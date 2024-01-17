https://sputnik-georgia.ru/20240117/meshali-statusu-kandidata-v-es-reaktsiya-gruzinskoy-mechty-na-priznanie-oppozitsionera-285703051.html

Мешали получению статуса кандидата в ЕС – в "Грузинской мечте" осудили оппозиционеров

Мешали получению статуса кандидата в ЕС – в "Грузинской мечте" осудили оппозиционеров

Некоторые оппозиционеры призывали политиков на Западе не давать Грузии статус кандидата в ЕС, сказал один из лидеров партии "Европейские демократы" 17.01.2024, Sputnik Грузия

2024-01-17T13:33+0400

2024-01-17T13:33+0400

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ТБИЛИСИ, 17 янв — Sputnik. Заявление генсека партии "Европейские демократы" и бывшего дипломата Мамуки Гамкрелидзе является очередным признанием того, что представители "радикальной оппозиции" призывали западных партнеров не предоставлять Грузии статус страны-кандидата в ЕС, заявил депутат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Гиви Миканадзе.Гамкрелидзе в эфире телеканала "Мтавари архи" заявил, что некоторые оппозиционеры на встречах с западными партнерами говорили, что Грузии не следует давать статус кандидата на вступление в Евросоюз. "И такое было, и я об этом прекрасно знаю, потому я был там... На самом деле мы сами много чего портим", – сказал Гамкрелидзе. Представители правящей партии "Грузинская мечта" называют "Единое национальное движение", "Лело для Грузии", "За Грузию", "Стратегию Агмашенебели" и "Дроа" коллективным "Нацдвижением" и "радикальной оппозицией". По словам другого депутата от правящей партии Михаила Сарджвеладзе, рано или поздно действия оппозиции стали бы известны всем. "Оппозиция тщательно скрывала, старалась не показывать, что был определенный острый период. Публичные высказывания со стороны власти (о целях оппозиции – ред.) часто становились предметом критики. Но, конечно, всем ясно, что это не новость. Сама оппозиция прекрасно, все без исключения знают, кто ездил и что они делали, чтобы каким-либо образом помешать успеху страны", – заявил Сарджвеладзе. Станет ли кандидат доктором, или что сулит грузинам новый европейский статус>>Это не первый случай, когда сами представители оппозиции прямо рассказали о действиях своих коллег по цеху. Ранее депутат, лидер оппозиционной "Республиканской партии" Хатуна Самнидзе заявила, что, согласно информации от зарубежных партнеров Грузии, некоторые грузинские оппозиционные политики в ходе зарубежных визитов выступают против получения страной статуса кандидата на вступление в Евросоюз. А оппозиционный депутат и член парламентской политической группы "Еврооптимисты" Хатия Деканоидзе заявила, что она может подтвердить, что среди партнеров есть некоторая обеспокоенность, когда оппозиция высказывает противоречивые мнения о статусе кандидата. Грузия вступит в ЕС раньше Украины и Молдовы – глава "Грузинской мечты">>По ее словам, предоставление стране статуса кандидата не является внутренним делом какой-либо партии. Это вопрос укрепления страны, поэтому важно, чтобы из Грузии исходило единое послание. Если у кого-то есть другие мнения, об этом следует говорить открыто и публично, это также следует аргументировать, отметила Деканоидзе. Европейский совет объявил решение о предоставлении Грузии статуса страны-кандидата на вступление в Евросоюз 14 декабря. Его поддержали все 27 стран ЕС. Грузия и ЕСОтношения Грузии и Европейского союза начали развиваться в 2006 году. Наиболее тесными они стали в 2009 году, когда Грузия стала участницей программы "Восточное партнерство". В июне 2014 года Грузия и ЕС подписали Соглашение об ассоциации, неотъемлемой частью которого является Соглашение об углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли. В марте 2017 года Евросоюз отменил визы для краткосрочных визитов граждан Грузии в страны Шенгенской зоны на срок до 90 дней раз в полгода. Грузия защищала интересы страны на пути к статусу-кандидата – глава МИД >>В марте 2022 года Грузия подала заявку на получение статуса кандидата на вступление в Евросоюз. В июне 2022 года Грузии была предоставлена "европейская перспектива" и выражена готовность предоставить статус кандидата на вступление в Евросоюз, когда будут выполнены 12 условий. Статус тогда получили Украина и Молдова. Власти Грузии заявили, что отказ стране в предоставлении статуса в 2022 году было несправедливым решением и что Грузия по всем критериям еще тогда опережала и Украину, и Молдову. А 8 ноября 2023 года Еврокомиссия обнародовала отчет о выполнении Грузией 12 условий и рекомендовала Евросовету предоставить стране статус кандидата на вступление в ЕС.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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