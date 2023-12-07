https://sputnik-georgia.ru/20231207/prinimayutsya-kompleksnye-mery---vitse-premer-o-razvitii-kurortov-gruzii-284779623.html

"Принимаются комплексные меры" – вице-премьер о развитии курортов Грузии

"Принимаются комплексные меры" – вице-премьер о развитии курортов Грузии

Развитие курортов – очень важное направление с точки зрения реализации туристического потенциала страны, заявил вице-премьер 07.12.2023, Sputnik Грузия

2023-12-07T19:09+0400

2023-12-07T19:09+0400

2023-12-07T19:18+0400

грузия

экономика

туризм

новости

леван давиташвили

зимние курорты грузии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/0c/07/284779431_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_16973f0a5f456b6f2159319760f898e1.jpg

ТБИЛИСИ, 7 дек — Sputnik. Активная политика государства важна для развития курортов Грузии, комплексные шаги уже предпринимаются властями, заявил вице-премьер, министр экономики и устойчивого развития Леван Давиташвили на первой международной конференции "Тенденции и вызовы устойчивого развития курортов" в Тбилиси. Давиташвили в своем выступлении рассказал о необходимости развития курортов Грузии и важности максимального и правильного использования потенциала этой отрасли, а также роли государства в этом процессе. По словам вице-премьера, развитие курортов – очень важное направление с точки зрения реализации туристического потенциала страны. "Грузия обладает огромным природным и культурным наследием, которое позволяет нам восстанавливать старые курорты и развивать новые курортные места, чтобы в конечном итоге создать еще большую стоимость в туристическом секторе", – сказал он. В своем выступлении Давиташвили напомнил о создании нового Агентства развития курортов в 2022 году, цель которого развивать существующие и новые курорты на основе соответствующих пространственных планов, при этом должны быть учтены многие важные аспекты, в том числе социальные, культурные и т. д. Курорты в Грузии будут проданы – заявление премьера >>В течение года агентство изучило текущее состояние более 200 курортов и курортных мест. В результате были выбраны 60 локаций с относительно большим потенциалом, технико-экономические обоснования которых были проведены признанными на международном уровне консалтинговыми компаниями. По словам министра экономики, в ближайшее время планируется отдельная рабочая встреча с бизнес-сектором, на которой у них будет возможность узнать об инвестиционном потенциале этих конкретных локаций. Кроме того, как подчеркнул Давиташвили, в этом процессе важно правильно учитывать местные интересы, поэтому тесная связь с местным правительством является одним из важных приоритетов. Также важно учитывать и балансировать общественные интересы посредством надлежащего сотрудничества с частным сектором. Объявлен аукцион на еще один заброшенный санаторий в Цхалтубо >>В конференции принимают участие представители и эксперты государственных, частных, международных и местных организаций. В рамках конференции проводятся две тематические сессии: устойчивое развитие курортов: тенденции, проблемы и перспективы; социально-экономические последствия курортного развития. Развитие курортов По инициативе премьер-министра Ираклия Гарибашлвили в Грузии будет реализована масштабная пятилетняя госпрограмма по развитию городов и курортов, на что из бюджета выделят 1 миллиард лари. Проекты реализует Фонд муниципального развития Минифраструктуры. В программу правительства, которая рассчитана на пять лет, включены 11 локаций: Боржоми, Бакуриани, Кутаиси, Цхалтубо, Телави, Зугдиди, Мцхета, Батуми, Степанцминда, Местиа и Казбеги. На первом этапе на реализацию проекта в 2023 году выделят 200 млн лари. Как изменился рынок недвижимости на зимних курортах Грузии >>В рамках программы будут обновлены историческая часть Боржоми и центральный парк. Будет развит центральный парк Цхалтубо и новая зона отдыха Холодного озера, будет построен новый бульвар в Зугдиди, будет отреставрирован исторический район Кутаиси, ботанический сад, отремонтирован Кутаисский театр имени Ладо Месхишвили. В Телави будет развита древняя крепость "Батонис цихе" и его окрестности, а также проведен капитальный ремонт Телавского драматического театра имени Важа-Пшавела. Кроме того, программа предусматривает обновление исторической части Батуми и развитие рекреации, а также исторических территорий муниципалитетов Казбеги, Бакуриани, Местиа и создание новых центров притяжения.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, экономика, туризм, новости, леван давиташвили, зимние курорты грузии