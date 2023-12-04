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"Единое национальное движение" будет слабеть – профессор

"Единое национальное движение" будет слабеть – профессор

Внутренний раскол в партии связан не с идеологией, а кто откуда финансируется, какая у кого выгода, считает профессор 04.12.2023, Sputnik Грузия

2023-12-04T20:12+0400

2023-12-04T20:12+0400

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ТБИЛИСИ, 4 дек — Sputnik. Оппозиционная партия "Единое национальное движение" не усилится к выборам 2024 года, а лишь ослабнет, рассказал директор Научного центра природных катастроф Грузинского политехнического университета, профессор Университета Восточной Европы Темур Майсурадзе в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия. О конфликте в "Нацдвижении" заговорили еще в 2021 году, после возвращения в Грузию и ареста основателя партии, экс-президента Михаила Саакашвили. В результате в партии образовалось два лагеря: сторонники нынешнего председателя Левана Хабеишвили, который обвинил экс-лидера Нику Мелия в пассивности в борьбе за освобождение Саакашвили, и сторонники Мелия, который называет Хабеишвили марионеткой в руках бывших силовиков Вано Мерабишвили и Давида Кезерашвили. По его слова, именно эти события повлияли на внутренние процессы в "Национальном движении". По словам профессора, после выборов 2012 года, когда победила "Грузинская мечта", в "Нацдвижении" думали, что выиграют следующие выборы 2016 года, но не смогли привлечь новые человеческие ресурсы, несмотря на вливание крупных денежных средств. "Раскол увеличивается, и они теряют людей. Люди думали, что если "Нацдвижение" выиграет выборы, то они смогут вернуть свои старые позиции, вернуть влияние в свои руки. Но увидев, что никаких шансов при этом расколе нет, что они не вернут свою власть, то они стали терять этих людей, и это закономерный процесс", – сказал Майсурадзе. Конфликт в "Нацдвижении" достиг своего пика – депутат >>По его словам, это хорошая почва для того, чтобы появились новые политики. Во всяком случае избиратели теперь знают, за кого точно нельзя голосовать. "Это люди, которые 30 лет расшатывали государство и не делали ничего полезного для страны", – сказал Майсурадзе. В конце ноября было объявлено об исключении из рядов партии ее бывшего председателя Ники Мелия. Этому предшествовал отказ Мелия и его немалочисленных сторонников в партии подписывать т. н. "манифест единства", инициированный Саакашвили 23 ноября. Утверждения Мелия о том, что Хабеишвили является лишь формальным лидером "Нацдвижения", подкрепляет фактор Саакашвили, который, будучи в заключении, объявил о возвращении в политику. Сначала один из членов "Нацдвижения" Сопо Джапаридзе начала проводить предвыборную кампанию от имени Саакашвили, а позже было принято решение о том, что экс-президент возглавит политсовет "Нацдвижения". Мелия поплатился членством в ЕНД потому, что не устроил революцию – эксперт >>Более того, сам Хабеишвили заявил, что "главным лидером" партии является именно Саакашвили, а он согласился стать председателем "Нацдвижения" лишь потому, что экс-президент находится в заключении. "Саакашвили всегда был, есть и будет интегрирующей, объединяющей политической фигурой", – сказала в свою очередь депутат от "Нацдвижения" Тина Бокучава. Между тем официально Саакашвили даже не является членом "Нацдвижения". Он не имеет права быть членом партии в Грузии, так как не имеет грузинского гражданства. Он лишился гражданства много лет назад, после того как взял гражданство Украины. Выборы в Грузии В Грузии в октябре 2024 года должны пройти очередные парламентские выборы, которые станут первыми и уникальными как с точки зрения системы голосования, так и с точки зрения системы выборов. Это будут первые выборы, которые пройдут по системе электронного голосования на 90% участков в стране. Жители хоть и будут голосовать как и прежде на участках, но по новым бюллетеням, и подсчитываться результаты будут специальной счетной машиной. Их уже опробовали в ходе внеочередных выборов осенью и весной 2023 года в ряде районов. Депутат рассказал о шансах "Нацдвижения" на парламентских выборах в Грузии>>Также это будут первые выборы в Грузии, которые пройдут по полностью пропорциональной системе, что означает, что 150 мест в парламенте будут заполнены на основании голосования за партии. При этом партия сможет попасть в парламент, только если наберет не менее 5% голосов избирателей. Для получения парламентского большинства, позволяющего единолично утверждать правительство, партия должна будет получить поддержку не менее 50% избирателей, которые будут голосовать как на территории Грузии, так и за ее пределами.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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новости, грузия, политика, европа, украина, михаил саакашвили, ника мелия, леван хабеишвили, единое национальное движение, пресс-центр