https://sputnik-georgia.ru/20240121/napadki-na-tserkov-napravleny-na-destabilizatsiyu-v-gruzii--vitse-spiker-parlamenta-285804299.html

Нападки на церковь направлены на дестабилизацию в Грузии – вице-спикер парламента

Нападки на церковь направлены на дестабилизацию в Грузии – вице-спикер парламента

Агрессия, выражаемая конкретными людьми, направлена не только против церкви, но и против государства, считает депутат 21.01.2024, Sputnik Грузия

2024-01-21T19:58+0400

2024-01-21T19:58+0400

2024-01-21T19:58+0400

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иосиф сталин

георгий вольский

скандал с иконой святой матроны

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ТБИЛИСИ, 21 янв — Sputnik. Агрессивные высказывания отдельных граждан в адрес церкви направлены против государства и для дестабилизации ситуации, заявил первый вице-спикер парламента Георгий Вольский. Лидер "Республиканской партии" Давид Бердзенишвили, комментируя историю с иконой святой Матроны Московской в Кафедральном соборе Самеба, где также изображен советский вождь Иосиф Сталин, назвал Патриарха Всея Грузии Илию Второго и Грузинскую церковь "сталинистами". "Агрессия, выражаемая конкретными людьми, конкретной группой, направлена не только против церкви, но и против государства, чтобы дать возможность разработать стратегию дестабилизации", – сказал Вольский. Скандал с иконой Опубликованное 6 января в соцсети экс-депутатом парламента Грузии Георгием Канделаки видео из кафедрального собора Святой Троицы (Самеба), которое он подписал словами о том, что Сталин – инициатор уничтожения независимости Грузии и убийца тысяч священнослужителей, зарепостили сотни человек. Грузинский сегмент соцсети пестрил комментариями с обсуждением этой темы. Вопрос о том, можно ли было изображать на иконе Сталина и, более того, выставлять такую икону в грузинском храме, является самым обсуждаемым в Грузии начиная с 6 января. Ярые критики властей в один голос начали твердить, что это подтверждает пророссийский настрой властей и Патриархии Грузии, а верующие стали обвинять критиков в очередной атаке на Церковь. Глава Службы по связям с общественностью Патриархии Грузии, протоиерей Андриа Джагмаидзе заявил, что вопрос был поднят на Рождество Христово неслучайно и это не первый раз, когда праздник хотят перекрыть скандалом. Тайны скандально известной иконы в Грузии: образ Сталина – только начало >>Спустя несколько дней оказалось, что икону святой Матроны с клеймами, на одном из которых изображен Иосиф Сталин, несколько лет назад пожертвовали собору Самеба лидеры партии "Альянс патриотов Грузии" Ирма Инашвили и Давид Тархан-Моурави. Икону написал грузинской иконописец. Ажиотаж вокруг иконы Инашвили назвала торжеством полной безграмотности и темноты. Во вторник, 9 января, гражданская активистка Ната Перадзе выложила в соцсети видео из Самеба, на котором видно икону святой Матроны, облитую синей краской. Одни начали благодарить ее за смелый поступок, а другие – осуждать и даже угрожать. Акт вандализма Перадзе признала. В связи со случившимся было начато расследование в административном порядке по статье "Мелкое хулиганство". Полиция опросила Перадзе у нее дома. О деталях сообщено не было. Между тем Патриархия приняла решение в среду и четверг ограничить вход в Самеба представителей СМИ без соответствующей аккредитации. Решение было принято во избежание дальнейшего недопонимания и напряженности в храме, пояснили в Патриархии. Икона раздора – Сталин, многотысячная акция и планы по ужесточению законодательства >>Тем временем ажиотаж вокруг иконы только продолжал набирать обороты. В среду, 10 января, представители и сторонники ультраправой, пророссийской партии "Консервативное движение" устроили акцию протеста у дома Перадзе. Они требовали от государства строгого наказания для всех, кто посмеет осквернять иконы. Более того, они анонсировали следующую акцию. Уже 11 января первое заявление сделала Патриархия Грузии. В нем говорится, что на иконах могут быть изображены как святые, так и реальные истории из их жизни, включая любых людей, в том числе представители власти или мучители. И это никоим образом не означает, что все они восхваляются. Тем не менее, ввиду того, что нет никаких доказательств встречи Сталина со святой Матроной, необходимо изменить вышеупомянутый эпизод и учесть другие детали, связанные с канонами иконописи. В Патриархии решили переписать этот эпизод и поручили сделать жертвователям иконы. Нападки "радикалов" на церковь наносят ущерб идее либерализма – спикер парламента Грузии>>В ответ на это лидер оппозиционной партии Ирма Инашвили заявила, что икона будет переписана прямо в соборе. При этом она затруднилась назвать сроки, когда икона будет приведена в соответствие канонам иконописи. В субботу, 13 января, несколько десятков тысяч жителей Грузии собрались на акции около здания парламента в центре Тбилиси против осквернения иконы святой Матроны Московской. Акцию организовала ультраправая партия "Консервативное движение".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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новости, грузия, политика, иосиф сталин, георгий вольский, скандал с иконой святой матроны