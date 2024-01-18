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Премьер Грузии: Азербайджан и Армения – наши братские страны

Премьер Грузии: Азербайджан и Армения – наши братские страны

При таком количестве посредников, при таком количестве заинтересованных сторон, процесс порой становится более конфликтным и контрпродуктивным, считает премьер 18.01.2024, Sputnik Грузия

2024-01-18T16:18+0400

2024-01-18T16:18+0400

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ТБИЛИСИ, 18 янв — Sputnik. Армения и Азербайджан являются для Грузии не только партнерами, но и братскими странами, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили на одной из панелей, проходящих в рамках Давосского экономического форума. Ранее премьер-министр Ираклий Гарибашвили заявлял, что Грузия готова работать для достижения долгосрочного мира на Южном Кавказе. Он также неоднократно предлагал Тбилиси в качестве площадки для переговоров по нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном. По словам премьера, позиция лидеров Армении и Азербайджана заключается в том, чтобы иметь отношения на двустороннем уровне, что, по мнению Гарибашвили, является правильным путем. "Мы понимаем, что в этом регионе много игроков. Добавил бы, что я знаю позицию лидеров Азербайджана и Армении о том, что они хотят иметь отношения друг с другом на двустороннем уровне. Лично я считаю, что это правильный путь, потому что при таком количестве посредников, при таком количестве заинтересованных сторон, процесс порой становится более конфликтным и контрпродуктивным. Поэтому я желаю им успехов", – заявил Гарибашвили. Грузия сохраняет нейтралитет в конфликте Армении и Азербайджана – премьер-министр >>Я очень надеюсь, что они найдут решение и вскоре подпишут мирное соглашение, подчеркнул грузинский премьер. В июне 2021 года при посредничестве Грузии власти Азербайджана освободили 15 армянских пленных, а Армения передала азербайджанской стороне карты минных полей. Позже премьер Грузии выступил с "Инициативой мирного соседства" – предложил соседям создать региональную платформу неформального диалога. Роль Грузии направлена на достижение мира между Арменией и Азербайджаном – депутат>>Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили участвует в работе 54-го по счету ежегодного Всемирного экономического форума (ВЭФ) в швейцарском городе в Давосе. В 2024 году Всемирный экономический форум проходит с 15-19 января. Его тема: "Восстановление доверия". Запланированы встречи премьера Грузии с коллегами из разных стран, а также с представителями бизнеса и финансовых институтов. В рамках Всемирного экономического форума глава правительства также примет участие в нескольких панельных дискуссиях.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, азербайджан, армения, ираклий гарибашвили, давос