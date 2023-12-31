https://sputnik-georgia.ru/20231231/mdinaradze-mif-o-tom-chto-gakhariya--proekt-ivanishvili-pokhoronen-285347933.html

Мдинарадзе: миф о том, что Гахария – проект Иванишвили, похоронен

Мдинарадзе: миф о том, что Гахария – проект Иванишвили, похоронен

Вернувшийся спустя три года в политику экс-премьер Грузии Бидзина Иванишвили обвинил Гахария в предательстве 31.12.2023, Sputnik Грузия

2023-12-31T10:19+0400

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грузия

новости

бидзина иванишвили

георгий гахария

мамука мдинарадзе

единое национальное движение

грузинская мечта - демократическая грузия

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ТБИЛИСИ, 31 дек — Sputnik. Созданный бывшим премьер-министром Грузии, лидером партии "За Грузию" Георгием Гахария миф о том, что он якобы является проектом основателя правящей "Грузинской мечты" Бидзины Иванишвили похоронен, сказал исполнительный секретарь партии и председатель ее парламентской фракции Мамука Мдинарадзе. Вернувшийся спустя три года в политику экс-премьер Грузии Бидзина Иванишвили обвинил Гахария в предательстве, последний же сказал, что вызов принят. Гахария покинул пост премьера Грузии и "Грузинскую мечту" в феврале 2021 года из-за разногласий с руководством партии касательно целесообразности ареста лидера крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение" Ники Мелия.По его словам, единственный шанс Гахария на парламентских выборах 2024 года – это каким то образом отколупать от "Грузинской мечты" 1 или 2%. Иванишвили вернулся в политику в субботу, съезд "Грузинской мечты" избрал своего 67-летнего основателя почетным председателем.Причиной своего возвращения в политику основатель "Грузинской мечты" назвал "защиту чрезмерно усиленной команды от человеческих соблазнов". Иванишвили сказал, что в условиях "отсутствия оппозиции" есть соблазн придумать противостояние внутри команды и растут риски коррупции. В связи с этим он намерен быть советником в партии и выполнять роль центра тяжести.Иванишвили: ошибка "Грузинской мечты" может дорого обойтись Грузии>>О беспрецедентно высоком рейтинге "Грузинской мечты" после 2012 года на днях заявил сам Кобахидзе. По его словам, рейтинг вырос после того, как 14 декабря Грузия получила статус страны-кандидата на вступление в Евросоюз. Этому предшествовали многомесячные утверждения оппонентов властей, что "Грузинская мечта" отвернулась от Запада и только делает вид, что выполняет условия Евросоюза.Иванишвили несколько раз уходил из политики. В конце 2013 года он отказался от поста премьер-министра Грузии, который занимал год после смены власти Михаила Саакашвили. В мае 2018 годе Иванишвили вернулся в политику и возглавил "Грузинскую мечту", чтобы спасти ее от прогнозируемого развала, а в январе 2021 года вновь ушел.Читайте также:Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, бидзина иванишвили, георгий гахария, мамука мдинарадзе, единое национальное движение, грузинская мечта - демократическая грузия