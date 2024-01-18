https://sputnik-georgia.ru/20240118/zhile-mnogodetnym-bezdomnym-semyam-v-gruzii---komu-polagaetsya-i-glavnye-kriterii-otbora-285717676.html

Жилье многодетным бездомным семьям в Грузии – кому полагается и главные критерии отбора

Жилье многодетным бездомным семьям в Грузии – кому полагается и главные критерии отбора

О том, что многодетные бездомные семьи поэтапно бесплатно получат жилье, в начале ноября 2023 года заявил премьер Грузии Ираклий Гарибашвили 18.01.2024, Sputnik Грузия

2024-01-18T11:10+0400

2024-01-18T11:10+0400

2024-01-18T11:35+0400

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ираклий гарибашвили

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ТБИЛИСИ, 18 янв — Sputnik. Правительство Грузии запустило программу обеспечения жильем многодетных бездомных семей, которая продлится в течение года и коснется порядка тысячи семей, соответствующих критериям. Согласно постановлению правительства, принять участие в программе смогут только семьи с более чем тремя детьми, чье состояние оценивается на менее чем в 120 тысяч баллов по шкале благосостояния.Кроме того, такая семья должна или жить в тяжелых условиях в своей собственности стоимостью менее 50 тысяч лари, или вообще не иметь собственности и жить на арендованной квартире, или быть временно выселенной. В программу не попадут неграждане Грузии; семьи, продавшие собственность с 1 сентября 2023 года; уже получившие квартиры от государства или компенсацию для приобретения жилья – они зарегистрированы в базе вынужденных переселенцев или пострадавших от стихийных бедствий. Как воспользоваться программой Решение о расселении принимает комиссия по изучению вопроса расселения многодетных бездомных/живущих в тяжелых условиях семей. Никаких дополнительных заявлений подавать не придется. Эта комиссия изучит каждую семью и оценит их по определенным критериям. Более 100 тысяч детей в Грузии живут в нищете>>Так, семья, чье благосостояние оценивается в менее чем 30 тысяч баллов получит 5 баллов, семья с четырьмя несовершеннолетними – 0,5 балла, с пятью – 1 балл, с шестью и более детьми – 1 балл и по 1 баллу за каждого ребенка старше пяти лет. Семья с ребенком с ОВЗ получит 1,5 балла, семья с совершеннолетним с ярковыраженными ограниченными возможностями – 0,5 балла, вдовы и родители-одиночки получат дополнительно по 2 балла. Кроме того, с положением всех семей члены комиссии ознакомятся на месте и после определят очередность в списке по рейтингу баллов и положению. Сколько в Грузии неимущих многодетных семей Всего, по данным на 1 января, в Грузии проживали 21 896 семей, в которых пять и более членов семей. При этом в 5,9 тысячи семей в Грузии семь и более человек. В Грузии не будет ни одной бездомной многодетной семьи – министр>>Кроме того, согласно данным Агентства социального обслуживания, на грани нищеты в Грузии живет 104 948 детей младше 16 лет. Согласно данным Агентства, рейтинг семей, в которых живут эти дети, не превышает 50 тысяч баллов по шкале оценки благосостояния.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, общество, ираклий гарибашвили