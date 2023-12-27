https://sputnik-georgia.ru/20231227/minoborony-gruzii-stremitsya-razrushit-stereotip-ob-armii-285267948.html

Минобороны Грузии стремится разрушить стереотип об армии

Минобороны Грузии стремится разрушить стереотип об армии

Новые инициативы Минобороны Грузии пользуются большим спросом, отметил министр 27.12.2023, Sputnik Грузия

2023-12-27T11:58+0400

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джуаншер бурчуладзе

министерство обороны грузии

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ТБИЛИСИ, 27 дек — Sputnik. Популяризация грузинской армии и осуществляемые министерством обороны программы направлены на то, чтобы сломать негативный стереотип, сформировавшийся в обществе на протяжении десятилетий, заявил глава минобороны Грузии Джуаншер Бурчуладзе в эфире телекомпании "Имеди". Через популяризацию армии, как ранее заявил министр, Грузия достигнет цели – создаст безопасную среду, снизит риски и будет иметь боеспособную армию, которая сможет противостоять противнику любого состава. Глава Минобороны Грузии рассказал о шагах, предпринятых в плане популяризации грузинской армии в обществе. Как разъяснил Бурчуладзе, работа ведется как в направлении образования, так и в плане кампаний по связям с общественностью.Изменения коснулись и законодательства – с 2025 года вступит в силу обновленный кодекс обороны. Новшества коснутся как срочной службы в армии, так и контрактной службы и структуры Сил обороны Грузии. Благодаря поправкам служить придется и студентам, и даже священникам. То есть вскоре созданная оппозиционной партией "Гирчи" в 2017 году организация "Христианская, евангелистская, протестантская церковь Грузии – Библейская свобода" станет бесполезной. До сих пор она помогла тысячам граждан призывного возраста откосить от армии. Главные новшества Кодекс обороны регулирует вопросы, связанные с планированием государственной оборонной политики, военной полицией, военной службой, воинским учетом, национальной военной службой призывников, профессиональной военной службой, военной службой запаса и резервной военной службой Сил обороны, военным образованием, международной подготовкой, поощрением и дисциплинарной ответственностью за операции по поддержанию мира, военным положением и добровольчеством в Вооруженных силах. Тотального призыва не будет, но и откосить не удастся – министр обороны Грузии>>С 2025 года призыв будет осуществляться только на военную службу, которая будет называться "Национальная срочная военная служба". При этом он будет осуществляться из списка срочников на основании случайной выборки. Срочная служба будет оплачиваться и включать отпускные и выходные дни. При этом призывник сам может выбрать подходящий для себя один из трех вариантов прохождения службы: - служба в боевом подразделении – срок полгода; - служба в подразделениях охраны и обеспечения – срок восемь месяцев; - служба для получения младшего командирского звания и на определенную специальность – срок 11 месяцев. Срочникам будут полагаться выходные дни и отпуск, а также за призывниками будут сохранять рабочее место на время службы, зарплату при работе в госучреждении, все льготы, которые он получал до призыва, а также дадут возможность бесплатно пользоваться общественным транспортом. Согласно новшеству, получить отсрочку от армии можно будет один раз и обойдется она в 5 тысяч лари (около 2 тысяч долларов). При этом священники всех конфессий по проекту будут проходить альтернативную службу, а студенты по желанию смогут выбрать подходящий себе вариант – раз в год в течение месяца или усиленный курс для получения офицерского звания без отрыва от учебы. По действующему законодательству срок срочной службы составляет один год и не предполагает отпусков. Новшества Сил обороны Сама военная служба будет делиться на регулярную и резервную службу. Регулярная военная служба включит в себя профессиональную и срочную службу, а резервная – активную резервную службу и мобилизационный резерв. При этом активная резервная служба будет делиться на территориальную резервную службу и резерв специалистов, а мобилизационный резерв будет состоять из мобилизационного резерва высокой готовности и общего мобилизационного резерва. При этом, согласно новшеству, статус военнослужащих будут иметь только лица, служащие в силах обороны, а остальные будут иметь специальные звания. Президент Грузии подписала обновленный Кодекс обороны: когда новшества вступят в силу>>При этом военная служба будет совместима только с научной, педагогической, творческой, медицинской деятельностью, информационными технологиями и производственной деятельностью, а также с работой в международных организациях. Совмещение будет обязательным для лиц со специальными званиями. Также меняется и система присуждения званий военнослужащих. Для получения младшего офицерского звания сроки сократятся. Так, для получения звания капрала или капрала-специалиста понадобится год службы вместо двух, для старшего сержанта – три года вместо четырех. А вот для получения старших офицерских званий сроки увеличатся. Для получения звания майора капитану понадобится служить 4 года, а майору для звания вице-полковника – 5 лет. При этом максимальный возраст службы рядовых в грузинской армии сократится с 50 до 45. А вот максимальный возраст службы в армии для сержантов увеличится с 50 до 55 лет. Таким же будет максимальный возраст для военных врачей.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, джуаншер бурчуладзе, министерство обороны грузии