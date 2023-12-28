https://sputnik-georgia.ru/20231228/ispanskaya-kompaniya-uluchshit-vodosnabzhenie-v-trekh-gorodakh-gruzii-285312954.html

Испанская компания улучшит водоснабжение в трех городах Грузии

Испанская компания улучшит водоснабжение в трех городах Грузии

В рамках реализации плана будет сокращено количество аварий на водопроводно-канализационной сети, сократится продолжительность ограничений водоснабжения и... 28.12.2023, Sputnik Грузия

2023-12-28T19:29+0400

2023-12-28T19:29+0400

2023-12-28T19:58+0400

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ТБИЛИСИ, 28 дек — Sputnik. Испанская компания Aqualia, владеющая водораспределительной компанией Тбилиси Georgian Water and Power (GWP), потратит 363 миллиона лари на улучшение системы водоснабжения в Тбилиси, Рустави и Мцхета, сообщается на сайте GWP. Компания планирует отремонтировать несколько сотен километров амортизированной сети и находящуюся в критическом состоянии инфраструктуру в 2024-2026 годах. По его словам, из-за критического состояния системы в последующие годы необходимо будет осуществить инвестиции аналогичного масштаба, чтобы иметь возможность создать исправную систему водоснабжения европейского стандарта в долгосрочной перспективе. План по улучшению систем водоснабжения Как ранее заявил Сантос, системы водоснабжения и водоотведения Тбилиси, Рустави и Мцхета находятся в критическом состоянии и требуют немедленного реагирования – разработки долгосрочного плана развития и масштабных инвестиций. В рамках реализации плана будет сокращено количество аварий на водопроводно-канализационной сети, сократится продолжительность ограничений водоснабжения и площадь отключения, увеличится индекс обновления сетей, так как также повысится операционная эффективность, а потребительские услуги будут упрощены и оцифрованы. Новая компания, управляющая GWP, представила план работы >>На данном этапе у компании уже есть конкретные краткосрочные и долгосрочные планы действий как в инфраструктурном, так и в оперативном направлениях. По данным GWP, только в Тбилиси компания управляет водопроводными сетями протяженностью 4 тысячи км и 1,5 тыс. км, пятью магистральными объектами, тремя лабораториями, 113 водохранилищами объемом 350 м3, 64 насосными станциями и 156 станциями повышения давления. Сложность состояния инфраструктуры обусловлена, прежде всего, возрастом и масштабами системы водоснабжения. Результаты проверки показали, что 62% сетей водоснабжения и водоотведения, а также 85% крупных инфраструктурных объектов являются устаревшими. В 2022 году зафиксировано более 35 тысяч аварий. Систему водоснабжения Тбилиси планируется полностью обновить >>На водопроводной сети в Тбилиси происходит 415 аварий на 100 км, что как минимум в восемь раз превышает показатель аварийности в европейских странах (показатель аварийности в Европе составляет 50 аварий на 100 км). В январе 2022 года Aqualia купила 80% акций в дочерней компании Georgia Global Utilities, владеющей тбилисской водораспределительной компанией Georgia Water & Power (GWP), стоимостью 180 миллионов долларов. Компания управляет полным циклом водоснабжения Тбилиси, Рустави и Мцхета и обслуживает более 1,5 миллиона человек. Aqualia на данный момент является крупнейшим отраслевым инвестором в Грузии и одним из мировых лидеров в сфере водоснабжения. Водоснабжением города Рустави займется тбилисская компания >>Согласно последнему рейтингу Global Water Intelligence (март 2021 г.), Aqualia является четвертой по величине компанией по управлению водными ресурсами в Европе и девятой в мире по численности обслуживаемого населения. В настоящее время Aqualia обслуживает около 30 миллионов человек в 17 странах: Алжире, Арабских Эмиратах, Колумбии, Чили, Чехии, Эквадоре, Египте, Франции, Италии, Мексике, Омане, Португалии, Катаре, Румынии, Саудовской Аравии, Испании и Тунисе. В 2020 финансовом году выручка компании составила 1,2 миллиарда евро, а бизнес-портфель – более 15 миллиардов евро. Капитал компании принадлежит группе по обслуживанию граждан FCC (51%) и австралийскому этическому фонду IFM Investors (49%).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, общество, georgian water and power, национальная регулирующая комиссия по энергетике и водоснабжению грузии, тарифы на воду, инвестиции