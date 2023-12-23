https://sputnik-georgia.ru/20231223/na-kakie-sredstva-budet-zhit-kurortnyy-gorod-batumi-v-2024-godu-285171237.html
На какие средства будет жить курортный город Батуми в 2024 году
На какие средства будет жить курортный город Батуми в 2024 году
Основными приоритетом города станет развитие муниципальной инфраструктуры – власти города планируют потратить в этом направлении 168,3 миллиона лари 23.12.2023, Sputnik Грузия
2023-12-23T12:42+0400
2023-12-23T12:42+0400
2023-12-23T12:42+0400
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ТБИЛИСИ, 23 дек — Sputnik. Бюджет черноморского города Батуми в 2024 году составит 382 миллиона лари, большая часть этих денег уйдет на развитие инфраструктуры, здравоохранение и заботу о нуждающейся части населения. Поступления бюджета Батуми прогнозируются на уровне 364,5 миллиона лари, а ассигнования – на уровне 382 миллионов лари. При этом доходы бюджета города в 2024 году составят 356,5 миллиона лари, из которых 106,2 миллиона – налоговые поступления. Размер грантов для Батуми составит 117,2 миллиона лари. Гранты, получаемые Батуми, складываются из грантов из госбюджета, бюджета автономной республики Аджария и грантов капитального назначения. Утвержден бюджет Тбилиси на 2024 год >>Основными приоритетом города станет развитие муниципальной инфраструктуры – власти города планируют потратить в этом направлении 168,3 миллиона лари, из которых 52 миллиона будет потрачено на дорожную инфраструктуру, 30,2 миллиона лари – на транспорт, 47,2 миллионов лари – на ремонт и демонтаж аварийных домов в городе. На благоустройство Батуми в 2024 году будет потрачено 2,7 миллиона лари, в том числе 1,2 миллиона – на оформление города. Еще 48,4 миллиона лари из бюджета Батуми пойдет на очистку города, заботу об экологии и развитие инфраструктур отдыха. При этом только на службу по очистке города уйдет 18,6 миллиона лари, а 5,4 миллионов пойдет на озеленение города. "Политическая" перестройка Руставели, или Страсти вокруг главного проспекта Тбилиси>>Еще одним приоритетом для мэрии города станет образование, на которое в 2024 году предусмотрено 43,5 миллиона лари, из которых 43,3 миллиона будет потрачено на детские сады в курортном городе. На культурные мероприятия и фестивали в курортном городе в 2023 году из бюджета потратят 4,1 миллиона лари. Кроме того, власти города Батуми потратят 27,3 миллиона лари на здравоохранение и социальную защиту. При этом 8,1 миллиона будет потрачено на программы здравоохранения, финансируемые мэрией города, а 18,1 миллиона – на социальную помощь, в том числе 7,2 миллиона будет потрачено на бесплатные столовые для нуждающихся, 802,5 тысячи – на ночлег для бездомных. Бюджет раздора – депутаты Верховного совета Аджарии подрались на заседании >>На бездомных животных в 2024 году выделено 478 тысяч лари. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 23 декабря в размере 2,6878 GEL/$1.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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грузия, экономика, экономика, туризм, батуми, аджария
грузия, экономика, экономика, туризм, батуми, аджария
На какие средства будет жить курортный город Батуми в 2024 году
Основными приоритетом города станет развитие муниципальной инфраструктуры – власти города планируют потратить в этом направлении 168,3 миллиона лари
ТБИЛИСИ, 23 дек — Sputnik. Бюджет черноморского города Батуми в 2024 году составит 382 миллиона лари, большая часть этих денег уйдет на развитие инфраструктуры, здравоохранение и заботу о нуждающейся части населения.
Поступления бюджета Батуми прогнозируются на уровне 364,5 миллиона лари, а ассигнования – на уровне 382 миллионов лари. При этом доходы бюджета города в 2024 году составят 356,5 миллиона лари, из которых 106,2 миллиона – налоговые поступления.
Размер грантов для Батуми составит 117,2 миллиона лари. Гранты, получаемые Батуми, складываются из грантов из госбюджета, бюджета автономной республики Аджария и грантов капитального назначения.
Основными приоритетом города станет развитие муниципальной инфраструктуры – власти города планируют потратить в этом направлении 168,3 миллиона лари, из которых 52 миллиона будет потрачено на дорожную инфраструктуру, 30,2 миллиона лари – на транспорт, 47,2 миллионов лари – на ремонт и демонтаж аварийных домов в городе.
На благоустройство Батуми в 2024 году будет потрачено 2,7 миллиона лари, в том числе 1,2 миллиона – на оформление города.
Еще 48,4 миллиона лари из бюджета Батуми пойдет на очистку города, заботу об экологии и развитие инфраструктур отдыха. При этом только на службу по очистке города уйдет 18,6 миллиона лари, а 5,4 миллионов пойдет на озеленение города.
Еще одним приоритетом для мэрии города станет образование, на которое в 2024 году предусмотрено 43,5 миллиона лари, из которых 43,3 миллиона будет потрачено на детские сады в курортном городе.
На культурные мероприятия и фестивали в курортном городе в 2023 году из бюджета потратят 4,1 миллиона лари.
Кроме того, власти города Батуми потратят 27,3 миллиона лари на здравоохранение и социальную защиту. При этом 8,1 миллиона будет потрачено на программы здравоохранения, финансируемые мэрией города, а 18,1 миллиона – на социальную помощь, в том числе 7,2 миллиона будет потрачено на бесплатные столовые для нуждающихся, 802,5 тысячи – на ночлег для бездомных.
На бездомных животных в 2024 году выделено 478 тысяч лари.
Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 23 декабря в размере 2,6878 GEL/$1.