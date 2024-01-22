https://sputnik-georgia.ru/20240122/chto-zhdet-glavnuyu-bolnitsu-gruzii--pravitelstvo-prinyalo-reshenie-285821472.html

Что ждет главную больницу Грузии – правительство приняло решение

Что ждет главную больницу Грузии – правительство приняло решение

В клинике разместятся, среди прочего, детское онко-гематологическое отделение и центральный банк крови 22.01.2024, Sputnik Грузия

2024-01-22T18:40+0400

2024-01-22T18:40+0400

2024-01-22T19:02+0400

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ТБИЛИСИ, 22 янв — Sputnik. Правительство Грузии приступает к демонтажу здания Центральной университетской клиники имени академика Н. Кипшидзе (Республиканская больница), на месте которого появится новая многопрофильная больница, соответствующая современным стандартам, заявил на брифинге министр здравоохранения Зураб Азарашвили. Республиканская больница была построена в начале 1970-х годов и сегодня находится в плачевном состоянии. Минздрав намерен преобразить клинику в течение 36-48 месяцев. Часть медперсонала ранее опротестовывала запланированное строительство, опасаясь потери рабочих мест. Новая клиника будет рассчитана на более чем 500 коек и будет включать амбулаторию и дневной стационар, рассчитанный на более 100 мест. В клинике откроется детский онко-гематологический центр, центральный банк крови, отвечающий современным стандартам. На территории также появится аптека, учебные пространства, медицинская библиотека, пространства телемедицины и др. При этом Республиканская больница сохранит статус университетской клиники.Конец протестам – сменился директор Республиканской больницы в Тбилиси>>Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили на заседании правительства в понедельник заявил, что Минздрав очень много работал над этим вопросом – изучил положение Республиканской больницы как в финансовом, так и инфраструктурном плане, насколько она отвечает нормам безопасности и международным требованиям. В процесс были включены как грузинские, так и международные эксперты. Эксперты провели пять различных исследований и подготовили соответствующие заключения. Эксперты установили, что здание не подлежит реконструкции и ремонту и нужно его демонтировать. По словам министра, правительство Грузии предложит сотрудникам клиники компенсацию или трудоустройство в других медучреждениях, и у них будет возможность выбрать из нескольких предложений тот вариант, который их больше всего устроит. Так, сотрудникам больницы предложат выдачу компенсации за целый год в случае отказа от работы в другом месте; трудоустройство минимум на той же позиции в другой клинике и денежную компенсацию за четыре месяца. В том случае если сотрудник больницы желает дождаться лучшего предложения, то, исходя из его средней зарплаты за последние три месяца, Минздрав готов выплачивать компенсацию в течение последующих трех лет, пока он не начнет где-нибудь работать. Представители Минздрава Грузии 22 января провели встречу с сотрудниками больницы, на которой были рассмотрены эти вопросы.Министр отметил, что несколько месяцев назад часть медиков уже была распределена в другие государственные клиники, они на данный момент успешно работают, например, в клинике села Рухи Зугдидского района (регион Самегрело - Земо Сванети). Министр подчеркнул, что врачи Республиканской больницы могут перейти не только в другие государственные клиники, но и в частные. Дело о присвоении денег на ремонт главной больницы Грузии – задержания продолжаются>>Республиканская больница является частью государственного "Медицинского холдинга Грузии", который был создан для обеспечения здоровой конкуренции между государственными и частными клиниками. В холдинг также входят Тбилисская инфекционная больница, Республиканская больница Рухи, Центр психического здоровья и превенции наркомании, Универсальный медицинский центр, Центр регионального здравоохранения и Батумская клиническая республиканская больница. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, общество, зураб азарашвили, ираклий гарибашвили, республиканская больница, минздрав, тбилиси