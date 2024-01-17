https://sputnik-georgia.ru/20240117/skandal-s-ikonoy-v-gruzii---izobrazhenie-stalina-budet-izmeneno-285704015.html

Скандал с иконой в Грузии – изображение Сталина будет изменено

Скандал с иконой в Грузии – изображение Сталина будет изменено

Патриархия Грузии рекомендовала переписать икону, так как в официальном житие святой Матроны нет эпизода ее встречи со Сталиным 17.01.2024, Sputnik Грузия

2024-01-17T14:03+0400

2024-01-17T14:03+0400

2024-01-17T15:11+0400

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ТБИЛИСИ, 17 янв — Sputnik. Изображение советского вождя Иосифа Сталина на иконе святой Матроны Московской, находящейся в Кафедральном соборе святой Троицы (Самеба) в Тбилиси, заменят, предположительно, на образ излечившейся благодаря блаженной Матроне от рака женщины, заявил лидер партии "Альянс патриотов Грузии" Давид Тархан-Моурави. Патриархия Грузии 13 января рекомендовала переписать икону, так как в официальном житие святой Матроны нет эпизода ее встречи со Сталиным и икона не соответствует канонам. Это решение подверглось критике со стороны ультраправой части общественности. Патриархия призвала тех, кто пожертвовал икону, лидеров партии "Альянс патриотов" Ирму Инашвили и Даивда Тархан-Моурави, самим внести изменения, либо это будет сделано самой Патриархией. По словам Тархан-Моурави, если бы решал он, то ничего не стал менять в иконе. "Этот фрагмент указывает лишь на то, что Бог сильнее любого безбожного режима или его лидера, здесь ничего не нужно стирать, на мой взгляд", – сказал Тархан-Моурави. При этом он отметил, что согласился с решением Патриархии и изображение заменят. Икона раздора – Сталин, многотысячная акция и планы по ужесточению законодательства>>Как рассказал политик, икону написал грузинский иконописец совместно со своим духовником. Эскизы были созданы еще в 2018 году, и их можно было найти в Интернете. Реакцию со стороны части общества на изображение Сталина политик объяснил падением уровня образования и тем, что люди не осознают того, что на иконах изображают не только святых. "Пилат распял Христа, Пилат восседает на кресле, а Христос стоит как пленник. И что нам делать? Сотрем эти иконы?" – возмутился Тархан-Моурави. Скандал с иконой Вопрос о том, можно ли было изображать на иконе Сталина и, более того, выставлять такую икону в грузинском храме, является самым обсуждаемым в Грузии начиная с 6 января. Ярые критики властей в один голос начали твердить, что это подтверждает пророссийский настрой властей и Патриархии Грузии, а верующие стали обвинять критиков в очередной атаке на Церковь. Опубликованное 6 января в соцсети экс-депутатом парламента Грузии Георгием Канделаки видео из кафедрального собора Святой Троицы (Самеба), которое он подписал словами о том, что Сталин – инициатор уничтожения независимости Грузии и убийца тысяч священнослужителей, зарепостили сотни человек. Грузинский сегмент соцсети пестрил комментариями с обсуждением этой темы. Глава Службы по связям с общественностью Патриархии Грузии, протоиерей Андриа Джагмаидзе заявил, что вопрос был поднят на Рождество Христово неслучайно и это не первый раз, когда праздник хотят перекрыть скандалом. Скандал с иконой в Грузии: Патриархия сделала новое заявление>> Спустя несколько дней оказалось, что икону святой Матроны с клеймами, на одном из которых изображен Иосиф Сталин, несколько лет назад пожертвовали собору Самеба лидеры партии "Альянс патриотов Грузии" Ирма Инашвили и Давид Тархан-Моурави. Икону написал грузинской иконописец. Ажиотаж вокруг иконы Инашвили назвала торжеством полной безграмотности и темноты. Во вторник, 9 января, гражданская активистка Ната Перадзе выложила в соцсети видео из Самеба, на котором видно икону святой Матроны, облитую синей краской. Одни начали благодарить ее за смелый поступок, а другие – осуждать и даже угрожать. Акт вандализма Перадзе прямо не подтверждала, а лишь написала в соцсети, обращаясь к недовольным, что в следующий раз согласует с ними палитру цветов краски. В связи со случившимся было начато расследование в административном порядке по статье "Мелкое хулиганство". Полиция опросила Перадзе у нее дома. О деталях сообщено не было. Между тем Патриархия приняла решение в среду и четверг ограничить вход в Самеба представителей СМИ без соответствующей аккредитации. Решение было принято во избежание дальнейшего недопонимания и напряженности в храме, пояснили в Патриархии. Тем временем ажиотаж вокруг иконы только продолжал набирать обороты. В среду, 10 января, представители и сторонники ультраправой, пророссийской партии "Консервативное движение" устроили акцию протеста у дома Перадзе. Они требовали от государства строгого наказания для всех, кто посмеет осквернять иконы. Более того, они анонсировали следующую акцию. Нападки "радикалов" на церковь наносят ущерб идее либерализма – спикер парламента Грузии>>Уже 11 января первое заявление сделала Патриархия Грузии. В нем говорится, что на иконах могут быть изображены как святые, так и реальные истории из их жизни, включая любых людей, в том числе представители власти или мучители. И это никоим образом не означает, что все они восхваляются. Тем не менее, в виду того, что нет никаких доказательств встречи Сталина со святой Матроной, необходимо изменить вышеупомянутый эпизод и учесть другие детали, связанные с канонами иконописи в Патриархии решили переписать этот эпизод и поручили сделать жертвователям иконы. В ответ на это лидер оппозиционной партии Ирма Инашвили заявила, что икона будет переписана прямо в соборе. При этом она затруднилась назвать сроки, когда икона будет приведена в соответствие канонам иконописи. В субботу, 13 января, несколько десятков тысяч жителей Грузии собрались на акции около здания парламента в центре Тбилиси против осквернения иконы святой Матроны Московской. Акцию организовала ультраправая партия "Консервативное движение".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, общество, тбилиси, иосиф сталин, давид тархан-моурави, ирма инашвили, альянс патриотов грузии, консервативное движение, альянс патриотов