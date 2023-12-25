https://sputnik-georgia.ru/20231225/novyy-natsionalnyy-park-v-guriya-okhvatit-ploschad-v-15-tysyach-gektarov-285210180.html

Новый Национальный парк в Гурия охватит площадь в 15 тысяч гектаров

Новый Национальный парк в Гурия охватит площадь в 15 тысяч гектаров

Развитие охраняемых территорий является одним из приоритетных направлений правительства, заявил министр 25.12.2023, Sputnik Грузия

2023-12-25T21:36+0400

2023-12-25T21:36+0400

2023-12-25T21:56+0400

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ТБИЛИСИ, 25 дек — Sputnik. Новый Национальный парк площадью около 15 тысяч гектаров будет создан на западе Грузии в регионе Гурия, заявил министр охраны окружающей среды и сельского хозяйства Отар Шамугия. По его словам, создание национального парка в Гурия важно, с одной стороны, для защиты местного биоразнообразия, а с другой – для улучшения социально-экономических условий местного населения с привлечением населения в различных мероприятиях с направлениями экотуризма. По его словам, перед разработкой проекта сотрудники ведомства провели активную работу с местным населением, а также общественные слушания в местных муниципалитетах. Министр отметил, что развитие охраняемых территорий является для одним из приоритетных направлений правительства. "За последние 10 лет мы удвоили площадь охраняемых территорий. Важно, чтобы мы продолжили этот процесс. Проводятся исследования по созданию охраняемых территорий в других регионах", – сказал Шамугия. На развитие Национального парка в Рача выделят дополнительно $200 тысяч >>Речь о создании нацпарка в Гурия идет с 2021 года. Тогда Минсельхоз заявил, что проект создания Национального парка осуществляют министерство окружающей среды и сельского хозяйства, Агентство охраняемых территорий и Всемирный фонд дикой природы (WWF) при финансовой поддержке посольства Швеции и при активном участии местных властей. По информации ведомства, общая стоимость проекта должна была составить более 520 тысяч евро, а его завершение было намечено на 2023 год. Планируемая площадь национального парка должна была составить 30 тысяч гектаров. Отмечалось, что проект направлен на решение проблем лесных ландшафтов в Гурия, в частности, сокращения ущерба, нанесенного деятельностью человека, сохранение биоразнообразия и экосистем, содействие росту популяции млекопитающих, в том числе кавказского оленя, косули, бурого медведя, рыси и других представителей фауны.Более миллиона туристов посетили природные заповедники Грузии >> Для охраны природных комплексов и экосистемы национального и международного значения, отличающейся особой природной красотой, на территории Грузии в 20 веке начали создавать Национальные парки. Фауна Грузии представлена более 100 видами млекопитающих, 330 видами птиц и 160 видами рыб. На охраняемых территориях водится 90 видов редких и находящихся на грани исчезновения животных, составляющих 67% видов животных, занесенных "Красный список" Грузии. На сегодняшний день в Грузии 11 Национальных парков.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, экономика, гурия, агентство охраняемых территорий, национальный парк