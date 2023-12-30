https://sputnik-georgia.ru/20231230/ivanishvili-sygraet-bolshuyu-rol-v-pobede-gruzinskoy-mechty-na-vyborakh---garibashvili-285344926.html

Иванишвили сыграет большую роль в победе "Грузинской мечты" на выборах – Гарибашвили

Иванишвили сыграет большую роль в победе "Грузинской мечты" на выборах – Гарибашвили

67-летний основатель "Грузинской мечты" Бидзина Иванишвили вернулся в политику спустя три года 30.12.2023, Sputnik Грузия

2023-12-30T18:08+0400

2023-12-30T18:08+0400

2023-12-30T18:29+0400

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ТБИЛИСИ, 30 дек — Sputnik. Возвращение Бидзины Иванишвили в политику внесет дополнительный вклад в победу правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" на парламентских выборах осенью 2024 года, заявил премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили журналистам. В субботу, 30 декабря, съезд "Грузинской мечты" избрал своего основателя, 67-летнего Бидзину Иванишвили почетным председателем, что ознаменовало возвращение миллиардера в грузинскую политику спустя три года после ухода. По его словам, возвращение Иванишвили в политику только усилит команду и даст ей новый стимул. "Команде нужна еще большая консолидация, и Бидзина Иванишвили сыграет эту роль, и не только эту. В самом заявлении, в своем выступлении, я думаю, он очень четко объяснил причину, по которой он считает, что этот риск (возникновения коррупции – ред.), теоретический риск может существовать, и никто этого не отрицает, когда у человека уже нет противника", – сказал Гарибашвили. Премьер-министр отметил, что Иванишвили говорил лишь о риске возникновения проблем. Сдерживание "Мечты" от соблазнов – Иванишвили назвал причину возвращения в политику>>"Он сказал не то, что сегодня что-то происходит, а то, что что-то может произойти или произойдет, поэтому необходимо и дальше укреплять ситуацию в стране. Сегодня нашему народу нужно еще больше уверенности, стабильности и гораздо более предсказуемое и стабильное будущее", – сказал Гарибашвили. По словам премьера, Иванишвили, как и прежде, был гарантом мира, стабильности и лучшего будущего Грузии, так и в качестве почетного председателя партии еще больше будет выполнять эту роль и миссию.Причиной своего возвращения в политику основатель "Грузинской мечты" назвал "защиту чрезмерно усиленной команды от человеческих соблазнов". Иванишвили сказал, что в условиях "отсутствия оппозиции" есть соблазн придумать противостояние внутри команды и растут риски коррупции. В связи с этим он намерен быть главным советником в партии и выполнять миссию центра тяжести. "Коктейли Молотова", безвиз с Россией и многое другое – Грузия в 2023 году>>О беспрецедентно высоком рейтинге "Грузинской мечты" после 2012 года на днях заявил сам Кобахидзе. По его словам, рейтинг вырос после того, как 14 декабря Грузия получила статус страны-кандидата на вступление в Евросоюз. Этому предшествовали многомесячные утверждения оппонентов властей, что "Грузинская мечта" отвернулась от Запада и только делает вид, что выполняет условия Евросоюза. Иванишвили несколько раз уходил из политики. В конце 2013 года он отказался от поста премьер-министра Грузии, который занимал год после смены власти Михаила Саакашвили. В мае 2018 годе Иванишвили вернулся в политику и возглавил "Грузинскую мечту", чтобы спасти ее от прогнозируемого развала, а в январе 2021 года вновь ушел. Правительство Грузии ждут изменения? Иванишвили вернулся в политику>>Крупнейшая оппозиционная партия "Единое национальное движение", "Лело для Грузии", "Европейская Грузия", "Гирчи – больше свободы", "Дроа" и другие прозападные оппозиционные партии все эти годы утверждали, что Иванишвили – это олигарх и что в стране неформальное правление.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, бидзина иванишвили, ираклий гарибашвили, михаил саакашвили, грузинская мечта - демократическая грузия, единое национальное движение, европейская грузия