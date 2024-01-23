https://sputnik-georgia.ru/20240123/antikorruptsionnoe-byuro-gruzii-sozdano-chtoby-proveryat-vsekh-i-vsya---deputat-285847918.html

Антикоррупционное бюро Грузии создано, чтобы проверять всех и вся – депутат

Антикоррупционное бюро Грузии создано, чтобы проверять всех и вся – депутат

Оппозиция пытается представить ситуацию так, что якобы правительство Грузии настолько коррумпировано, что их проверяют, считает депутат 23.01.2024, Sputnik Грузия

2024-01-23T17:29+0400

2024-01-23T17:29+0400

2024-01-23T18:09+0400

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ТБИЛИСИ, 23 янв — Sputnik. Антикоррупционное бюро Грузии было создано для того, чтобы проверять всех и вся, заявил член парламентского большинства Гия Цагареишвили.Антикоррупционное бюро Грузии в течение 2024 года планирует проверку имущественных деклараций премьер-министра Ираклия Гарибашвили и членов правительства, депутатов парламента, высшего представительного органа Аджарии в связи с высоким общественным интересом и высоким риском коррупции. По словам Цагареишвили, представители оппозиции хотят раздуть из этой проверки скандал, чтобы перекрыть хороший результат Грузии в исследовании Всемирного банка, согласно которому в Грузии лишь 1% компаний столкнулся с взяточничеством. Грузия находится на 13-м месте в мире и в топ-10 в Европе по отсутствию случаев взяточничества. "Несчастная оппозиция хотела скрыть результаты исследований Всемирного банка и для этого выдвинула тему о том, что Антикоррупционное бюро проводит скандальную проверку государственных чиновников. Информация об указанной проверке была распространена неделю назад, все ее хорошо знали", – сказал депутат. По его словам, оппозиция пытается представить ситуацию так, что якобы правительство Грузии настолько коррумпировано, что их проверяют. Имущественной декларацией премьера Грузии заинтересовалось Антикоррупционное бюро >>"Эта кампания – результат черного пиара и грязного лоббирования, купленных за деньги", – сказал Цагареишвили. Исследование предприятий Всемирного банка фокусируется на многих аспектах деловой среды, которые играют важную роль в росте и развитии частного сектора и, следовательно, экономики в целом. Исследование проводится каждые четыре года. Его цель – оценка бизнес-среды. Последний раз опрос проводился в Грузии с апреля 2023 года по сентябрь 2023 года. За этот период было опрошено 592 владельца компании и высокопоставленных менеджеров. Исторический результат – замминистра о показателе взяточничества в Грузии >>Новое ведомство – Антикоррупционное бюро – заработало в Грузии с 1 сентября 2023 года, и в его функции входит контроль за финансами партий и чиновников. Кроме того, Антикоррупционное бюро будет координировать деятельность соответствующих органов, организаций и должностных лиц. Возглавляет его Ражден Купрашвили. Антикоррупционное бюро подотчетно парламенту Грузии и межведомственному антикоррупционному совету.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, политика, новости, антикоррупционное бюро, всемирный банк