https://sputnik-georgia.ru/20231207/prinimayutsya-kompleksnye-mery---vitse-premer-o-razvitii-kurortov-gruzii-284779623.html
"Принимаются комплексные меры" – вице-премьер о развитии курортов Грузии
"Принимаются комплексные меры" – вице-премьер о развитии курортов Грузии
Развитие курортов – очень важное направление с точки зрения реализации туристического потенциала страны, заявил вице-премьер 07.12.2023, Sputnik Грузия
2023-12-07T19:09+0400
2023-12-07T19:09+0400
2023-12-07T19:18+0400
грузия
экономика
туризм
новости
леван давиташвили
зимние курорты грузии
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ТБИЛИСИ, 7 дек — Sputnik. Активная политика государства важна для развития курортов Грузии, комплексные шаги уже предпринимаются властями, заявил вице-премьер, министр экономики и устойчивого развития Леван Давиташвили на первой международной конференции "Тенденции и вызовы устойчивого развития курортов" в Тбилиси. Давиташвили в своем выступлении рассказал о необходимости развития курортов Грузии и важности максимального и правильного использования потенциала этой отрасли, а также роли государства в этом процессе. По словам вице-премьера, развитие курортов – очень важное направление с точки зрения реализации туристического потенциала страны. "Грузия обладает огромным природным и культурным наследием, которое позволяет нам восстанавливать старые курорты и развивать новые курортные места, чтобы в конечном итоге создать еще большую стоимость в туристическом секторе", – сказал он. В своем выступлении Давиташвили напомнил о создании нового Агентства развития курортов в 2022 году, цель которого развивать существующие и новые курорты на основе соответствующих пространственных планов, при этом должны быть учтены многие важные аспекты, в том числе социальные, культурные и т. д. Курорты в Грузии будут проданы – заявление премьера >>В течение года агентство изучило текущее состояние более 200 курортов и курортных мест. В результате были выбраны 60 локаций с относительно большим потенциалом, технико-экономические обоснования которых были проведены признанными на международном уровне консалтинговыми компаниями. По словам министра экономики, в ближайшее время планируется отдельная рабочая встреча с бизнес-сектором, на которой у них будет возможность узнать об инвестиционном потенциале этих конкретных локаций. Кроме того, как подчеркнул Давиташвили, в этом процессе важно правильно учитывать местные интересы, поэтому тесная связь с местным правительством является одним из важных приоритетов. Также важно учитывать и балансировать общественные интересы посредством надлежащего сотрудничества с частным сектором. Объявлен аукцион на еще один заброшенный санаторий в Цхалтубо >>В конференции принимают участие представители и эксперты государственных, частных, международных и местных организаций. В рамках конференции проводятся две тематические сессии: устойчивое развитие курортов: тенденции, проблемы и перспективы; социально-экономические последствия курортного развития. Развитие курортов По инициативе премьер-министра Ираклия Гарибашлвили в Грузии будет реализована масштабная пятилетняя госпрограмма по развитию городов и курортов, на что из бюджета выделят 1 миллиард лари. Проекты реализует Фонд муниципального развития Минифраструктуры. В программу правительства, которая рассчитана на пять лет, включены 11 локаций: Боржоми, Бакуриани, Кутаиси, Цхалтубо, Телави, Зугдиди, Мцхета, Батуми, Степанцминда, Местиа и Казбеги. На первом этапе на реализацию проекта в 2023 году выделят 200 млн лари. Как изменился рынок недвижимости на зимних курортах Грузии >>В рамках программы будут обновлены историческая часть Боржоми и центральный парк. Будет развит центральный парк Цхалтубо и новая зона отдыха Холодного озера, будет построен новый бульвар в Зугдиди, будет отреставрирован исторический район Кутаиси, ботанический сад, отремонтирован Кутаисский театр имени Ладо Месхишвили. В Телави будет развита древняя крепость "Батонис цихе" и его окрестности, а также проведен капитальный ремонт Телавского драматического театра имени Важа-Пшавела. Кроме того, программа предусматривает обновление исторической части Батуми и развитие рекреации, а также исторических территорий муниципалитетов Казбеги, Бакуриани, Местиа и создание новых центров притяжения.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, экономика, туризм, новости, леван давиташвили, зимние курорты грузии
грузия, экономика, туризм, новости, леван давиташвили, зимние курорты грузии
"Принимаются комплексные меры" – вице-премьер о развитии курортов Грузии
19:09 07.12.2023 (обновлено: 19:18 07.12.2023)
Развитие курортов – очень важное направление с точки зрения реализации туристического потенциала страны, заявил вице-премьер
ТБИЛИСИ, 7 дек — Sputnik. Активная политика государства важна для развития курортов Грузии, комплексные шаги уже предпринимаются властями, заявил вице-премьер, министр экономики и устойчивого развития Леван Давиташвили на первой международной конференции "Тенденции и вызовы устойчивого развития курортов" в Тбилиси.
Давиташвили в своем выступлении рассказал о необходимости развития курортов Грузии и важности максимального и правильного использования потенциала этой отрасли, а также роли государства в этом процессе.
"В развитии курортов важна активная политика государства, а также слаженная работа между различными структурами и ведомствами Минэкономики. Власти уже начали предпринимать комплексные шаги – реализуются масштабные проекты по реабилитации регионов", – заявил Давиташвили.
По словам вице-премьера, развитие курортов – очень важное направление с точки зрения реализации туристического потенциала страны.
"Грузия обладает огромным природным и культурным наследием, которое позволяет нам восстанавливать старые курорты и развивать новые курортные места, чтобы в конечном итоге создать еще большую стоимость в туристическом секторе", – сказал он.
В своем выступлении Давиташвили напомнил о создании нового Агентства развития курортов в 2022 году, цель которого развивать существующие и новые курорты на основе соответствующих пространственных планов, при этом должны быть учтены многие важные аспекты, в том числе социальные, культурные и т. д.
В течение года агентство изучило текущее состояние более 200 курортов и курортных мест. В результате были выбраны 60 локаций с относительно большим потенциалом, технико-экономические обоснования которых были проведены признанными на международном уровне консалтинговыми компаниями.
По словам министра экономики, в ближайшее время планируется отдельная рабочая встреча с бизнес-сектором, на которой у них будет возможность узнать об инвестиционном потенциале этих конкретных локаций.
Кроме того, как подчеркнул Давиташвили, в этом процессе важно правильно учитывать местные интересы, поэтому тесная связь с местным правительством является одним из важных приоритетов. Также важно учитывать и балансировать общественные интересы посредством надлежащего сотрудничества с частным сектором.
В конференции принимают участие представители и эксперты государственных, частных, международных и местных организаций.
В рамках конференции проводятся две тематические сессии: устойчивое развитие курортов: тенденции, проблемы и перспективы; социально-экономические последствия курортного развития.
По инициативе премьер-министра Ираклия Гарибашлвили в Грузии будет реализована масштабная пятилетняя госпрограмма по развитию городов и курортов, на что из бюджета выделят 1 миллиард лари.
Проекты реализует Фонд муниципального развития Минифраструктуры.
В программу правительства, которая рассчитана на пять лет, включены 11 локаций: Боржоми, Бакуриани, Кутаиси, Цхалтубо, Телави, Зугдиди, Мцхета, Батуми, Степанцминда, Местиа и Казбеги. На первом этапе на реализацию проекта в 2023 году выделят 200 млн лари.
В рамках программы будут обновлены историческая часть Боржоми и центральный парк. Будет развит центральный парк Цхалтубо и новая зона отдыха Холодного озера, будет построен новый бульвар в Зугдиди, будет отреставрирован исторический район Кутаиси, ботанический сад, отремонтирован Кутаисский театр имени Ладо Месхишвили. В Телави будет развита древняя крепость "Батонис цихе" и его окрестности, а также проведен капитальный ремонт Телавского драматического театра имени Важа-Пшавела.
Кроме того, программа предусматривает обновление исторической части Батуми и развитие рекреации, а также исторических территорий муниципалитетов Казбеги, Бакуриани, Местиа и создание новых центров притяжения.