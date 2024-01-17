https://sputnik-georgia.ru/20240117/koronavirus-i-ego-novyy-shtamm---povtoritsya-li-stsenariy-2020-goda-v-gruzii-285686501.html
Коронавирус и его новый штамм – повторится ли сценарий 2020 года в Грузии?
Коронавирус и его новый штамм – повторится ли сценарий 2020 года в Грузии?
Эксперт не исключил, что, возможно, в некоторых странах может начаться эпидемия, но маловероятно, что дело опять дойдет до пандемии коронавируса 17.01.2024, Sputnik Грузия
2024-01-17T17:36+0400
2024-01-17T17:36+0400
2024-01-17T18:35+0400
грузия
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вато сургуладзе
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ТБИЛИСИ, 17 янв — Sputnik. Новый штамм коронавируса JN.1, предположительно, не сможет повторить события 2020 года, однако требует внимания и готовности системы первичного здравоохранения, заявил в эксклюзивном интервью Sputnik Грузия эксперт по вопросам здравоохранения Вато Сургуладзе. Обращаемость пациентов с респираторными заболеваниями в стационарные и амбулаторные отделения Грузии увеличилась в последние недели. Специалисты связывают рост случаев с вирусом гриппа, а также другими сезонными инфекциями и коронавирусом COVID-19. Ранее вариант JN.1 классифицировали как часть штамма омикрона – линии BA.2.86, или "Пиролы". Однако теперь Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рассматривает его как отдельный вариант, представляющий интерес. По словам Сургуладзе, коронавирус со всеми своими новыми штаммами превратится в обычный сезонный вирус, точно также, как это произошло с вирусом гриппа. Эксперт не исключил, что, возможно, в некоторых местах может начаться эпидемия, но маловероятно, что дело опять дойдет до пандемии. Как бороться с COVID и гриппом – ответ офиса ВОЗ>>Сургуладзе считает, что в Грузии каждый год серьезная ситуация с гриппом. Правительство Грузии завезло 200 тысяч доз вакцин, которые бесплатно доступны для лиц, входящих в группу риска, однако не удается их полностью использовать, поскольку люди попросту не прививаются, отметил специалист. Эксперт подчеркнул, что, исходя из того, что в Грузии не развита система первичного здравоохранения, все бегут в клиники, особенно родители детей, которым в домашних условиях сложно управлять состоянием детей с температурой 39-40 градусов. "Коронавирус никуда не ушел" – эпидемиолог предупредил жителей Грузии>>Сургуладзе считает важным настроить систему первичного здравоохранения так, чтобы каждый год в период вирусов не было паники и суматохи в клиниках и среди общества. Эксперт считает, что семейные врачи должны быть на связи с пациентами или их родителями и при необходимости выезжать на место и проверять состояние больных, давать советы. Возить больных детей в поликлинику и еще больше распространять инфекцию неправильно, считает эксперт. Сам процесс активизации коронавируса связан с ослаблением общего иммунитета людей. Те вакцины, которые были использованы ранее, больше не защищают от новых штаммов, следовательно, инфекции легче развиваться. Ранее эпидемиологи Грузии заявили, что пандемия коронавируса завершилась, но сама инфекция никуда не ушла, исходя из этого вакцинация против COVID-19 остается актуальным вопросом. В Европе и США уже доступна вакцина, которая эффективна против штамма JN.1, однако в Грузии ее пока нет. Грузинские эпидемиологи заявили, что страна работает над тем, чтобы эта вакцина была доступна для граждан и они по желанию могли вакцинироваться. Коронавирус атакует Об отмене статуса пандемии ВОЗ объявила еще в мае 2023 года. Но несмотря на это, вирус продолжает угрожать людям со слабым иммунитетом.Первые случаи заражения штаммом "Пирола" выявили во Франции в августе 2023 года. Зимы без вирусов не бывает – вирусолог об эпидемиологической ситуации в Грузии>>Заявление в связи с распространением нового штамма коронавируса сделал и глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус. По его словам, в декабре 2023 года в мире зарегистрировано 10 000 смертей от COVID-19. По его словам, в декабре 2023 года по сравнению с ноябрем число госпитализированных больных коронавирусом выросло на 42%, а количество госпитализаций в отделение реанимации – на 62%. Данные собраны из 50 стран, в основном из Европы и Америки. В Грузии проживает 3,7 миллиона человек. Всего в стране было зарегистрировано 1 855 289 случаев коронавируса, из них 17 132 человека скончались.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, общество, новости, вато сургуладзе, всемирная организация здравоохранения, европа, сша, коронавирус covid-19
грузия, общество, новости, вато сургуладзе, всемирная организация здравоохранения, европа, сша, коронавирус covid-19
Коронавирус и его новый штамм – повторится ли сценарий 2020 года в Грузии?
17:36 17.01.2024 (обновлено: 18:35 17.01.2024)
Эксперт не исключил, что, возможно, в некоторых странах может начаться эпидемия, но маловероятно, что дело опять дойдет до пандемии коронавируса
ТБИЛИСИ, 17 янв — Sputnik. Новый штамм коронавируса JN.1, предположительно, не сможет повторить события 2020 года, однако требует внимания и готовности системы первичного здравоохранения, заявил в эксклюзивном интервью Sputnik Грузия эксперт по вопросам здравоохранения Вато Сургуладзе.
Обращаемость пациентов с респираторными заболеваниями в стационарные и амбулаторные отделения Грузии увеличилась в последние недели. Специалисты связывают рост случаев с вирусом гриппа, а также другими сезонными инфекциями и коронавирусом COVID-19.
Ранее вариант JN.1 классифицировали как часть штамма омикрона – линии BA.2.86, или "Пиролы". Однако теперь Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рассматривает его как отдельный вариант, представляющий интерес.
"Я не думаю, что в мире повторится то же самое, что было в 2020 году, и "Пирола" сможет вызвать такие же последствия, что и первые штаммы коронавируса (китайский и индийский). Хотя стопроцентную гарантию дать не сможет никто, даже самые опытные эпидемиологи и специалисты общественного здравоохранения", – заявил Сургуладзе.
По словам Сургуладзе, коронавирус со всеми своими новыми штаммами превратится в обычный сезонный вирус, точно также, как это произошло с вирусом гриппа.
"Пирола" слабее "Омикрона". Он наносит меньше вреда здоровью человека, но есть и исключения, конечно. Недавно скончалась 43-летняя женщина от осложнений, вызванных коронавирусом, но у нее был диабет, который стал препятствием к выздоровлению, и течение заболевания осложнилось", – отметил Сургуладзе.
Эксперт не исключил, что, возможно, в некоторых местах может начаться эпидемия, но маловероятно, что дело опять дойдет до пандемии.
Сургуладзе считает, что в Грузии каждый год серьезная ситуация с гриппом. Правительство Грузии завезло 200 тысяч доз вакцин, которые бесплатно доступны для лиц, входящих в группу риска, однако не удается их полностью использовать, поскольку люди попросту не прививаются, отметил специалист.
"Не могут уговорить людей вакцинироваться. В таком случае у нас было бы гораздо меньше случаев гриппа. А почему так происходит? Потому что опять-таки нет должной системы первичного здравоохранения", – отметил Сургуладзе.
Эксперт подчеркнул, что, исходя из того, что в Грузии не развита система первичного здравоохранения, все бегут в клиники, особенно родители детей, которым в домашних условиях сложно управлять состоянием детей с температурой 39-40 градусов.
Сургуладзе считает важным настроить систему первичного здравоохранения так, чтобы каждый год в период вирусов не было паники и суматохи в клиниках и среди общества. Эксперт считает, что семейные врачи должны быть на связи с пациентами или их родителями и при необходимости выезжать на место и проверять состояние больных, давать советы. Возить больных детей в поликлинику и еще больше распространять инфекцию неправильно, считает эксперт.
"Эти вирусы не должны быть основой для паники. Семейный врач не должен ждать, когда пациент к нему придет, он должен сам быть активным, звонить, приезжать, говорить с пациентами о важности вакцинации и так далее", – подчеркнул Сургуладзе, добавив, что за ту мизерную зарплату, которую получают семейные врачи, достичь такого результата не удастся.
Сам процесс активизации коронавируса связан с ослаблением общего иммунитета людей. Те вакцины, которые были использованы ранее, больше не защищают от новых штаммов, следовательно, инфекции легче развиваться.
"Я каждый год делаю вакцину против гриппа. Она каждый год разная, потому что вирус мутирует. В случае с коронавирусом тоже нужно обновлять вакцину и каждый год прививаться, чтобы был иммунный слой", – отметил Сургуладзе.
Ранее эпидемиологи Грузии заявили, что пандемия коронавируса завершилась, но сама инфекция никуда не ушла, исходя из этого вакцинация против COVID-19 остается актуальным вопросом.
В Европе и США уже доступна вакцина, которая эффективна против штамма JN.1, однако в Грузии ее пока нет. Грузинские эпидемиологи заявили, что страна работает над тем, чтобы эта вакцина была доступна для граждан и они по желанию могли вакцинироваться.
Об отмене статуса пандемии ВОЗ объявила еще в мае 2023 года. Но несмотря на это, вирус продолжает угрожать людям со слабым иммунитетом.
Первые случаи заражения штаммом "Пирола" выявили во Франции в августе 2023 года.
Заявление в связи с распространением нового штамма коронавируса сделал и глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус. По его словам, в декабре 2023 года в мире зарегистрировано 10 000 смертей от COVID-19.
По его словам, в декабре 2023 года по сравнению с ноябрем число госпитализированных больных коронавирусом выросло на 42%, а количество госпитализаций в отделение реанимации – на 62%. Данные собраны из 50 стран, в основном из Европы и Америки.
В Грузии проживает 3,7 миллиона человек. Всего в стране было зарегистрировано 1 855 289 случаев коронавируса, из них 17 132 человека скончались.