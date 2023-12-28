https://sputnik-georgia.ru/20231228/v-gruzii-odna-iz-luchshikh-zakonodatelnykh-baz-po-zaschite-svobody-slova--narodnyy-zaschitnik-285301639.html

В Грузии одна из лучших законодательных баз по защите свободы слова – Народный защитник

В Грузии одна из лучших законодательных баз по защите свободы слова – Народный защитник

Новые регуляции могут быть использованы против свободы слова, и это может быть шагом назад, считает омбудсмен 28.12.2023, Sputnik Грузия

2023-12-28T12:58+0400

2023-12-28T12:58+0400

2023-12-28T12:58+0400

грузия

новости

политика

леван иоселиани

саломе зурабишвили

ираклий кобахидзе

сми

народный защитник грузии

омбудсмен

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ТБИЛИСИ, 28 дек — Sputnik. Законодательная база Грузии в направлении свободы слова и выражения является одной из лучших, заявил Народный защитник Грузии Леван Иоселиани. Поправки в закон "О вещании", регулирующие контроль за использованием языка ненависти в СМИ, парламент Грузии разработал и принял в соответствии с рекомендациями ЕС 19 октября. Законопроект, вызвавший множество споров между правящей партией "Грузинская мечта – демократическая Грузия" и оппозицией, президент Грузии Саломе Зурабишвили подписала 3 ноября. Регуляции могут быть использованы против свободы слова, и это может быть шагом назад. Поэтому, по мнению Народного защитника, идти по пути ограничений неправильно. "Я думаю, что мы должны идти пути повышения осведомленности, в том числе по пути согласия, и мы должны убедить в этом оппонентов, тех людей, которые используют дезинформацию как инструмент политической борьбы. На мой взгляд, общество уже выросло, и если мы посмотрим на дискуссии 10-12-летней давности, увидим, что много терминологии и нарративов просто изъято, потому что если вы повторите их сегодня, то это будет смешно, общество этого не примет", – отметил Иоселиани. Поправки предполагают не только рассмотрение жалоб в самих СМИ, но и подачу апелляции. Окончательное решение будет за Национальной комиссией по коммуникациям, которая будет правомочна рассмотреть вопрос санкций для СМИ в зависимости от тяжести нарушения. Президент Грузии подписала поправки в закон "О вещании": новшества для СМИ по-европейски >>Как ранее заявил председатель правящей партии Ираклий Кобахидзе, сам текст законопроекта был отправлен в соответствующие органы ЕС и представлен для принятия с их одобрения. Представители оппозиции опасаются, что власти могут использовать Национальную комиссию по коммуникациям как рычаг для закрытия неугодных СМИ. Посол Грузии в ЕС Павел Герчинский на фоне обвинений оппозиции в том, что "Грузинская мечта" подстроила закон под себя, подтвердил, что поправки полностью соответствуют требованиям ЕС. Закон "О вещании" соответствует директиве Евросоюза – посол ЕС в Грузии >>По его словам, ЕС работал с Грузией, чтобы приблизить грузинское законодательство к существующей Евродирективе, и этот законопроект соответствует стандартам этой директивы по аудиовизуальным сервисам. При этом посол ЕС заверил, что ЕС будет работать вместе с национальным регулятором, чтобы убедиться, что этот орган полностью независим и играет важную роль Что подразумевает закон Запрет языка ненависти в СМИ был введен в 2022 году. Согласно норме закона, запрещается распространение программы или рекламы, содержащих подстрекательство к насилию или ненависти (язык ненависти) в отношении лица или группы лиц по признаку ограниченных возможностей, этнического, социального происхождения, гендера, пола, гендерной принадлежности, национальности, расы, религии или веры, сексуальной ориентации, цвета кожи, генетических характеристик, языка, политических или иных взглядов, принадлежности к национальным меньшинствам, имущества, места рождения или возраста, за исключением случая, когда это необходимо, исходя из контекста программы, и намерение распространять язык ненависти отсутствует. При этом в законе прямо сказано, что программа или реклама не могут признаваться содержащими язык ненависти, предусмотренный настоящим пунктом, только ввиду их оскорбительного или критического содержания. Новые правила для СМИ: Что в итоге утвердил парламент >>Согласно утвержденным парламентом правилам, СМИ обязаны будут создать механизм саморегулирования в соответствии со своим Кодексом поведения, который будет рассматривать жалобы на нарушение СМИ запретов. Обжаловать решение СМИ по использованию языка ненависти можно будет в апелляционном органе, в который входят только представители СМИ и не могут входить чиновники и члены партий. После вопрос можно будет обжаловать в Национальной комиссии по коммуникациям, и комиссия будет правомочна рассмотреть вопрос санкций для СМИ в зависимости от тяжести нарушения.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, леван иоселиани, саломе зурабишвили , ираклий кобахидзе, сми, народный защитник грузии, омбудсмен