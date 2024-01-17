https://sputnik-georgia.ru/20240117/skandalnuyu-ikonu-v-glavnom-khrame-gruzii-zamenili-na-vremya-restavratsii-285712312.html
Скандальную икону в главном храме Грузии заменили на время внесения изменений
Скандальную икону в главном храме Грузии заменили на время внесения изменений
На иконе Матроны Московской должны заменить клеймо, на котором изображен Иосиф Сталин 17.01.2024, Sputnik Грузия
2024-01-17T22:54+0400
2024-01-17T22:54+0400
2024-01-17T23:45+0400
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ната перадзе
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патриархия грузии
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иосиф сталин
политика
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ТБИЛИСИ, 17 янв — Sputnik. Верующие в Кафедральном соборе Святой Троицы (Самеба) в Тбилиси смогут помолиться другой иконе святой Матроны Московской, пока основную икону, из-за которой в Грузии возник скандал, приводят в соответствие с каноном жития, заявил настоятель храма, архимандрит Иоване. Икона святой Матроны, находящая в соборе Святой Троицы, была признана Патриархией Грузиии не соответствующей канонам из-за клейма, отображающего встречу Матроны с советским вождем Иосифом Сталиным. Некаконичное клеймо, по предварительным данным, заменят на клеймо, отображающее излечение Матроной женщины от рака. "Для внесения изменений в соответствии с каноничностью иконописи, икона помещена в защищенное пространства храма Самеба, где иконописец получит возможность исправить неточности иконы при согласовании с соответствующей службой Патриархии и защитив правила каноничности", – заявил архимандрит Иоване.Скандал с иконой Вопрос о том, можно ли было изображать на иконе Сталина и, более того, выставлять такую икону в грузинском храме, является самым обсуждаемым в Грузии начиная с 6 января. Ярые критики властей в один голос начали твердить, что это подтверждает пророссийский настрой властей и Патриархии Грузии, а верующие стали обвинять критиков в очередной атаке на Церковь. Икона раздора – Сталин, многотысячная акция и планы по ужесточению законодательства>>Опубликованное 6 января в соцсети экс-депутатом парламента Грузии Георгием Канделаки видео из кафедрального собора Святой Троицы (Самеба), которое он подписал словами о том, что Сталин – инициатор уничтожения независимости Грузии и убийца тысяч священнослужителей, зарепостили сотни человек. Грузинский сегмент соцсети пестрил комментариями с обсуждением этой темы. Глава Службы по связям с общественностью Патриархии Грузии, протоиерей Андриа Джагмаидзе заявил, что вопрос был поднят на Рождество Христово неслучайно и это не первый раз, когда праздник хотят перекрыть скандалом. Спустя несколько дней оказалось, что икону святой Матроны с клеймами, на одном из которых изображен Иосиф Сталин, несколько лет назад пожертвовали собору Самеба лидеры партии "Альянс патриотов Грузии" Ирма Инашвили и Давид Тархан-Моурави. Икону написал грузинской иконописец. Ажиотаж вокруг иконы Инашвили назвала торжеством полной безграмотности и темноты. Нападки "радикалов" на церковь наносят ущерб идее либерализма – спикер парламента Грузии>>Во вторник, 9 января, гражданская активистка Ната Перадзе выложила в соцсети видео из Самеба, на котором видно икону святой Матроны, облитую синей краской. Одни начали благодарить ее за смелый поступок, а другие – осуждать и даже угрожать. Акт вандализма Перадзе прямо не подтверждала, а лишь написала в соцсети, обращаясь к недовольным, что в следующий раз согласует с ними палитру цветов краски. В связи со случившимся было начато расследование в административном порядке по статье "Мелкое хулиганство". Полиция опросила Перадзе у нее дома. О деталях сообщено не было. Между тем Патриархия приняла решение в среду и четверг ограничить вход в Самеба представителей СМИ без соответствующей аккредитации. Решение было принято во избежание дальнейшего недопонимания и напряженности в храме, пояснили в Патриархии. Тем временем ажиотаж вокруг иконы только продолжал набирать обороты. В среду, 10 января, представители и сторонники ультраправой, пророссийской партии "Консервативное движение" устроили акцию протеста у дома Перадзе. Они требовали от государства строгого наказания для всех, кто посмеет осквернять иконы. Более того, они анонсировали следующую акцию. Скандал с иконой в Грузии: Патриархия сделала новое заявление>> Уже 11 января первое заявление сделала Патриархия Грузии. В нем говорится, что на иконах могут быть изображены как святые, так и реальные истории из их жизни, включая любых людей, в том числе представители власти или мучители. И это никоим образом не означает, что все они восхваляются. Тем не менее, в виду того, что нет никаких доказательств встречи Сталина со святой Матроной, необходимо изменить вышеупомянутый эпизод и учесть другие детали, связанные с канонами иконописи. В Патриархии решили переписать этот эпизод и поручили сделать жертвователям иконы. В ответ на это лидер оппозиционной партии Ирма Инашвили заявила, что икона будет переписана прямо в соборе. При этом она затруднилась назвать сроки, когда икона будет приведена в соответствие канонам иконописи. В субботу, 13 января, несколько десятков тысяч жителей Грузии собрались на акции около здания парламента в центре Тбилиси против осквернения иконы святой Матроны Московской. Акцию организовала ультраправая партия "Консервативное движение".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, ната перадзе, ирма инашвили, патриархия грузии, консервативное движение, иосиф сталин, политика
Скандальную икону в главном храме Грузии заменили на время внесения изменений
22:54 17.01.2024 (обновлено: 23:45 17.01.2024)
На иконе Матроны Московской должны заменить клеймо, на котором изображен Иосиф Сталин
ТБИЛИСИ, 17 янв — Sputnik. Верующие в Кафедральном соборе Святой Троицы (Самеба) в Тбилиси смогут помолиться другой иконе святой Матроны Московской, пока основную икону, из-за которой в Грузии возник скандал, приводят в соответствие с каноном жития, заявил настоятель храма, архимандрит Иоване.
Икона святой Матроны, находящая в соборе Святой Троицы, была признана Патриархией Грузиии не соответствующей канонам из-за клейма, отображающего встречу Матроны с советским вождем Иосифом Сталиным. Некаконичное клеймо, по предварительным данным, заменят на клеймо, отображающее излечение Матроной женщины от рака.
"Для внесения изменений в соответствии с каноничностью иконописи, икона помещена в защищенное пространства храма Самеба, где иконописец получит возможность исправить неточности иконы при согласовании с соответствующей службой Патриархии и защитив правила каноничности", – заявил архимандрит Иоване.
Вопрос о том, можно ли было изображать на иконе Сталина и, более того, выставлять такую икону в грузинском храме, является самым обсуждаемым в Грузии начиная с 6 января. Ярые критики властей в один голос начали твердить, что это подтверждает пророссийский настрой властей и Патриархии Грузии, а верующие стали обвинять критиков в очередной атаке на Церковь.
Опубликованное 6 января в соцсети экс-депутатом парламента Грузии Георгием Канделаки видео из кафедрального собора Святой Троицы (Самеба), которое он подписал словами о том, что Сталин – инициатор уничтожения независимости Грузии и убийца тысяч священнослужителей, зарепостили сотни человек. Грузинский сегмент соцсети пестрил комментариями с обсуждением этой темы.
Глава Службы по связям с общественностью Патриархии Грузии, протоиерей Андриа Джагмаидзе заявил, что вопрос был поднят на Рождество Христово неслучайно и это не первый раз, когда праздник хотят перекрыть скандалом.
Спустя несколько дней оказалось, что икону святой Матроны с клеймами, на одном из которых изображен Иосиф Сталин, несколько лет назад пожертвовали собору Самеба лидеры партии "Альянс патриотов Грузии" Ирма Инашвили и Давид Тархан-Моурави. Икону написал грузинской иконописец. Ажиотаж вокруг иконы Инашвили назвала торжеством полной безграмотности и темноты.
Во вторник, 9 января, гражданская активистка Ната Перадзе выложила в соцсети видео из Самеба, на котором видно икону святой Матроны, облитую синей краской. Одни начали благодарить ее за смелый поступок, а другие – осуждать и даже угрожать. Акт вандализма Перадзе прямо не подтверждала, а лишь написала в соцсети, обращаясь к недовольным, что в следующий раз согласует с ними палитру цветов краски.
В связи со случившимся было начато расследование в административном порядке по статье "Мелкое хулиганство". Полиция опросила Перадзе у нее дома. О деталях сообщено не было.
Между тем Патриархия приняла решение в среду и четверг ограничить вход в Самеба представителей СМИ без соответствующей аккредитации. Решение было принято во избежание дальнейшего недопонимания и напряженности в храме, пояснили в Патриархии.
Тем временем ажиотаж вокруг иконы только продолжал набирать обороты. В среду, 10 января, представители и сторонники ультраправой, пророссийской партии "Консервативное движение" устроили акцию протеста у дома Перадзе. Они требовали от государства строгого наказания для всех, кто посмеет осквернять иконы. Более того, они анонсировали следующую акцию.
Уже 11 января первое заявление сделала Патриархия Грузии. В нем говорится, что на иконах могут быть изображены как святые, так и реальные истории из их жизни, включая любых людей, в том числе представители власти или мучители. И это никоим образом не означает, что все они восхваляются.
Тем не менее, в виду того, что нет никаких доказательств встречи Сталина со святой Матроной, необходимо изменить вышеупомянутый эпизод и учесть другие детали, связанные с канонами иконописи. В Патриархии решили переписать этот эпизод и поручили сделать жертвователям иконы.
В ответ на это лидер оппозиционной партии Ирма Инашвили заявила, что икона будет переписана прямо в соборе. При этом она затруднилась назвать сроки, когда икона будет приведена в соответствие канонам иконописи.
В субботу, 13 января, несколько десятков тысяч жителей Грузии собрались на акции около здания парламента в центре Тбилиси против осквернения иконы святой Матроны Московской. Акцию организовала ультраправая партия "Консервативное движение".