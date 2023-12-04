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"Единое национальное движение" будет слабеть – профессор
"Единое национальное движение" будет слабеть – профессор
Внутренний раскол в партии связан не с идеологией, а кто откуда финансируется, какая у кого выгода, считает профессор 04.12.2023, Sputnik Грузия
2023-12-04T20:12+0400
2023-12-04T20:34+0400
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ТБИЛИСИ, 4 дек — Sputnik. Оппозиционная партия "Единое национальное движение" не усилится к выборам 2024 года, а лишь ослабнет, рассказал директор Научного центра природных катастроф Грузинского политехнического университета, профессор Университета Восточной Европы Темур Майсурадзе в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия. О конфликте в "Нацдвижении" заговорили еще в 2021 году, после возвращения в Грузию и ареста основателя партии, экс-президента Михаила Саакашвили. В результате в партии образовалось два лагеря: сторонники нынешнего председателя Левана Хабеишвили, который обвинил экс-лидера Нику Мелия в пассивности в борьбе за освобождение Саакашвили, и сторонники Мелия, который называет Хабеишвили марионеткой в руках бывших силовиков Вано Мерабишвили и Давида Кезерашвили. По его слова, именно эти события повлияли на внутренние процессы в "Национальном движении". По словам профессора, после выборов 2012 года, когда победила "Грузинская мечта", в "Нацдвижении" думали, что выиграют следующие выборы 2016 года, но не смогли привлечь новые человеческие ресурсы, несмотря на вливание крупных денежных средств. "Раскол увеличивается, и они теряют людей. Люди думали, что если "Нацдвижение" выиграет выборы, то они смогут вернуть свои старые позиции, вернуть влияние в свои руки. Но увидев, что никаких шансов при этом расколе нет, что они не вернут свою власть, то они стали терять этих людей, и это закономерный процесс", – сказал Майсурадзе. Конфликт в "Нацдвижении" достиг своего пика – депутат &gt;&gt;По его словам, это хорошая почва для того, чтобы появились новые политики. Во всяком случае избиратели теперь знают, за кого точно нельзя голосовать. "Это люди, которые 30 лет расшатывали государство и не делали ничего полезного для страны", – сказал Майсурадзе. В конце ноября было объявлено об исключении из рядов партии ее бывшего председателя Ники Мелия. Этому предшествовал отказ Мелия и его немалочисленных сторонников в партии подписывать т. н. "манифест единства", инициированный Саакашвили 23 ноября. Утверждения Мелия о том, что Хабеишвили является лишь формальным лидером "Нацдвижения", подкрепляет фактор Саакашвили, который, будучи в заключении, объявил о возвращении в политику. Сначала один из членов "Нацдвижения" Сопо Джапаридзе начала проводить предвыборную кампанию от имени Саакашвили, а позже было принято решение о том, что экс-президент возглавит политсовет "Нацдвижения". Мелия поплатился членством в ЕНД потому, что не устроил революцию – эксперт &gt;&gt;Более того, сам Хабеишвили заявил, что "главным лидером" партии является именно Саакашвили, а он согласился стать председателем "Нацдвижения" лишь потому, что экс-президент находится в заключении. "Саакашвили всегда был, есть и будет интегрирующей, объединяющей политической фигурой", – сказала в свою очередь депутат от "Нацдвижения" Тина Бокучава. Между тем официально Саакашвили даже не является членом "Нацдвижения". Он не имеет права быть членом партии в Грузии, так как не имеет грузинского гражданства. Он лишился гражданства много лет назад, после того как взял гражданство Украины. Выборы в Грузии В Грузии в октябре 2024 года должны пройти очередные парламентские выборы, которые станут первыми и уникальными как с точки зрения системы голосования, так и с точки зрения системы выборов. Это будут первые выборы, которые пройдут по системе электронного голосования на 90% участков в стране. Жители хоть и будут голосовать как и прежде на участках, но по новым бюллетеням, и подсчитываться результаты будут специальной счетной машиной. Их уже опробовали в ходе внеочередных выборов осенью и весной 2023 года в ряде районов. Депутат рассказал о шансах "Нацдвижения" на парламентских выборах в Грузии&gt;&gt;Также это будут первые выборы в Грузии, которые пройдут по полностью пропорциональной системе, что означает, что 150 мест в парламенте будут заполнены на основании голосования за партии. При этом партия сможет попасть в парламент, только если наберет не менее 5% голосов избирателей. Для получения парламентского большинства, позволяющего единолично утверждать правительство, партия должна будет получить поддержку не менее 50% избирателей, которые будут голосовать как на территории Грузии, так и за ее пределами.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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новости, грузия, политика, европа, украина, михаил саакашвили, ника мелия, леван хабеишвили, единое национальное движение, пресс-центр
новости, грузия, политика, европа, украина, михаил саакашвили, ника мелия, леван хабеишвили, единое национальное движение, пресс-центр

"Единое национальное движение" будет слабеть – профессор

20:12 04.12.2023 (обновлено: 20:34 04.12.2023)
© photo: Sputnik / StringerОфис "Единого нацдвижения"
Офис Единого нацдвижения - Sputnik Грузия, 1920, 04.12.2023
© photo: Sputnik / Stringer
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Внутренний раскол в партии связан не с идеологией, а кто откуда финансируется, какая у кого выгода, считает профессор
ТБИЛИСИ, 4 дек — Sputnik. Оппозиционная партия "Единое национальное движение" не усилится к выборам 2024 года, а лишь ослабнет, рассказал директор Научного центра природных катастроф Грузинского политехнического университета, профессор Университета Восточной Европы Темур Майсурадзе в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия.
О конфликте в "Нацдвижении" заговорили еще в 2021 году, после возвращения в Грузию и ареста основателя партии, экс-президента Михаила Саакашвили. В результате в партии образовалось два лагеря: сторонники нынешнего председателя Левана Хабеишвили, который обвинил экс-лидера Нику Мелия в пассивности в борьбе за освобождение Саакашвили, и сторонники Мелия, который называет Хабеишвили марионеткой в руках бывших силовиков Вано Мерабишвили и Давида Кезерашвили.

"Эта партия никогда больше не усилится. Эта партия будет только слабеть. И я скажу, почему. Внутренний раскол связан не с идеологией, тут у них всех сходство – все стремятся к Европе, в НАТО, все поддерживают сексуальные меньшинства, проблема вот в чем: кто откуда финансируется, какая у кого выгода, и раскол произошел именно поэтому", – сказал Майсурадзе.

По его слова, именно эти события повлияли на внутренние процессы в "Национальном движении".
По словам профессора, после выборов 2012 года, когда победила "Грузинская мечта", в "Нацдвижении" думали, что выиграют следующие выборы 2016 года, но не смогли привлечь новые человеческие ресурсы, несмотря на вливание крупных денежных средств.
"Раскол увеличивается, и они теряют людей. Люди думали, что если "Нацдвижение" выиграет выборы, то они смогут вернуть свои старые позиции, вернуть влияние в свои руки. Но увидев, что никаких шансов при этом расколе нет, что они не вернут свою власть, то они стали терять этих людей, и это закономерный процесс", – сказал Майсурадзе.
Конфликт в "Нацдвижении" достиг своего пика – депутат >>
По его словам, это хорошая почва для того, чтобы появились новые политики. Во всяком случае избиратели теперь знают, за кого точно нельзя голосовать.
"Это люди, которые 30 лет расшатывали государство и не делали ничего полезного для страны", – сказал Майсурадзе.
В конце ноября было объявлено об исключении из рядов партии ее бывшего председателя Ники Мелия. Этому предшествовал отказ Мелия и его немалочисленных сторонников в партии подписывать т. н. "манифест единства", инициированный Саакашвили 23 ноября.
Утверждения Мелия о том, что Хабеишвили является лишь формальным лидером "Нацдвижения", подкрепляет фактор Саакашвили, который, будучи в заключении, объявил о возвращении в политику. Сначала один из членов "Нацдвижения" Сопо Джапаридзе начала проводить предвыборную кампанию от имени Саакашвили, а позже было принято решение о том, что экс-президент возглавит политсовет "Нацдвижения".
Мелия поплатился членством в ЕНД потому, что не устроил революцию – эксперт >>
Более того, сам Хабеишвили заявил, что "главным лидером" партии является именно Саакашвили, а он согласился стать председателем "Нацдвижения" лишь потому, что экс-президент находится в заключении. "Саакашвили всегда был, есть и будет интегрирующей, объединяющей политической фигурой", – сказала в свою очередь депутат от "Нацдвижения" Тина Бокучава.
Между тем официально Саакашвили даже не является членом "Нацдвижения". Он не имеет права быть членом партии в Грузии, так как не имеет грузинского гражданства. Он лишился гражданства много лет назад, после того как взял гражданство Украины.

Выборы в Грузии

В Грузии в октябре 2024 года должны пройти очередные парламентские выборы, которые станут первыми и уникальными как с точки зрения системы голосования, так и с точки зрения системы выборов.
Это будут первые выборы, которые пройдут по системе электронного голосования на 90% участков в стране. Жители хоть и будут голосовать как и прежде на участках, но по новым бюллетеням, и подсчитываться результаты будут специальной счетной машиной. Их уже опробовали в ходе внеочередных выборов осенью и весной 2023 года в ряде районов.
Депутат рассказал о шансах "Нацдвижения" на парламентских выборах в Грузии>>
Также это будут первые выборы в Грузии, которые пройдут по полностью пропорциональной системе, что означает, что 150 мест в парламенте будут заполнены на основании голосования за партии. При этом партия сможет попасть в парламент, только если наберет не менее 5% голосов избирателей.
Для получения парламентского большинства, позволяющего единолично утверждать правительство, партия должна будет получить поддержку не менее 50% избирателей, которые будут голосовать как на территории Грузии, так и за ее пределами.
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