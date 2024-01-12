https://sputnik-georgia.ru/20240112/mirovaya-ekonomika-ustanovit-antirekord-v-2024-godu--kak-eto-otrazitsya-na-gruzii-285593477.html

Мировая экономика установит антирекорд в 2024 году – как это отразится на Грузии

Мировая экономика установит антирекорд в 2024 году – как это отразится на Грузии

Эксперт сравнил глобальную экономику с "больным пациентом, которого уже выписали из больницы, но который до конца не оправился" 12.01.2024, Sputnik Грузия

2024-01-12T09:01+0400

2024-01-12T09:01+0400

2024-01-12T09:14+0400

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иосиф арчвадзе

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ТБИЛИСИ, 12 янв — Sputnik. Снижение темпов роста мирового ВВП в 2024 году повлияет и на темпы роста экономики Грузии, хотя многие процессы, происходящие в мире, все же положительно отражаются на стране, заявил эксперт по экономическим вопросам, профессор Сосо Арчвадзе Sputnik Грузия. Всемирный банк опубликовал доклад "Перспективы мировой экономики", в котором отмечается, что нынешнее десятилетие должно было стать переломным в области развития, однако, по прогнозам, к концу 2024 года мировая экономика установит антирекорд: темпы роста мирового ВВП в первой половине нынешнего десятилетия окажутся самыми низкими за последние 30 лет. Эксперт сравнил глобальную экономику с "больным пациентом, которого уже выписали из больницы, но который до конца не оправился и пока не достиг доболезненного уровня", подразумевая потрясения и спад мировой экономики из-за пандемии COVID-19. "Имею в виду те потрясения и спад экономики, который произошел в виду пандемии COVID-19. Мир в какой-то степени сомкнулся и сузился, и произошла какая-то фрагментация той мировой экономики, которую мы наблюдали на протяжении десятилетий, вплоть до 2022 года. Об этом можно говорить, но все это накладывает отпечаток и на возможности экономического роста", – заявил он. Преодоление инфляции, рост экономики и новый статус – достижения Грузии в 2023 году >>Арчвадзе привел в пример, то, что если для производства какой-то отдельной продукции нужно сырье, и при условии, что стоимость сырья остается неизменной или на более менее приемлемом уровне, но стоимость перевозки, фрахта и других транспортных издержек, которые связаны с поставкой этой продукции до пункта назначения растет, как на дрожжах, то бизнесу гораздо выгоднее покупать это сырье по завышенным ценам где-то в других регионах, но при этом сэкономить на транспортных расходах. Поскольку Грузия тоже привязана к внешним экономическим связям, то ситуация на мировом рынке накладывает отпечаток на нашу экономику, считает Арчвадзе. "Говоря простым языком, для того, чтобы рост экономики Грузии был высоким, недостаточно иметь для этого желания, консолидация производственных мощностей правительства и бизнес-кругов и населения, а для этого нужно, чтобы мировая экономика имела спрос на ту продукцию, которую будет производить Грузия", – пояснил он. В пример Арчвадзе привел и снижение показателей экспорта ферросплавов, меди и азотных удобрений из Грузии, из-за чего бюджет страны не досчитался 800 миллионов долларов, в виду снижения цен и спроса на эту продукцию. Новое соглашение по "Среднему коридору" будет подписано в 2024 году – вице-премьер Грузии >>"Из-за этого наш экспорт показал не существенный рост, а вялотекущее развитие", – отметил эксперт. Тем не менее все не так однозначно. По мнению эксперта, для грузинской экономики многие факторы, происходящие в мировой экономике, имеют влияние и со знаком плюс. По его словам, Грузия подтверждает свою солидную роль, гарантии и безопасность быстрого продвижения этих товаров через свою территорию, полагая, что в будущем роль транспортно-логистического хаба Грузии еще больше увеличится. "Так что на будущее можно смотреть и с опаской, и с оптимизмом", – заключил он. Транзитная роль Грузии играет особую роль в развитии экономики, учитывая действующие соглашения о свободной торговле с Китаем, Турцией и ЕС. Для усиления роли Грузии в настоящее время осуществляется масштабный проект строительства части трассы Восток-Запад, которая связывает Азию и Европу через Грузию. Прогнозы Всемирного банкаСогласно прогнозам Всемирного банка, в 2024 году темпы роста мировой экономики продолжат замедляться третий год подряд и опустятся до 2,4% по сравнению с 2,6% в прошлом году, что почти на три четверти процентного пункта ниже среднего значения за 2010-е годы. По прогнозам, темпы экономического роста в странах с развивающейся экономикой составят лишь 3,9%, что более чем на один процентный пункт ниже среднего показателя за предыдущее десятилетие. Новая солнечная и две ветряные электростанции будут построены в Грузии >>Ожидается, что экономика стран с низким уровнем дохода, прошлогодние показатели которых вызвали разочарование, вырастет на 5,5% (ниже предыдущего прогноза). Для Грузии международный финансовый институт прогнозирует рост экономики на 4,8% в 2024 году, и на 4,5% – в 2025 году. Арчвадзе уверен, что эти прогнозы будут видоизменены к концу текущего года. После спада экономики в 2020 году на 6,8% с апреля 2021 года идет довольно быстрый процесс восстановления, что отражается практически на всех экономических параметрах. Это рост экспорта и импорта, денежных перечислений и увеличение оборота предприятий. По уточненным данным, экономический рост Грузии в 2021 году составил 10,5%, а в 2022 – 10,4%. Средний показатель реального роста ВВП в январе-ноябре 2023 года составил 6,9%.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, экономика, всемирный банк, международный валютный фонд, иосиф арчвадзе