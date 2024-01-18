https://sputnik-georgia.ru/20240118/eto-vse-feyki-gruzinskiy-mobilnyy-operator-ne-dovolen-kritikoy-tsen-na-internet-285736281.html

Это все фейки: Грузинский мобильный оператор недоволен критикой цен на Интернет

Это все фейки: Грузинский мобильный оператор недоволен критикой цен на Интернет

Цены на Интернет в Грузии в большинстве случаев значительно дешевле по сравнению с европейскими странами, заявляет оператор 18.01.2024, Sputnik Грузия

2024-01-18T23:02+0400

2024-01-18T23:02+0400

2024-01-19T00:00+0400

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magticom

национальная комиссия по коммуникациям грузии

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ТБИЛИСИ, 18 янв — Sputnik. Грузинский оператор мобильной связи "Магтиком" назвал фейком исследование Национальной комиссии по коммуникациям Грузии о завышенных ценах на Интернет. Национальная комиссия по коммуникациям обнародовала исследование британской компании Strategy Analytics, согласно которому фиксированный Интернет 100 Мб/с в Грузии на 136% дороже, чем в европейских странах. Оператор отмечает, что цены на Интернет в Грузии в большинстве случаев значительно дешевле по сравнению с европейскими странами. "Большинство пользователей "Магтиком" пользуются предложениями, стоимость которых не превышает аналогичные предложения европейских стран", – говорится в заявлении. При этом компания отмечает, что услуга их компании "Безлимитный мобильный Интернет", является одними из самых дешевых в Европе, а в исследовании для сравнения цен используются данные/коэффициенты разных лет.Интернет в Грузии почти в 2,5 раза дороже, чем в Европе – данные исследования >>"Несмотря на многочисленные запросы Magticom, комиссия до сих пор не поделилась информацией и материалами, использованными в исследовании, что не дает нам возможность убедиться в достоверности исследования", – говорится в заявлении. Согласно результатам исследования, услуги низкого объема и скорости Интернета в Грузии как на рынке мобильной, так и фиксированной связи практически аналогичны или дешевле, чем цены в странах, включенных в исследование. Что касается цен на высокоскоростные услуги и большего объема, то они значительно превышают средние показатели европейских стран. Согласно исследованию, высокие цены на объемные и высокоскоростные услуги особенно важны и проблематичны, поскольку, по данным 2022 года, потребление мобильного Интернета резко растет и достигает в среднем 12 Гб. 5G в Грузии – уже реальность: быстрый Интернет появился в Тбилиси и на горных курортах>>Кроме того отмечено, что тенденция использования Интернета в эпоху цифровых технологий направлена на увеличение скорости и объема использования, которые еще больше возрастут с появлением Интернета 5G. Аналогичная ситуация и с услугами фиксированного Интернета, поскольку время, проводимое пользователями онлайн, и спрос на получение различных услуг онлайн увеличивается, поэтому роль услуг высокоскоростного Интернета критически важна для абонентов, что является проблемой в Грузии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, экономика, magticom, национальная комиссия по коммуникациям грузии, интернет