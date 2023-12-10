https://sputnik-georgia.ru/20231210/notarialnaya-palata-gruzii-stala-partnerom-soveta-notariusov-evrosoyuza-284851903.html

Нотариальная палата Грузии стала партнером Совета нотариусов Евросоюза

Нотариальная палата Грузии стала партнером Совета нотариусов Евросоюза

Партнерское соглашение предусматривает защиту прав и законных интересов граждан по обеспечению правовой безопасности в нотариальной сфере 10.12.2023, Sputnik Грузия

2023-12-10T12:06+0400

2023-12-10T12:06+0400

2023-12-10T12:06+0400

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ТБИЛИСИ, 10 дек — Sputnik. Между Нотариальной палатой Грузии и Советом нотариусов Европейского Союза заключено соглашение о партнерстве, говорится в сообщении Минюста Грузии. Соответствующее решение было принято на Генеральной ассамблее Совета нотариусов Европейского Союза (CNUE) в Брюсселе. Партнерское соглашение предусматривает защиту прав и законных интересов граждан по обеспечению правовой безопасности в нотариальной сфере. Нотариальные бюро Грузии смогут предоставлять больше электронных услуг >>В рамках сотрудничества будут проведены встречи, конференции, семинары, в которых примут участие грузинские нотариусы. Кроме того, раз в год будут обсуждаться важные темы, связанные с нотариальной сферой: цифровизация, развитие нотариального права, предотвращение отмывания денег и финансирования терроризма и другие. Грузия и ЕС Отношения Грузии и Европейского союза начали развиваться в 2006 году. Наиболее тесными они стали в 2009 году, когда Грузия стала участницей программы "Восточное партнерство". Программа была запущена для укрепления и углубления политических и экономических связей с восточными соседями. В июне 2014 года Грузия и ЕС подписали Соглашение об ассоциации, неотъемлемой частью которого является Соглашение об углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли. Неправильно связывать вопрос статуса кандидата Грузии в ЕС с Украиной – Кобахидзе >>В марте 2017 года Евросоюз отменил визы для краткосрочных визитов граждан Грузии в страны Шенгенской зоны на срок до 90 дней раз в полгода. В марте 2022 года Грузия подала заявку на получение статуса кандидата на вступление в Евросоюз. В июне 2022 года Грузии была предоставлена "европейская перспектива" и выражена готовность предоставить статус кандидата на вступление в Евросоюз, когда будут выполнены 12 условий. Статус тогда получили Украина и Молдова. Власти Грузии заявили, что отказ стране в предоставлении статуса в 2022 году было несправедливым решением и что Грузия по всем критериям еще тогда опережала и Украину, и Молдову. Вредители! – в правящей партии Грузии ответили на критику оппозиции в адрес Орбана>>А 8 ноября 2023 года Еврокомиссия обнародовала отчет о выполнении Грузией 12 условий и рекомендовала Евросовету предоставить стране статус кандидата на вступление в ЕС. Уже 14-15 декабря на основании заключения Еврокомиссии Евросовет примет итоговое решение по политике расширения и предоставлению Грузии статуса кандидата.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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