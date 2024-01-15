https://sputnik-georgia.ru/20240115/v-gruzii-budut-besplatno-vydavat-lekarstva-ot-glaukomy--kogo-kosnetsya-novshestvo-285657587.html

В Грузии будут бесплатно выдавать лекарства от глаукомы – кого коснется новшество?

В Грузии будут бесплатно выдавать лекарства от глаукомы – кого коснется новшество?

Бесплатные медикаменты от хронических заболеваний могут получить грузинские пенсионеры, а также ряд граждан с конкретными заболеваниями и статусами 15.01.2024, Sputnik Грузия

2024-01-15T23:23+0400

2024-01-15T23:23+0400

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ТБИЛИСИ, 15 янв — Sputnik. Правительственная программа медикаментов для лечения хронических заболеваний расширяется – с 15 января лекарства для лечения глаукомы будут бесплатными для соответствующей категории граждан, сообщает пресс-служба Администрации правительства Грузии. Согласно решению, принятому на заседании правительства, граждане соответствующей категории или статуса будут получать лекарства теперь уже и для лечения глаукомы бесплатно на протяжении всего года. Как сообщил Минздрав, проект осуществляется в рамках программы всеобщего здравоохранения. Минздрав Грузии начал выдавать лекарства онкобольным гражданам >>Бесплатные медикаменты от хронических заболеваний могут получить грузинские пенсионеры, а также ряд граждан с конкретными заболеваниями и статусами. В Грузии 400 тысяч пенсионеров с хроническими заболеваниями. Кроме того, программа уже включает финансирование лекарств для лечения хронического заболевания сердечно-сосудистой системы, легких, щитовидной железы, диабета второго типа, болезни Паркинсона, эпилепсии. Скандал с ценами на лекарства в Грузии – новый комментарий министра >>Нужные медикаменты в течение всего года бесплатно получат социально незащищенные лица, рейтинговые баллы которых не превышают ста тысяч, пенсионеры, ветераны, лица с ограниченными возможностями, а также население, проживающее на линии территорий, неподконтрольных властям Грузии (в районах Гори, Хашури, Каспи, Карели, Душети, Сачхере, Зугдиди, Местии, Цаленджихи). Для получения медикаментов пациенты должны обратиться к семейному врачу.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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