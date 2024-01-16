https://sputnik-georgia.ru/20240116/napadki-radikalov-na-tserkov-nanosyat-uscherb-idee-liberalizma--spiker-parlamenta-gruzii-285683039.html

Нападки "радикалов" на церковь наносят ущерб идее либерализма – спикер парламента Грузии

Нападки "радикалов" на церковь наносят ущерб идее либерализма – спикер парламента Грузии

Последние скандалы, связанные с церковью, были использованы "радикалами" для нападок на Католикоса-Патриарха всея Грузии 16.01.2024, Sputnik Грузия

2024-01-16T14:52+0400

2024-01-16T14:52+0400

2024-01-16T16:10+0400

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ТБИЛИСИ, 16 янв — Sputnik. Нападки "радикальной оппозиции" на церковь с "европейского", "либерального" и "западного" пьедестала наносят ущерб не столько церкви, сколько идее либерализма и самому Западу, написал председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили на своей странице с соцсети. По словам спикера парламента, последняя атака на церковь со стороны "радикальной оппозиции", политических СМИ и сателлитных "организаций гражданского общества", оказалась особенно циничной. Речь идет о дате празднования Рождества и об ажиотаже, который поднялся из-за иконы святой Матроны Московской с изображением Иосифа Сталина. Патриархия Грузии призвала паству не выходить за рамки мирного протеста>>Кроме того, грузинский писатель и драматург Лаша Бугадзе назвал празднование Рождества 7 января "русским Рождеством", подчеркнув, что все христиане уже отметили этот день двумя неделями ранее – 25 декабря. А вскоре скандал разразился из-за иконы святой Матроны Московской с изображением Сталина, которую в Кафедральном соборе Святой Троицы (Самеба) в Тбилиси облили краской. За осквернением иконы последовали акции протеста. Эти два вопроса, по словам Папуашвили, были использованы "радикалами" для нападок на Католикоса-Патриарха всея Грузии Илии Второго. Этой враждебной кампанией, как отметил спикер парламента, оппозиция и связанные с ней люди пытались связать патриарха, церковь и власти с Россией. Как отметил глава грузинского законодательного органа, попытки "радикальной оппозиции" изобразить Грузинскую православную церковь продолжением России не только неправильны, но и достойны порицания, поскольку, по словам Папуашвили, эти попытки ведут к расколу общества, а у западных партнеров порождают сомнительные "представления". Представители правящей партии "Грузинская мечта" называют "Единое национальное движение", "Лело для Грузии", "За Грузию", "Стратегию Агмашенебели" и "Дроа" коллективным "Нацдвижением" и "радикальной оппозицией". Как отметил глава грузинского законодательного органа, неудивительно, что радикалов в народе называют необольшевиками. Почему в Грузии ужесточают наказание за осквернение святынь – ответ спикера парламента>>"Подобная антицерковная риторика не воспринимается обществом как критика устаревших традиций со стороны прогрессивных сил. Напротив, эта кампания напоминает большинству грузин о нападении большевиков на церковь, которая уничтожила большую часть грузинского духовного и материального наследия", – отметил Папуашвили. По словам спикера парламента, атака на церковь не только необоснованна, но контрпродуктивна и наносит ущерб стране. Как отметил Папуашвили, подобные враждебные нападки являются частью согласованной, злонамеренной кампании, направленной на унижение символов и ценностей, вокруг которых исторически объединялись грузины. "Враждебная риторика этих людей подразумевает, что национальные и религиозные ценности несовместимы с западными, европейскими ценностями. Истина заключается в том, что грузинские и европейские ценности дополняют друг друга и укрепляют друг друга", – подчеркнул Папуашвили. Скандал с иконой Вопрос о том, можно ли было изображать на иконе Сталина и, более того, выставлять такую икону в грузинском храме, является самым обсуждаемым в Грузии начиная с 6 января. Ярые критики властей в один голос начали твердить, что это подтверждает пророссийский настрой властей и Патриархии Грузии, а верующие стали обвинять критиков в очередной атаке на Церковь. Опубликованное 6 января в соцсети экс-депутатом парламента Грузии Георгием Канделаки видео из кафедрального собора Святой Троицы (Самеба), которое он подписал словами о том, что Сталин – инициатор уничтожения независимости Грузии и убийца тысяч священнослужителей, зарепостили сотни человек. Грузинский сегмент соцсети пестрил комментариями с обсуждением этой темы. Глава Службы по связям с общественностью Патриархии Грузии, протоиерей Андриа Джагмаидзе заявил, что вопрос был поднят на Рождество Христово неслучайно и это не первый раз, когда праздник хотят перекрыть скандалом. Патриархия Грузии призвала духовных лиц воздержаться от политики на акции в центре Тбилиси>>Спустя несколько дней оказалось, что икону святой Матроны с клеймами, на одном из которых изображен Иосиф Сталин, несколько лет назад пожертвовали собору Самеба лидеры партии "Альянс патриотов Грузии" Ирма Инашвили и Давид Тархан-Моурави. Икону написал грузинской иконописец. Ажиотаж вокруг иконы Инашвили назвала торжеством полной безграмотности и темноты. Во вторник, 9 января, гражданская активистка Ната Перадзе выложила в соцсети видео из Самеба, на котором видно икону святой Матроны, облитую синей краской. Одни начали благодарить ее за смелый поступок, а другие – осуждать и даже угрожать. Акт вандализма Перадзе прямо не подтверждала, а лишь написала в соцсети, обращаясь к недовольным, что в следующий раз согласует с ними палитру цветов краски. В связи со случившимся было начато расследование в административном порядке по статье "Мелкое хулиганство". Полиция опросила Перадзе у нее дома. О деталях сообщено не было. Между тем Патриархия приняла решение в среду и четверг ограничить вход в Самеба представителей СМИ без соответствующей аккредитации. Решение было принято во избежание дальнейшего недопонимания и напряженности в храме, пояснили в Патриархии. Скандал вокруг иконы со Сталиным в Грузии – образ перепишут прямо в храме>>Тем временем ажиотаж вокруг иконы только продолжал набирать обороты. В среду, 10 января, представители и сторонники ультраправой, пророссийской партии "Консервативное движение" устроили акцию протеста у дома Перадзе. Они требовали от государства строгого наказания для всех, кто посмеет осквернять иконы. Более того, они анонсировали следующую акцию на субботу. Уже 11 января первое заявление сделала Патриархия Грузии. В нем говорится, что на иконах могут быть изображены как святые, так и реальные истории из их жизни, включая любых людей, в том числе представители власти или мучители. И это никоим образом не означает, что все они восхваляются. Тем не менее, в виду того, что нет никаких доказательств встречи Сталина со святой Матроной, необходимо изменить вышеупомянутый эпизод и учесть другие детали, связанные с канонами иконописи. Патриархия призвала тех, кто пожертвовал икону, самим внести изменения либо это будет сделано самой Патриархией. В ответ на это лидер оппозиционной партии Ирма Инашвили заявила, что икона будет переписана прямо в соборе. При этом она затруднилась назвать сроки, когда икона будет приведена в соответствие канонам иконописи.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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новости, грузия, тбилиси, шалва папуашвили, ната перадзе, иосиф сталин, единое национальное движение, грузинская православная церковь, патриархия грузии