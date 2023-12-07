https://sputnik-georgia.ru/20231207/energobezopasnost-gruzii-polnostyu-zaschischena---aliev-284767642.html

Энергобезопасность Грузии полностью защищена – Алиев

Энергобезопасность Грузии полностью защищена – Алиев

Грузия и Азербайджан совместно участвуют в проектах стратегического значения для всего региона 07.12.2023, Sputnik Грузия

2023-12-07T12:21+0400

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ТБИЛИСИ, 7 дек — Sputnik. Энергетическая безопасность Грузии полностью защищена вне зависимости от того, как будут обстоять дела между крупными игроками, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на форуме в Азербайджанской дипломатической академии в Баку. Грузия и Азербайджан являются стратегическими партнерами, которые активно сотрудничают, в том числе, в сфере энергетики. Одним из крупнейших общих проектов является прокладка Черноморского подводного кабеля из Грузии и Азербайджана в Европу. По его словам, если посмотреть на сотрудничество между двумя странами в последние годы, в течение 30 лет обретения независимости, то Грузия и Азербайджан интегрируются, реализуют общие проекты для взаимной выгоды, две страны вместе стали более важными для Европы, чем были бы по отдельности. Алиев пожелал Грузии успехов на пути вступления в ЕС>>Алиев напомнил про важные совместные проекты с Грузией: нефтепроводы, газопроводы, транспорт, железные дороги, энергокабель, и т. д. Энергокабель в ЕвропуСоглашение о прокладке кабеля, по которому электроэнергия из Грузии и Азербайджана будет идти в Европу, правительства Грузии, Азербайджана, Румынии и Венгрии подписали в декабре 2022 года. Проект нацелен на укрепление энергетической безопасности в Европе и Кавказском регионе, на развитие сектора возобновляемой энергетики и увеличение транзитных возможностей. Премьер Грузии заявил о важности развития "Среднего коридора" на саммите в Баку >>Евросоюз намерен выделить на проект подводного кабеля через Черное море 2,3 миллиарда евро. Всемирный банк обещал выделить Грузии дополнительно 75 миллионов долларов для детального исследования дна Черного моря. Если проект будет реализован, то кабель мощностью тысячу мегаватт и протяженностью 1 195 км (1,1 тыс. км подводного и 95 км наземного кабеля) соединит Грузию с Восточными Балканами, что позволит Южному Кавказу и Европе воспользоваться расширенными экспортными возможностями и осуществлять импорт электроэнергии с учетом почасовых цен рынка электроэнергии. Сотрудничество Грузии и Азербайджана Грузия и Азербайджан установили дипломатические отношения 18 ноября 1992 года. Страны активно сотрудничают в сферах торговли, транспорта, энергетики, производства и логистики. Баку и Тбилиси являются стратегическими партнерами и активно сотрудничают как в двустороннем формате, так и в рамках международных проектов. В частности, в проектах стратегического значения для всего региона – железная дорога Баку-Тбилиси-Карс, нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан и Южный газовый коридор. Гарибашвили встретился с Алиевым – что обсудили лидеры Грузии и Азербайджана >>Железная дорога Баку-Тбилиси-Карс построена на основе подписанного в 2007 году азербайджано-грузино-турецкого межгосударственного соглашения. Реализация проекта началась в 2008 году, а церемония открытия грузового движения по БТК состоялась 30 октября 2017 года. Предполагаемая пропускная способность БТК – миллион пассажиров и 6,5 миллиона тонн грузов в год. В дальнейшем пропускная способность транспортного коридора может быть увеличена до трех миллионов пассажиров и 20 миллионов тонн грузов ежегодно. В последнее время грузооборот на железной дороге БТК имеет тенденцию роста. В 2021 году по железной дороге перевезено 428 тысяч тонн грузов. За девять месяцев 2022 года по БТК было перевезено 15 915 TEU контейнеров, годовой рост составил 12%. Азербайджан входит в пятерку крупных торговых партнеров Грузии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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