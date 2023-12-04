https://sputnik-georgia.ru/20231204/gruziya-poka-ne-gotova-k-vstupleniyu-v-es--ekspert-284693100.html

Грузия пока не готова к вступлению в ЕС – эксперт

Грузия пока не готова к вступлению в ЕС – эксперт

Грузинский эксперт оценил общественно-политическое положение в стране в преддверии выборов 04.12.2023, Sputnik Грузия

2023-12-04T16:35+0400

2023-12-04T16:35+0400

2023-12-04T16:35+0400

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ТБИЛИСИ, 4 дек — Sputnik. Грузия намного опережает Украину и Молдову по уровню развития, однако страна пока не готова к вступлению в Евросоюз, заявил политолог Арчил Сихарулидзе в ходе онлайн-пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия. Грузия подала заявку на получение статуса кандидата в ЕС 3 марта 2022 года, практически в одно время с Украиной и Молдовой. Уже в июне прошлого года статус получили Украина и Молдова, а Грузии ожидает этого события в декабре 2023 года.При этом эксперт подчеркнул, что отказ в предоставлении статуса Грузии в прошлом году стал настоящим оскорблением для жителей страны, которые последние 20 лет стремились его получить."Статус кандидата мы должны были получить еще в прошлом году. Думаю, что все понимают, что заявления ЕС по поводу того, что Грузия стоит ниже, чем Молдова и Украина – это был удар для всех людей, которые "топили" за Запад… Нас реально наказали таким образом за то, что Грузия не присоединилась к санкциям против России", - считает Сихарулидзе. Грузия ожидает положительного решения о предоставлении статуса кандидата в ЕС – премьер>>По мнению эксперта, такое решение представителей Евросоюза должно было вызвать в Грузии шквал критики, восстание против действующих властей страны и последующее их свержение. "Но оказалось, что политический бомонд и так был не доволен, а простые граждане просто расценили это как оскорбление. Потому что для гражданина Грузии, который последние 20 лет вкалывал во имя демократии, когда по всем показателям уровень Грузии выше Украины и Молдовы вместе взятых, умноженный на сто, это было просто разочарованием", - подчеркнул Сихарулидзе. Эксперт также отметил, что в Грузии давно прошла мода "ходить на ковер" к представителям Запада. Высказав такое мнение, Сихарулидзе плавно подвел свою мысль к тому, что на сегодняшний день у правящей партии "Грузинская мечта – Демократическая Грузия" нет серьезных конкурентов перед выборами в парламент, которые состоятся осенью 2024 года. Также эксперт отметил, что очень маловероятно, что у правящей партии такой конкурент появится, так как до выборов осталось гораздо меньше времени, чем кажется. "У нас впереди декабрь – "мертвый" месяц политической активности, так как люди готовятся к Новому году. То есть по факту у оппозиции есть март, апрель, май, июнь и сентябрь. Все остальное время электорату не до выборов, у электората своя жизнь", - рассказал Сихарулидзе. "Неудачный опыт" – "Грузинская мечта" скептически смотрит на сотрудничество с оппозицией>>Что касается шансов главной оппозиционной партии "Единое национальное движение" на предстоящих выборах, то по мнению эксперта, "Грузинская мечта" победит очень просто". "Думаю, что мы с вами прекрасно понимаем, и даже на Западе это прекрасно видят, что нынешняя грузинская оппозиция – это просто трагедия", - подчеркнул политолог. В ходе беседы, эксперт затронул тему исключения Никанора Мелия из "Единого Нацдвижения". По его словам, бывший председатель партии поплатился своим членством в партии из-за того, что не выполнил задач, которые на него возлагали, а именно – не устроил штурм больницы, где лежит осужденный экс-президент Михаил Саакашвили. Несколько дней назад стало известно, что Ника Мелия больше не является членом партии "Единое национальное движение". О конфликте в "Нацдвижении" заговорили еще в 2021 году, после возвращения в Грузию и ареста основателя партии, экс-президента Михаила Саакашвили. В результате в партии образовалось два лагеря: сторонники нынешнего председателя Левана Хабеишвили, который обвинил экс-лидера Нику Мелия в пассивности в борьбе за освобождение Саакашвили, и сторонники Мелия, который называет Хабеишвили марионеткой в руках бывших силовиков Вано Мерабишвили и Давида Кезерашвили. Утверждения Мелия о том, что Хабеишвили является лишь формальным лидером "Нацдвижения", подкрепляет фактор Саакашвили, который, будучи в заключении, объявил о возвращении в политику. Сначала один из членов "Нацдвижения" Сопо Джапаридзе начала проводить предвыборную кампанию от имени Саакашвили, а позже было принято решение о том, что экс-президент возглавит политсовет "Нацдвижения". Более того, сам Хабеишвили заявил, что "главным лидером" партии является именно Саакашвили, а он согласился стать председателем "Нацдвижения" лишь потому, что экс-президент находится в заключении. "Саакашвили всегда был, есть и будет интегрирующей, объединяющей политической фигурой", – сказала в свою очередь депутат от "Нацдвижения" Тина Бокучава. Между тем официально Саакашвили даже не является членом "Нацдвижения". Он не имеет права быть членом партии в Грузии, так как не имеет грузинского гражданства. Он лишился гражданства много лет назад, после того, как взял гражданство Украины.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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грузия, политика, новости, украина, молдова, брюссель, михаил саакашвили, леван хабеишвили, арчил сихарулидзе, единое национальное движение, грузинская мечта - демократическая грузия, пресс-центр