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Китай поделился опытом создания зон свободной торговли с Грузией
Китай поделился опытом создания зон свободной торговли с Грузией
Делегация правящей партии "Грузинская мечта" находится в Китае, где проводит ряд встреч на высоком уровне 19.01.2024, Sputnik Грузия
2024-01-19T15:44+0400
2024-01-19T15:44+0400
2024-01-19T17:54+0400
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ТБИЛИСИ, 19 янв — Sputnik. Вопрос положительной роли государства в создании зон свободной торговли депутаты парламента Грузии обсудили в ходе встречи с замглавы Совета Шанхая Чень Цзином в Китае, заявила председатель комитета по аграрным вопросам парламента Грузии Нино Цилосани. Делегация правящей партии во главе с председателем Ираклием Кобахидзе находится в Китае, где проводит встречи на высшем уровне. В рамках визита ряд встреч состоялся в Пекине. А накануне члены делегации встретились с замглавы Совета Шанхая Чень Цзином, после чего состоялся официальный ужин в честь делегации "Грузинской мечты". По ее словам, Шанхай является одним из выдающихся и высокоразвитых географических регионов в самом Китае, особенно благодаря таким важным проектам, как специальная зона Линган, которая предполагает создание зоны и концепции свободной торговли. У Грузии уже есть соглашение о свободной торговле с ЕС, Китаем, Гонконгом, Турцией, ОАЭ, Великобританией, странами СНГ, а также с Европейской ассоциацией свободной торговли, в которую входят четыре страны. Кроме того, страна ведет переговоры о торговле с Южной Кореей с США и намерена начать переговоры с Израилем.Отношения Грузии с Китаем Грузия и Китай установили дипломатические отношения 9 июня 1992 года. С тех пор двусторонние отношения постепенно развивались и в основном были сосредоточены на экономическом сотрудничестве. Соглашение о свободной торговле между странами вступило в силу в январе 2018 года. Китай входит в пятерку крупных торговых партнеров Грузии. Внешнеторговый оборот между странами в январе-ноябре 2023 года составил 1,5 миллиарда долларов, на 9,5% меньше по сравнению с отчетным периодом 2022 года. За 11 месяцев 2023 года экспорт из Грузии в Китай снизился на 57,1% и составил 283,4 миллиона долларов. Импорт из Китая в Грузию вырос на 21,4% и составил более 1,2 миллиарда долларов. Грузия и Китай имеют большой потенциал для сотрудничества – шанхайский чиновник>>Согласно данным Национальной администрации туризма Грузии, за три квартала 2023 года число визитов граждан Китая в Грузию составило 33 014, более чем в шесть раз больше (+526%), чем в январе-сентябре 2022 года, и на 5,4% меньше, чем в течение трех кварталов 2019 года (периода до пандемии COVID-19). В конце июля 2023 года Грузия и Китай объявили о переходе на новый уровень двусторонних отношений – стратегическое партнерства. Кроме того, с 12 сентября Грузия ввела безвизовый режим для граждан Китая. Они могут въезжать в Грузию с целью туризма и оставаться в стране до 30 дней. Совместное заявление об установлении стратегического партнерства между странами было сделано во время рабочего визита премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили в Китай. Власти Грузии назвали это историческим решением на благо обеих стран и отметили, что рассчитывают на внушительный рост китайских инвестиций. Власти Грузии сделают все, чтобы стать связующим звеном между Европой и Азией – глава МИД >>Оппозиционеры в свою очередь увидели в установлении стратегического партнерства с Китаем риски для отношений Грузии с Западом. Они призвали власти выстраивать отношения с Китаем с осторожностью – развивать экономические связи, но ни в коем случае не сближаться политически. Власти страны настаивают на том, что прозападный внешнеполитический курс Грузии является неизменным и при этом Грузии есть что предложить Западу. К примеру, то, что страна является частью Среднего коридора (Транскаспийский международный транспортный маршрут), который стал особенно актуальным на фоне конфликта на Украине и поиска новых путей для непрерывной цепи поставок из Азии в Европу.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, политика, китай, шанхай, тбилиси, ираклий кобахидзе, ираклий гарибашвили, экономика
грузия, новости, политика, китай, шанхай, тбилиси, ираклий кобахидзе, ираклий гарибашвили, экономика
Китай поделился опытом создания зон свободной торговли с Грузией
15:44 19.01.2024 (обновлено: 17:54 19.01.2024)
Делегация правящей партии "Грузинская мечта" находится в Китае, где проводит ряд встреч на высоком уровне
ТБИЛИСИ, 19 янв — Sputnik. Вопрос положительной роли государства в создании зон свободной торговли депутаты парламента Грузии обсудили в ходе встречи с замглавы Совета Шанхая Чень Цзином в Китае, заявила председатель комитета по аграрным вопросам парламента Грузии Нино Цилосани.
Делегация правящей партии во главе с председателем Ираклием Кобахидзе находится в Китае, где проводит встречи на высшем уровне. В рамках визита ряд встреч состоялся в Пекине. А накануне члены делегации встретились с замглавы Совета Шанхая Чень Цзином, после чего состоялся официальный ужин в честь делегации "Грузинской мечты".
"Тот опыт, который мы получили здесь во время встречи и услышали в ходе презентации, конечно, очень интересен и в случае с нашей страной. На встрече мы говорили о положительной роли, которую может сыграть государство в создании зон свободной торговли", – заявила Цилосани.
По ее словам, Шанхай является одним из выдающихся и высокоразвитых географических регионов в самом Китае, особенно благодаря таким важным проектам, как специальная зона Линган, которая предполагает создание зоны и концепции свободной торговли.
"Это предложение специальной системы налогообложения для занятых, особенно установление специальных льгот в плане привлечения молодых умов, обустройства инфраструктуры и создания интереса к различным отраслям, чтобы такие зоны должным образом развивались и играли ведущую роль в развитии экономики страны", – сказала Цилосани.
У Грузии уже есть соглашение о свободной торговле с ЕС, Китаем, Гонконгом, Турцией, ОАЭ, Великобританией, странами СНГ, а также с Европейской ассоциацией свободной торговли, в которую входят четыре страны. Кроме того, страна ведет переговоры о торговле с Южной Кореей с США и намерена начать переговоры с Израилем.
Отношения Грузии с Китаем
Грузия и Китай установили дипломатические отношения 9 июня 1992 года. С тех пор двусторонние отношения постепенно развивались и в основном были сосредоточены на экономическом сотрудничестве. Соглашение о свободной торговле между странами вступило в силу в январе 2018 года.
Китай входит в пятерку крупных торговых партнеров Грузии. Внешнеторговый оборот между странами в январе-ноябре 2023 года составил 1,5 миллиарда долларов, на 9,5% меньше по сравнению с отчетным периодом 2022 года. За 11 месяцев 2023 года экспорт из Грузии в Китай снизился на 57,1% и составил 283,4 миллиона долларов. Импорт из Китая в Грузию вырос на 21,4% и составил более 1,2 миллиарда долларов.
Согласно данным Национальной администрации туризма Грузии, за три квартала 2023 года число визитов граждан Китая в Грузию составило 33 014, более чем в шесть раз больше (+526%), чем в январе-сентябре 2022 года, и на 5,4% меньше, чем в течение трех кварталов 2019 года (периода до пандемии COVID-19).
В конце июля 2023 года Грузия и Китай объявили о переходе на новый уровень двусторонних отношений – стратегическое партнерства. Кроме того, с 12 сентября Грузия ввела безвизовый режим для граждан Китая. Они могут въезжать в Грузию с целью туризма и оставаться в стране до 30 дней.
Совместное заявление об установлении стратегического партнерства между странами было сделано во время рабочего визита премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили в Китай.
Власти Грузии назвали это историческим решением на благо обеих стран и отметили, что рассчитывают на внушительный рост китайских инвестиций.
Оппозиционеры в свою очередь увидели в установлении стратегического партнерства с Китаем риски для отношений Грузии с Западом. Они призвали власти выстраивать отношения с Китаем с осторожностью – развивать экономические связи, но ни в коем случае не сближаться политически.
Власти страны настаивают на том, что прозападный внешнеполитический курс Грузии является неизменным и при этом Грузии есть что предложить Западу. К примеру, то, что страна является частью Среднего коридора (Транскаспийский международный транспортный маршрут), который стал особенно актуальным на фоне конфликта на Украине и поиска новых путей для непрерывной цепи поставок из Азии в Европу.