https://sputnik-georgia.ru/20240115/v-gruzii-budut-besplatno-vydavat-lekarstva-ot-glaukomy--kogo-kosnetsya-novshestvo-285657587.html
В Грузии будут бесплатно выдавать лекарства от глаукомы – кого коснется новшество?
В Грузии будут бесплатно выдавать лекарства от глаукомы – кого коснется новшество?
Бесплатные медикаменты от хронических заболеваний могут получить грузинские пенсионеры, а также ряд граждан с конкретными заболеваниями и статусами 15.01.2024, Sputnik Грузия
2024-01-15T23:23+0400
2024-01-15T23:23+0400
2024-01-15T23:36+0400
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ТБИЛИСИ, 15 янв — Sputnik. Правительственная программа медикаментов для лечения хронических заболеваний расширяется – с 15 января лекарства для лечения глаукомы будут бесплатными для соответствующей категории граждан, сообщает пресс-служба Администрации правительства Грузии. Согласно решению, принятому на заседании правительства, граждане соответствующей категории или статуса будут получать лекарства теперь уже и для лечения глаукомы бесплатно на протяжении всего года. Как сообщил Минздрав, проект осуществляется в рамках программы всеобщего здравоохранения. Минздрав Грузии начал выдавать лекарства онкобольным гражданам >>Бесплатные медикаменты от хронических заболеваний могут получить грузинские пенсионеры, а также ряд граждан с конкретными заболеваниями и статусами. В Грузии 400 тысяч пенсионеров с хроническими заболеваниями. Кроме того, программа уже включает финансирование лекарств для лечения хронического заболевания сердечно-сосудистой системы, легких, щитовидной железы, диабета второго типа, болезни Паркинсона, эпилепсии. Скандал с ценами на лекарства в Грузии – новый комментарий министра >>Нужные медикаменты в течение всего года бесплатно получат социально незащищенные лица, рейтинговые баллы которых не превышают ста тысяч, пенсионеры, ветераны, лица с ограниченными возможностями, а также население, проживающее на линии территорий, неподконтрольных властям Грузии (в районах Гори, Хашури, Каспи, Карели, Душети, Сачхере, Зугдиди, Местии, Цаленджихи). Для получения медикаментов пациенты должны обратиться к семейному врачу.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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новости, грузия, общество, всемирная организация здравоохранения, министерство здравоохранения грузии
новости, грузия, общество, всемирная организация здравоохранения, министерство здравоохранения грузии
В Грузии будут бесплатно выдавать лекарства от глаукомы – кого коснется новшество?
23:23 15.01.2024 (обновлено: 23:36 15.01.2024)
Бесплатные медикаменты от хронических заболеваний могут получить грузинские пенсионеры, а также ряд граждан с конкретными заболеваниями и статусами
ТБИЛИСИ, 15 янв — Sputnik. Правительственная программа медикаментов для лечения хронических заболеваний расширяется – с 15 января лекарства для лечения глаукомы будут бесплатными для соответствующей категории граждан, сообщает пресс-служба Администрации правительства Грузии.
Согласно решению, принятому на заседании правительства, граждане соответствующей категории или статуса будут получать лекарства теперь уже и для лечения глаукомы бесплатно на протяжении всего года.
Как сообщил Минздрав, проект осуществляется в рамках программы всеобщего здравоохранения.
Бесплатные медикаменты от хронических заболеваний могут получить грузинские пенсионеры, а также ряд граждан с конкретными заболеваниями и статусами. В Грузии 400 тысяч пенсионеров с хроническими заболеваниями.
Кроме того, программа уже включает финансирование лекарств для лечения хронического заболевания сердечно-сосудистой системы, легких, щитовидной железы, диабета второго типа, болезни Паркинсона, эпилепсии.
Нужные медикаменты в течение всего года бесплатно получат социально незащищенные лица, рейтинговые баллы которых не превышают ста тысяч, пенсионеры, ветераны, лица с ограниченными возможностями, а также население, проживающее на линии территорий, неподконтрольных властям Грузии (в районах Гори, Хашури, Каспи, Карели, Душети, Сачхере, Зугдиди, Местии, Цаленджихи).
Для получения медикаментов пациенты должны обратиться к семейному врачу.