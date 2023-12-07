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Алиев пожелал Грузии успехов на пути вступления в ЕС

Алиев пожелал Грузии успехов на пути вступления в ЕС

По словам главы Азербайджана, когда Грузия станет членом Евросоюза, в отношениях двух стран ничего не изменится 07.12.2023, Sputnik Грузия

2023-12-07T11:01+0400

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ТБИЛИСИ, 7 дек — Sputnik. Азербайджан желает Грузии успеха на пути вступления в Евросоюз, заявил президент Ильхам Алиев во время выступления на форуме в Баку. Еврокомиссия 8 ноября 2023 года обнародовала отчет о выполнении Грузией 12 условий и рекомендовала Евросовету предоставить стране статус кандидата на вступление в ЕС. Уже 14-15 декабря на основании заключения Еврокомиссии Евросовет примет итоговое решение по политике расширения и предоставлению Грузии статуса кандидата. По его словам, когда Грузия станет членом Евросоюза, в отношениях двух стран ничего не изменится. "Наоборот, у нас будет близкий друг в Евросоюзе, который нас защитит", – сказал Алиев. Президент также отметил, что Азербайджан и Грузию связывает тесное партнерство, о чем свидетельствуют его частые визиты в Грузию, а также визиты премьер-министра Ираклия Гарибашвили в Азербайджан. Премьер Грузии заявил о важности развития "Среднего коридора" на саммите в Баку >>"Грузия и Азербайджан – очень близкие партнеры. Наше сотрудничество шире, чем энергетическое сотрудничество. Соответственно, это сотрудничество позволило нам представить себя Европе как консолидированную команду стратегического значения", – заявил Алиев. Грузия и ЕС Отношения Грузии и Европейского союза начали развиваться в 2006 году. Наиболее тесными они стали в 2009 году, когда Грузия стала участницей программы "Восточное партнерство". Программа была запущена для укрепления и углубления политических и экономических связей с восточными соседями. В июне 2014 года Грузия и ЕС подписали Соглашение об ассоциации, неотъемлемой частью которого является Соглашение об углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли. В марте 2017 года Евросоюз отменил визы для краткосрочных визитов граждан Грузии в страны Шенгенской зоны на срок до 90 дней раз в полгода. Статус раздора, или Почему политики Грузии не научились вместе радоваться удаче >> В марте 2022 года Грузия подала заявку на получение статуса кандидата на вступление в Евросоюз. В июне 2022 года Грузии была предоставлена "европейская перспектива" и выражена готовность предоставить статус кандидата на вступление в Евросоюз, когда будут выполнены 12 условий. Статус тогда получили Украина и Молдова. Власти Грузии заявили, что отказ стране в предоставлении статуса в 2022 году было несправедливым решением и что Грузия по всем критериям еще тогда опережала и Украину, и Молдову. Отношения с Азербайджаном Грузия и Азербайджан установили дипломатические отношения 18 ноября 1992 года. Страны активно сотрудничают в сферах торговли, транспорта, энергетики, производства и логистики. Баку и Тбилиси являются стратегическими партнерами и активно сотрудничают как в двустороннем формате, так и в рамках международных проектов. В частности, в проектах стратегического значения для всего региона – железная дорога Баку-Тбилиси-Карс, нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан и Южный газовый коридор. Гарибашвили встретился с Алиевым – что обсудили лидеры Грузии и Азербайджана >>Железная дорога Баку-Тбилиси-Карс построена на основе подписанного в 2007 году азербайджано-грузино-турецкого межгосударственного соглашения. Реализация проекта началась в 2008 году, а церемония открытия грузового движения по БТК состоялась 30 октября 2017 года. Предполагаемая пропускная способность БТК – миллион пассажиров и 6,5 миллиона тонн грузов в год. В дальнейшем пропускная способность транспортного коридора может быть увеличена до трех миллионов пассажиров и 20 миллионов тонн грузов ежегодно. В последнее время грузооборот на железной дороге БТК имеет тенденцию роста. В 2021 году по железной дороге перевезено 428 тысяч тонн грузов. За девять месяцев 2022 года по БТК было перевезено 15 915 TEU контейнеров, годовой рост составил 12%. Азербайджан входит в пятерку крупных торговых партнеров Грузии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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новости, грузия, политика, азербайджан, баку, ильхам алиев, ираклий гарибашвили, еврокомиссия, грузия - евросоюз