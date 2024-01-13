https://sputnik-georgia.ru/20240113/stanet-li-kandidat-doktorom-ili-chto-sulit-gruzinam-novyy-evropeyskiy-status-285609563.html

Станет ли кандидат доктором, или что сулит грузинам новый европейский статус

Станет ли кандидат доктором, или что сулит грузинам новый европейский статус

Итак, в 2024 году Грузия вступила в статусе страны-кандидата в члены Евросоюза. Чем стало данное событие для грузинского общества, пытается понять колумнист... 13.01.2024, Sputnik Грузия

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Кстати, это один из тех вопросов, когда мнение граждан не зависит от того, поддерживают ли они позицию власти или разделяют взгляды оппозиции. Выбор действительно долгожданный для всех. Мы живые свидетели, как последние тридцать лет страна любыми правдами и неправдами старалась "прорубить окно в Европу". Европа же, тоже всеми правдами и неправдами, этот момент оттягивала. Поощряла. Обещала. Но как только до цели оставалось вроде бы рукой подать, приводила искусные отговорки. Ну вы же помните хитроумный трюк с процедурой вступления в НАТО, когда нам дали "лучше, чем МАП", но не МАП! Он стал классикой в устах скептически настроенных экспертов. Потом для нас придумали звание аспиранта. Теперь вот сделали кандидатом. Правда, не в НАТО – в Евросоюз. В каком-то плане европейцев, конечно, можно было понять. Но лишь до той поры, пока, обойдя нас, кандидатский статус не предоставили Молдове (воюющую Украину обсуждать не будем). Вряд ли кто готов бить себя в грудь, доказывая, будто Грузия полностью отвечает требованиям европейской страны. Однако в данном конкретном случае критерии, которыми руководствовалась Еврокомиссия, были, мягко говоря, непонятны. А по мнению руководства и значительной части грузинского общества, несправедливы. Грузия защищала интересы страны на пути к статусу-кандидата – глава МИД >>Тогда решение многих сильно разочаровало. Даже оставило горький след на душе. Так насколько оправдано после всего этого считать долгожданный статус счастливой привилегией? Уточню, ключевое в этом вопросе слово "счастливой". Потому как то, что привилегией, ни у кого, полагаю, сомнений вызывает. Зарубежные аналитики не скрывают: изначально Грузия не вписывалась в европейскую концепцию даже чисто географически. Как же удалось столь кардинально трансформировать позицию европейских институций и элиты? Дипломатия, в отличие от политики, не любит шума и показухи. Тем не менее, было бы неблагородно оставить прозябать в тени огромную кулуарную работу, проделанную грузинскими культурологами, юристами, историками. И, конечно же, дипломатами. Впрочем, не менее важную роль в изменении подходов сыграл все-таки элемент сугубо политический. Еще буквально три-четыре месяца назад большинство европейских лидеров категорически обрезало концы, утверждая: Евросоюз не будет расширяться как минимум до 2030 года! Может, и дальше. И вдруг на последнем саммите верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Джозеп Боррель озвучил в корне отличное мнение. Он уверенно заявил: расширение является самой важной международной политикой Европейского союза. Что же так повлияло, а, возможно, и напугало европейцев? Не думаю, что новый поворот оказался неожиданным для серьезных аналитиков и экспертов. Принцип многополярного устройства, получающий все более широкую поддержку в мире, вынуждает Евросоюз пересматривать многие устоявшиеся эгоцентристские концепции. Вопрос предоставления кандидатского статуса Грузии стал в своем роде показательным. Если еще накануне саммита на нем ломались копья, то в ходе обсуждения царило полное единодушие. Грузия вступит в ЕС раньше Украины и Молдовы – глава "Грузинской мечты">>Безусловно, тут удачно совпали многие сработавшие в пользу Грузии геополитические факторы. Хотя назвать их отрадными было бы кощунственно. Обострившееся противостояние Запада и Востока (впрочем, Восток – это очень условно, если иметь в виду страны БРИКС). Ситуация на Украине. Израильский коллапс. Колоссальные человеческие жертвы… Язык не повернется счесть привилегию Грузии счастливой! Да и не только в совпадении и везении дело. Не менее важно, что правящей команде, которую мы за многое часто и справедливо упрекаем, удалось оптимально воспользоваться геополитической ситуацией. Это признали даже некоторые радикальные оппозиционеры. Многие столетия нации приходилось маневрировать между крупными державами. Тем отрадней, что на этот раз Грузия добилась позитивного решения, никого ни о чем открыто не прося, не умоляя, ни перед кем не унижаясь. Признаюсь, прежний горький осадок от несправедливой паузы рассеялся. Однако на душе наслоился другой. Похоже, никто из грузинских политических лидеров так до конца и не уяснил, что статус, по сути дела, – это и выбор, и привилегия. Но не только. Это, прежде и важнее всего, огромная ответственность. Чем-то нынешняя ситуация даже напомнила мне переходный момент из жизни нашей высшей школы. Помните, когда Грузия присоединилась к Болонской системе, кандидатам наук для получения степени доктора нужно было просто обратиться с заявлением в Минобразования? Все кандидаты автоматически стали докторами! Вот и мы оказались обладателями кандидатского статуса, однако не стоит рассчитывать, что мы таким же манером получим докторскую степень. В принципе, вопрос упирается даже не в то, станем ли мы когда-нибудь полноправными членами Евросоюза. Гораздо важнее – хватит ли нам сил, желания и политической воли построить по-настоящему европейское государство и истинно демократическое общество?Речь идет не об отказе от национальных традиций, культуры, самобытности, как пытаются внушить некоторые комментаторы. Речь о том, сумеем ли мы преодолеть свой доведенный до абсурда эгоизм, ничем не обоснованную рознь, подпитываемую идейной беспомощностью поляризацию? Готовы ли мы на деле утверждать и развивать общедемократические принципы, на здоровой основе совершенствовать судебную систему? Сможем ли, наконец, объединить усилия оппозиции и власти, направить в нужное русло созидательную энергию всего многообразного грузинского общества? Нет никакой финансовой выгоды – Кобахидзе о предоставлении Грузии статуса кандидата в ЕС>>Пока ответ не особо обнадеживающий. И складывается он из политических дрязг и дешевых мелочей. Мамука Хазарадзе вместо поздравления упрекнул "Грузинскую мечту" – якобы она сделала все, чтобы на год оттянуть получение статуса. В свою очередь флажки Евросоюза в зале парламента были укреплены только на местах депутатов от правящей коалиции. А пришедшего на праздничный митинг президента Саломе Зурабишвили демонстративно не пригласили подняться на трибуну. Примечательно и то, что премьер Ираклий Гарибашвили первым долгом поздравил со статусом основателя правящей партии, а ныне и ее почетного председателя Бидзину Иванишвили. Не были забыты и заслуги действующей власти, но при этом немым молчанием остались окружены имена политиков, без которых вопрос европейского будущего страны вполне мог остаться открытым. Есть вещи очевидные, и неважно, как кто относится к персонам Эдуарда Шеварднадзе или Михаила Саакашвили. Всегда можно найти форму, которая позволила бы правящей команде выглядеть если не объективней, то хотя бы снисходительней... Получение статуса кандидата не откроет Грузии двери в Евросоюз – эксперт >>Пора понять, европейский путь отнюдь не в том, чтобы при любом удобном случае назойливо напоминать: Грузия – это Европа. Скажу больше, в классическом понимании трудно называть нас Европой. Тем более что выкристаллизованная веками историческая роль Грузии гораздо важней и ответственней. Мы традиционно представляли ценность и для Европы, и для Азии. А в современном мире стали заметным фактором и для Америки. Именно эту уникальную роль, функцию и ответственность важно правильно понять и грамотно оценить!Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

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грузия, аналитика, обзоры, европа, украина, молдова, мамука хазарадзе, саломе зурабишвили , ираклий гарибашвили, нато, еврокомиссия, колумнисты