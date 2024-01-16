https://sputnik-georgia.ru/20240116/napadki-radikalov-na-tserkov-nanosyat-uscherb-idee-liberalizma--spiker-parlamenta-gruzii-285683039.html
Нападки "радикалов" на церковь наносят ущерб идее либерализма – спикер парламента Грузии
Нападки "радикалов" на церковь наносят ущерб идее либерализма – спикер парламента Грузии
Последние скандалы, связанные с церковью, были использованы "радикалами" для нападок на Католикоса-Патриарха всея Грузии 16.01.2024, Sputnik Грузия
2024-01-16T14:52+0400
2024-01-16T14:52+0400
2024-01-16T16:10+0400
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ТБИЛИСИ, 16 янв — Sputnik. Нападки "радикальной оппозиции" на церковь с "европейского", "либерального" и "западного" пьедестала наносят ущерб не столько церкви, сколько идее либерализма и самому Западу, написал председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили на своей странице с соцсети. По словам спикера парламента, последняя атака на церковь со стороны "радикальной оппозиции", политических СМИ и сателлитных "организаций гражданского общества", оказалась особенно циничной. Речь идет о дате празднования Рождества и об ажиотаже, который поднялся из-за иконы святой Матроны Московской с изображением Иосифа Сталина. Патриархия Грузии призвала паству не выходить за рамки мирного протеста>>Кроме того, грузинский писатель и драматург Лаша Бугадзе назвал празднование Рождества 7 января "русским Рождеством", подчеркнув, что все христиане уже отметили этот день двумя неделями ранее – 25 декабря. А вскоре скандал разразился из-за иконы святой Матроны Московской с изображением Сталина, которую в Кафедральном соборе Святой Троицы (Самеба) в Тбилиси облили краской. За осквернением иконы последовали акции протеста. Эти два вопроса, по словам Папуашвили, были использованы "радикалами" для нападок на Католикоса-Патриарха всея Грузии Илии Второго. Этой враждебной кампанией, как отметил спикер парламента, оппозиция и связанные с ней люди пытались связать патриарха, церковь и власти с Россией. Как отметил глава грузинского законодательного органа, попытки "радикальной оппозиции" изобразить Грузинскую православную церковь продолжением России не только неправильны, но и достойны порицания, поскольку, по словам Папуашвили, эти попытки ведут к расколу общества, а у западных партнеров порождают сомнительные "представления". Представители правящей партии "Грузинская мечта" называют "Единое национальное движение", "Лело для Грузии", "За Грузию", "Стратегию Агмашенебели" и "Дроа" коллективным "Нацдвижением" и "радикальной оппозицией". Как отметил глава грузинского законодательного органа, неудивительно, что радикалов в народе называют необольшевиками. Почему в Грузии ужесточают наказание за осквернение святынь – ответ спикера парламента>>"Подобная антицерковная риторика не воспринимается обществом как критика устаревших традиций со стороны прогрессивных сил. Напротив, эта кампания напоминает большинству грузин о нападении большевиков на церковь, которая уничтожила большую часть грузинского духовного и материального наследия", – отметил Папуашвили. По словам спикера парламента, атака на церковь не только необоснованна, но контрпродуктивна и наносит ущерб стране. Как отметил Папуашвили, подобные враждебные нападки являются частью согласованной, злонамеренной кампании, направленной на унижение символов и ценностей, вокруг которых исторически объединялись грузины. "Враждебная риторика этих людей подразумевает, что национальные и религиозные ценности несовместимы с западными, европейскими ценностями. Истина заключается в том, что грузинские и европейские ценности дополняют друг друга и укрепляют друг друга", – подчеркнул Папуашвили. Скандал с иконой Вопрос о том, можно ли было изображать на иконе Сталина и, более того, выставлять такую икону в грузинском храме, является самым обсуждаемым в Грузии начиная с 6 января. Ярые критики властей в один голос начали твердить, что это подтверждает пророссийский настрой властей и Патриархии Грузии, а верующие стали обвинять критиков в очередной атаке на Церковь. Опубликованное 6 января в соцсети экс-депутатом парламента Грузии Георгием Канделаки видео из кафедрального собора Святой Троицы (Самеба), которое он подписал словами о том, что Сталин – инициатор уничтожения независимости Грузии и убийца тысяч священнослужителей, зарепостили сотни человек. Грузинский сегмент соцсети пестрил комментариями с обсуждением этой темы. Глава Службы по связям с общественностью Патриархии Грузии, протоиерей Андриа Джагмаидзе заявил, что вопрос был поднят на Рождество Христово неслучайно и это не первый раз, когда праздник хотят перекрыть скандалом. Патриархия Грузии призвала духовных лиц воздержаться от политики на акции в центре Тбилиси>>Спустя несколько дней оказалось, что икону святой Матроны с клеймами, на одном из которых изображен Иосиф Сталин, несколько лет назад пожертвовали собору Самеба лидеры партии "Альянс патриотов Грузии" Ирма Инашвили и Давид Тархан-Моурави. Икону написал грузинской иконописец. Ажиотаж вокруг иконы Инашвили назвала торжеством полной безграмотности и темноты. Во вторник, 9 января, гражданская активистка Ната Перадзе выложила в соцсети видео из Самеба, на котором видно икону святой Матроны, облитую синей краской. Одни начали благодарить ее за смелый поступок, а другие – осуждать и даже угрожать. Акт вандализма Перадзе прямо не подтверждала, а лишь написала в соцсети, обращаясь к недовольным, что в следующий раз согласует с ними палитру цветов краски. В связи со случившимся было начато расследование в административном порядке по статье "Мелкое хулиганство". Полиция опросила Перадзе у нее дома. О деталях сообщено не было. Между тем Патриархия приняла решение в среду и четверг ограничить вход в Самеба представителей СМИ без соответствующей аккредитации. Решение было принято во избежание дальнейшего недопонимания и напряженности в храме, пояснили в Патриархии. Скандал вокруг иконы со Сталиным в Грузии – образ перепишут прямо в храме>>Тем временем ажиотаж вокруг иконы только продолжал набирать обороты. В среду, 10 января, представители и сторонники ультраправой, пророссийской партии "Консервативное движение" устроили акцию протеста у дома Перадзе. Они требовали от государства строгого наказания для всех, кто посмеет осквернять иконы. Более того, они анонсировали следующую акцию на субботу. Уже 11 января первое заявление сделала Патриархия Грузии. В нем говорится, что на иконах могут быть изображены как святые, так и реальные истории из их жизни, включая любых людей, в том числе представители власти или мучители. И это никоим образом не означает, что все они восхваляются. Тем не менее, в виду того, что нет никаких доказательств встречи Сталина со святой Матроной, необходимо изменить вышеупомянутый эпизод и учесть другие детали, связанные с канонами иконописи. Патриархия призвала тех, кто пожертвовал икону, самим внести изменения либо это будет сделано самой Патриархией. В ответ на это лидер оппозиционной партии Ирма Инашвили заявила, что икона будет переписана прямо в соборе. При этом она затруднилась назвать сроки, когда икона будет приведена в соответствие канонам иконописи.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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новости, грузия, тбилиси, шалва папуашвили, ната перадзе, иосиф сталин, единое национальное движение, грузинская православная церковь, патриархия грузии
новости, грузия, тбилиси, шалва папуашвили, ната перадзе, иосиф сталин, единое национальное движение, грузинская православная церковь, патриархия грузии
Нападки "радикалов" на церковь наносят ущерб идее либерализма – спикер парламента Грузии
14:52 16.01.2024 (обновлено: 16:10 16.01.2024)
Последние скандалы, связанные с церковью, были использованы "радикалами" для нападок на Католикоса-Патриарха всея Грузии
ТБИЛИСИ, 16 янв — Sputnik. Нападки "радикальной оппозиции" на церковь с "европейского", "либерального" и "западного" пьедестала наносят ущерб не столько церкви, сколько идее либерализма и самому Западу, написал председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили на своей странице с соцсети.
По словам спикера парламента, последняя атака на церковь со стороны "радикальной оппозиции", политических СМИ и сателлитных "организаций гражданского общества", оказалась особенно циничной. Речь идет о дате празднования Рождества и об ажиотаже, который поднялся из-за иконы святой Матроны Московской с изображением Иосифа Сталина.
Кроме того, грузинский писатель и драматург Лаша Бугадзе назвал празднование Рождества 7 января "русским Рождеством", подчеркнув, что все христиане уже отметили этот день двумя неделями ранее – 25 декабря. А вскоре скандал разразился из-за иконы святой Матроны Московской с изображением Сталина, которую в Кафедральном соборе Святой Троицы (Самеба) в Тбилиси облили краской. За осквернением иконы последовали акции протеста.
Эти два вопроса, по словам Папуашвили, были использованы "радикалами" для нападок на Католикоса-Патриарха всея Грузии Илии Второго. Этой враждебной кампанией, как отметил спикер парламента, оппозиция и связанные с ней люди пытались связать патриарха, церковь и власти с Россией.
Как отметил глава грузинского законодательного органа, попытки "радикальной оппозиции" изобразить Грузинскую православную церковь продолжением России не только неправильны, но и достойны порицания, поскольку, по словам Папуашвили, эти попытки ведут к расколу общества, а у западных партнеров порождают сомнительные "представления".
"Всем ясно, что Грузинская православная церковь и ее лидер пользуются большой поддержкой народа. Поэтому нападки радикалов на церковь с якобы "европейских", "либеральных" и "западных" пьедесталов вредят не столько церкви, сколько идее либерализма и самому Западу", – написал Папуашвили.
Представители правящей партии "Грузинская мечта" называют "Единое национальное движение", "Лело для Грузии", "За Грузию", "Стратегию Агмашенебели" и "Дроа" коллективным "Нацдвижением" и "радикальной оппозицией".
Как отметил глава грузинского законодательного органа, неудивительно, что радикалов в народе называют необольшевиками.
"Подобная антицерковная риторика не воспринимается обществом как критика устаревших традиций со стороны прогрессивных сил. Напротив, эта кампания напоминает большинству грузин о нападении большевиков на церковь, которая уничтожила большую часть грузинского духовного и материального наследия", – отметил Папуашвили.
По словам спикера парламента, атака на церковь не только необоснованна, но контрпродуктивна и наносит ущерб стране.
Как отметил Папуашвили, подобные враждебные нападки являются частью согласованной, злонамеренной кампании, направленной на унижение символов и ценностей, вокруг которых исторически объединялись грузины.
"Враждебная риторика этих людей подразумевает, что национальные и религиозные ценности несовместимы с западными, европейскими ценностями. Истина заключается в том, что грузинские и европейские ценности дополняют друг друга и укрепляют друг друга", – подчеркнул Папуашвили.
Вопрос о том, можно ли было изображать на иконе Сталина и, более того, выставлять такую икону в грузинском храме, является самым обсуждаемым в Грузии начиная с 6 января. Ярые критики властей в один голос начали твердить, что это подтверждает пророссийский настрой властей и Патриархии Грузии, а верующие стали обвинять критиков в очередной атаке на Церковь.
Опубликованное 6 января в соцсети экс-депутатом парламента Грузии Георгием Канделаки видео из кафедрального собора Святой Троицы (Самеба), которое он подписал словами о том, что Сталин – инициатор уничтожения независимости Грузии и убийца тысяч священнослужителей, зарепостили сотни человек. Грузинский сегмент соцсети пестрил комментариями с обсуждением этой темы.
Глава Службы по связям с общественностью Патриархии Грузии, протоиерей Андриа Джагмаидзе заявил, что вопрос был поднят на Рождество Христово неслучайно и это не первый раз, когда праздник хотят перекрыть скандалом.
Спустя несколько дней оказалось, что икону святой Матроны с клеймами, на одном из которых изображен Иосиф Сталин, несколько лет назад пожертвовали собору Самеба лидеры партии "Альянс патриотов Грузии" Ирма Инашвили и Давид Тархан-Моурави. Икону написал грузинской иконописец. Ажиотаж вокруг иконы Инашвили назвала торжеством полной безграмотности и темноты.
Во вторник, 9 января, гражданская активистка Ната Перадзе выложила в соцсети видео из Самеба, на котором видно икону святой Матроны, облитую синей краской. Одни начали благодарить ее за смелый поступок, а другие – осуждать и даже угрожать. Акт вандализма Перадзе прямо не подтверждала, а лишь написала в соцсети, обращаясь к недовольным, что в следующий раз согласует с ними палитру цветов краски.
В связи со случившимся было начато расследование в административном порядке по статье "Мелкое хулиганство". Полиция опросила Перадзе у нее дома. О деталях сообщено не было.
Между тем Патриархия приняла решение в среду и четверг ограничить вход в Самеба представителей СМИ без соответствующей аккредитации. Решение было принято во избежание дальнейшего недопонимания и напряженности в храме, пояснили в Патриархии.
Тем временем ажиотаж вокруг иконы только продолжал набирать обороты. В среду, 10 января, представители и сторонники ультраправой, пророссийской партии "Консервативное движение" устроили акцию протеста у дома Перадзе. Они требовали от государства строгого наказания для всех, кто посмеет осквернять иконы. Более того, они анонсировали следующую акцию на субботу.
Уже 11 января первое заявление сделала Патриархия Грузии. В нем говорится, что на иконах могут быть изображены как святые, так и реальные истории из их жизни, включая любых людей, в том числе представители власти или мучители. И это никоим образом не означает, что все они восхваляются.
Тем не менее, в виду того, что нет никаких доказательств встречи Сталина со святой Матроной, необходимо изменить вышеупомянутый эпизод и учесть другие детали, связанные с канонами иконописи. Патриархия призвала тех, кто пожертвовал икону, самим внести изменения либо это будет сделано самой Патриархией.
В ответ на это лидер оппозиционной партии Ирма Инашвили заявила, что икона будет переписана прямо в соборе. При этом она затруднилась назвать сроки, когда икона будет приведена в соответствие канонам иконописи.