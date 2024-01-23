https://sputnik-georgia.ru/20240123/dostupny-li-v-gruzii-preparaty-primenyaemye-dlya-lecheniya-koronavirusa---otvet-ministra-285837300.html

Доступны ли в Грузии препараты, применяемые для лечения коронавируса - ответ министра

Доступны ли в Грузии препараты, применяемые для лечения коронавируса - ответ министра

При необходимости в Грузию завезут все те вакцины и медикаменты, которые будут рекомендованы ВОЗ, заявил министр 23.01.2024, Sputnik Грузия

2024-01-23T11:45+0400

2024-01-23T11:45+0400

2024-01-23T11:45+0400

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ТБИЛИСИ, 23 янв — Sputnik. Препараты, используемые во время лечения коронавируса COVID-19 – "ремдесивир" и "паксловид" будут завезены в Грузию в случае необходимости, заявил журналистам министр здравоохранения Зураб Азарашвили. Обращаемость пациентов с респираторными заболеваниями в стационарные и амбулаторные отделения Грузии увеличилась в последние недели. Специалисты связывают рост случаев с вирусом гриппа, а также другими сезонными инфекциями и коронавирусом COVID-19. У препаратов "ремдесивир" и "паксловид", которые были ранее завезены в Грузию, истек срок годности, сообщил министр. Из-за того, что течение заболеваемостью коронавирусов в Грузии ослабло и не было большого числа желающих использовать препарат "паксловид", хотя в стране были большие запасы, отметил министр.Азарашвили подчеркнул, что в Грузию завезут все те вакцины и медикаменты, которые будут рекомендованы Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). Ковид, скандал с ценами на лекарства и реформы Минздрава – эксперт о ситуации в Грузии>>Об отмене статуса пандемии ВОЗ объявила еще в мае 2023 года. Но несмотря на это, вирус продолжает угрожать людям со слабым иммунитетом.Ранее в эксклюзивном интервью Sputnik Грузия эксперт по вопросам здравоохранения Вато Сургуладзе заявил, что новый штамм коронавируса JN.1, предположительно, не сможет повторить события 2020 года, однако требует внимания и готовности системы первичного здравоохранения. Ранее вариант JN.1 классифицировали как часть штамма омикрона – линии BA.2.86, или "Пиролы". Однако теперь Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рассматривает его как отдельный вариант, представляющий интерес. Первые случаи заражения штаммом "Пирола" выявили во Франции в августе 2023 года. Заявление в связи с распространением нового штамма коронавируса сделал и глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус. По его словам, в декабре 2023 года в мире зарегистрировано 10 000 смертей от COVID-19. По его словам, в декабре 2023 года по сравнению с ноябрем число госпитализированных больных коронавирусом выросло на 42%, а количество госпитализаций в отделение реанимации – на 62%. Данные собраны из 50 стран, в основном из Европы и Америки. В Грузии проживает 3,7 миллиона человек. Всего в стране было зарегистрировано 1 855 289 случаев коронавируса, из них 17 132 человека скончались.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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общество, грузия, новости, зураб азарашвили, вато сургуладзе, минздрав грузии, коронавирус covid-19