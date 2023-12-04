https://sputnik-georgia.ru/20231204/glava-parlamenta-gruzii-obvinil-oppozitsiyu-v-zapuske-ksenofobnoy-kampanii-284698290.html

Глава парламента Грузии обвинил оппозицию в запуске ксенофобской кампании

Глава парламента Грузии обвинил оппозицию в запуске ксенофобской кампании

За полтора года никаких эксцессов, в том числе между гражданами России и Украины, не было, заявил спикер парламента 04.12.2023, Sputnik Грузия

2023-12-04T18:34+0400

2023-12-04T18:34+0400

2023-12-04T18:42+0400

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ТБИЛИСИ, 4 дек — Sputnik. Оппозиция и несколько неправительственных организаций Грузии вовлечены в запуск ксенофобской кампании по разжиганию ненависти по признаку этнической принадлежности, заявил председатель парламента страны Шалва Папуашвили. Оппозиционеры не раз заявляли о бесконтрольном въезде россиян в Грузию после начала конфликта на Украине, что, по их словам, представляет угрозу для страны. Ряд партий выступили даже за введение визового режима для россиян. Что касается присутствия граждан России в Грузии, то, как отметил Папуашвили, прошло полтора года, никаких эксцессов, в том числе между гражданами России и Украины, не было. "Это показывает, что значительная часть граждан России являются грузинами по национальности или имеют связи с Грузией", – отметил Папуашвили. Как отметил глава грузинского законодательного органа, пограничный контроль осуществляется службой безопасности надлежащим образом. Инициатива "Лело" направлена против интересов Грузии – депутат >>"Не было такого въезда, который ставил бы под угрозу обстановку в области безопасности. Общий контроль за ситуацией в области безопасности внутри страны находится на самом высоком уровне. Не было никаких инцидентов, в которых были бы замешаны российские граждане", – подчеркнул Папуашвили. Глава парламента также вспомнил историю загадочных граффити с изображением головы кота и непонятной надписью, которые появились в Тбилиси в прошлом году. В апреле 2022 года полиция нашла автора загадочных граффити с кошками в Тбилиси и оштрафовала в административном порядке на 10 тысяч лари (порядка 3,4 тысячи долларов), так как в его действиях не было признаков уголовного преступления. Сам автор рисунков на своей странице в соцсети написал, что все началось с того, что он ходил по ночам пьяный, рисовал кошку, которую зовут Шиша. А после, по его словам, один военный блогер провел свою аналитику и пришел к выводу, что рисунки только на домах с бомбоубежищами, а после додумали, что это метки русской артиллерии. Далее, как написал автор рисунков, новости про Шишу появились в интернете и в СМИ, активисты составили карту рисунков, и люди взялись их активно закрашивать. Местные жители начали жаловаться в полицию, а через какое-то время полиция задержала самого автора рисунков. Парламент Грузии не стал регистрировать антироссийскую резолюцию >>Сразу после начала конфликта на Украине власти Грузии заявили, что не будут вводить санкции против РФ, так как от этого пострадает только сама Грузия. При этом власти систематически заявляют, что соблюдают международные антироссийские санкции, связанные с финансами и передвижением товаров через границу. До сегодняшнего дня ни одного из выдвинутых стране обвинений в обходе санкций не подтвердилось. Что касается визитов россиян в Грузию, то в 2022 году страну они осуществили около 1,1 миллиона визитов. В первом квартале 2023 года они осуществили 256,8 тысячи визитов в Грузию. В целом россияне занимают первое место среди посещающих Грузию иностранцев с различными целями. Спикер парламента объяснил, почему Грузия не может ввести санкции против России >>Граждане России могут находиться в Грузии без виз в течение 365 дней. В середине мая 2023 года Россия отменила визовый режим для граждан Грузии, действовавший с 2000 года, а также отменила запрет на прямое авиасообщение между Грузией и Россией, введенный в 2019 году.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, шалва папуашвили, парламент грузии, оппозиция, россия, обострение ситуации вокруг украины