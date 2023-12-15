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Новая жизнь тюрем в Грузии – что меняется с 1 января

Новая жизнь тюрем в Грузии – что меняется с 1 января

Благодаря новшествам условия содержания заключенных будут значительно улучшены 15.12.2023, Sputnik Грузия

2023-12-15T19:29+0400

2023-12-15T19:29+0400

2023-12-15T19:29+0400

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ТБИЛИСИ, 15 дек — Sputnik. Парламент в Грузии в третьем окончательном чтении утвердил проект обновленного Кодекса о заключении, который будет носить название "Пенитенциарный кодекс" – он предполагает введение новшеств для отбывающих уголовное наказание в Грузии с 1 января 2024 года.Обновленный кодекс предусматривает реформу самой системы исполнения наказаний и коснется как сотрудников, так и заключенных.В частности, упраздняется деление служб на специальные и гражданские. Льготы для специальных подразделений пенитенциарной системы распространятся на всех сотрудников тюрем. Это касается как гособеспечения и компенсаций, так и страхования, требований к образованию и званий.При этом для всех сотрудников будут действовать одинаковые правила, касающиеся участия в акциях протеста, предвыборных кампаниях, политической активности и так далее.Все по европейским стандартам – на западе Грузии открылась новая тюрьма>>Зарплата для всех сотрудников системы отбывания наказаний будет начисляться в зависимости от должности, звания и стажа работы. Остальные новшества коснутся непосредственно тюрем и прав заключенных.В частности, в Грузии будет введены единые Реестры для обвиняемых и осужденных, и каждый поступающий в тюрьму будет вноситься в соответсвующий реестр, куда будут внесены отпечатки пальцев, фотография, а также словесный портрет. Также во всех тюрьмах будет запрещено вместе помещать ранее судимых и осужденных впервые. Осужденные впервые будут отбывать срок отдельно от других заключенных, так же как и ранее признанные жертвами нечеловеческого обращения и пыток и те, кому из-за службы или прошлого угрожает опасность, особо опасные преступники и криминальные авторитеты. Так, во всех тюрьмах Грузии к 2026 году на каждого заключенного будет полагаться 4 квадратных метра вместо трех, как это прописано в действующем законодательстве. Также сохраняется обязательство администрации тюрем для обеспечения особых условий отбывания наказаний в соответствии с нуждами для беременных, лиц с ОВЗ и пожилых заключенных пенсионного возраста.Положение в тюрьмах Грузии: посол ЕС отметил прогресс в этом направлении>>Кроме того, во всех тюрьмах появятся специальные комнаты без камер и систем прослушки, в которых заключенные смогут встретиться с Народным защитником или представителями Специальной превенционной группы. Однако при этом будет обеспечиваться безопасность встреч.Наблюдать за заключенными будет запрещено в общих душевых и туалетах тюрем. Исключение составят случаи, когда есть риск самоубийства или членовредительства со стороны заключенного.А также по закону против заключенных в закрытых пространствах не будут больше применять слезоточивый газ, его нельзя будет применять и против уже задержанных заключенных.Новшества в тюрьмахДля заключенных будут введены новые правила для свиданий. Правом на долгосрочное свидание могут воспользоваться с 2025 года все заключенные, кроме тех, кто помещен в одиночную камеру или поступил менее трех месяцев назад.А заключенным, отбывающим наказание в тюрьмах для заключенных особого риска, предоставят право на видеосвидание с членами семьи два раза в год. Заключенные также получат право менять один вид свидания на другой. Все свидания будут бесплатными.При этом число видеосвиданий для обычных заключенных увеличится до одного в 10 дней, продолжительность – не более 15 минут. Сейчас сроки и время определяются для каждой тюрьмы отдельно.Новшество коснется и телефонных звонков: установленные тюрьмами максимальные лимиты будут признаны минимальными. Заключенные также смогут звонить и переписываться с отбывающими наказание родственниками.При этом родственники заключенных по желанию могут отказаться от получения писем, посылок и звонков из тюрьмы. На данный момент по закону таким правом пользуются только женщины – жертвы семейного насилия.Все о тюрьмах Грузии – заключенные и осужденные>Кроме того, еще одним новшеством для заключенных станет свободное приобретение телевизоров или радиоприемников в тюремном магазине.На сегодняшний день на это нужно разрешение начальника тюрьмы. Однако осужденный может лишиться своей техники, если он мешает сокамерникам, тогда телевизор или радиоприемник отдадут родственникам заключенного на свободе.Наряду с этим официально в законе появится обязательство обеспечения трехразового питания для совершеннолетних заключенных, которое на сегодняшний день определено в приказе министра юстиции. В законе появилось обязательство обеспечения заключенных на постоянной основе без ограничений питьевой водой, душем два раза в неделю и услугами парикмахера не менее одного раза в месяц, а побрить заключенных налысо теперь будет возможно только по решению врача и из-за конкретных требований гигиены. Также заключенные получат право как минимум час проводить на свежем воздухе. Заключенных в случае необходимости будут обеспечивать одеждой, обувью и личными вещами, чистым и целым постельным бельем, а также рабочей одеждой. Изменится и срок помещения заключенных в тюрьму для подготовки к выходу на свободу. Теперь все заключенные, в том числе и женщины, будут попадать туда за год до окончания своего срока наказания. Если же администрация введет спецодежду, то она должна соответствовать человеческому достоинству. Кроме того, все заключенные, кроме находящихся в тюрьме особого риска, получат право на получение высшего образования из тюрьмы. Оно может быть письменным (вуз присылает список учебной литературы для самостоятельного изучения и прохождения экзамена) или дистанционным (онлайн, при помощи компьютера).За заключенными после освобождения будет следить бюро пробации, которое, помимо районных органов власти, будет получать информацию о местожительстве заключенного, о его трудоспособности и специальности.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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