного для страны", – сказал Майсурадзе.
В конце ноября было объявлено об исключении из рядов партии ее бывшего председателя Ники Мелия. Этому предшествовал отказ Мелия и его немалочисленных сторонников в партии подписывать т. н. "манифест единства", инициированный Саакашвили 23 ноября.
Утверждения Мелия о том, что Хабеишвили является лишь формальным лидером "Нацдвижения", подкрепляет фактор Саакашвили, который, будучи в заключении, объявил о возвращении в политику. Сначала один из членов "Нацдвижения" Сопо Джапаридзе начала проводить предвыборную кампанию от имени Саакашвили, а позже было принято решение о том, что экс-президент возглавит политсовет "Нацдвижения".
Более того, сам Хабеишвили заявил, что "главным лидером" партии является именно Саакашвили, а он согласился стать председателем "Нацдвижения" лишь потому, что экс-президент находится в заключении. "Саакашвили всегда был, есть и будет интегрирующей, объединяющей политической фигурой", – сказала в свою очередь депутат от "Нацдвижения" Тина Бокучава.
Между тем официально Саакашвили даже не является членом "Нацдвижения". Он не имеет права быть членом партии в Грузии, так как не имеет грузинского гражданства. Он лишился гражданства много лет назад, после того как взял гражданство Украины.
В Грузии в октябре 2024 года должны пройти очередные парламентские выборы, которые станут первыми и уникальными как с точки зрения системы голосования, так и с точки зрения системы выборов.
Это будут первые выборы, которые пройдут по системе электронного голосования на 90% участков в стране. Жители хоть и будут голосовать как и прежде на участках, но по новым бюллетеням, и подсчитываться результаты будут специальной счетной машиной. Их уже опробовали в ходе внеочередных выборов осенью и весной 2023 года в ряде районов.
Также это будут первые выборы в Грузии, которые пройдут по полностью пропорциональной системе, что означает, что 150 мест в парламенте будут заполнены на основании голосования за партии. При этом партия сможет попасть в парламент, только если наберет не менее 5% голосов избирателей.
Для получения парламентского большинства, позволяющего единолично утверждать правительство, партия должна будет получить поддержку не менее 50% избирателей, которые будут голосовать как на территории Грузии, так и за ее пределами.