https://sputnik-georgia.ru/20240119/kovid-skandal-s-tsenami-na-lekarstva-i-reformy-minzdrava--ekspert-o-situatsii-v-gruzii-285753453.html

Ковид, скандал с ценами на лекарства и реформы Минздрава – эксперт о ситуации в Грузии

Ковид, скандал с ценами на лекарства и реформы Минздрава – эксперт о ситуации в Грузии

Серьезные изменения в сфере здравоохранения происходят в настоящее время в Грузии, они должны изменить жизнь граждан и облегчить доступ к медицинским услугам 19.01.2024, Sputnik Грузия

2024-01-19T17:54+0400

2024-01-19T17:54+0400

2024-01-19T17:55+0400

грузия

аналитика

общество

тбилисская центральная больница

минздрав

вато сургуладзе

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В эксклюзивном интервью Sputnik Грузия эксперт по вопросам здравоохранения, бывший глава Агентства здоровья и соцпрограмм Минздрава Вато Сургуладзе рассказал, как на самом деле обстоят дела и перед какими вызовами стоит медицинская сфера страны.– Многих граждан Грузии и других стран беспокоит новый штамм коронавируса, и вопрос: не повторится ли сценарий 2020 года?– Возможно, в некоторых странах может начаться эпидемия, но маловероятно, что дело опять дойдет до пандемии коронавируса. Новый штамм коронавируса JN.1, предположительно, не сможет повторить события 2020 года, однако требует внимания и готовности системы первичного здравоохранения. Обращаемость пациентов с респираторными заболеваниями в стационарные и амбулаторные отделения Грузии увеличилась в последние недели. Сейчас в основном встречаются вирус гриппа, респираторно-синцитиальный вирус, коронавирус. Я не думаю, что в мире повторится то же самое, что было в 2020 году, и "Пирола" сможет вызвать такие же последствия, что и первые штаммы коронавируса (китайский и индийский). Хотя стопроцентную гарантию дать не сможет никто, даже самые опытные эпидемиологи и специалисты общественного здравоохранения. – Коронавирус продолжает мутировать, и мы все еще напряженно следим за его новыми подтипами и вариантами. По вашему мнению, чего стоит ожидать? – Я думаю, что коронавирус со всеми своими новыми штаммами превратится в обычный сезонный вирус точно так же, как это произошло с вирусом гриппа. "Пирола" слабее "Омикрона". Он наносит меньше вреда здоровью человека, но есть и исключения, конечно. Недавно скончалась 43-летняя женщина от осложнений, вызванных коронавирусом, но у нее был диабет, который стал препятствием к выздоровлению, и течение заболевания осложнилось. В Грузии каждый год серьезная ситуация с гриппом. Правительство Грузии завезло 200 тысяч доз вакцин, которые бесплатно доступны для лиц, входящих в группу риска, однако не удается их полностью использовать, поскольку люди попросту не прививаются. Не могут уговорить людей вакцинироваться. В таком случае у нас было бы гораздо меньше случаев гриппа. А почему так происходит? Потому что опять-таки нет должной системы первичного здравоохранения. "Коронавирус никуда не ушел" – эпидемиолог предупредил жителей Грузии>>Исходя из того, что в Грузии не развита система первичного здравоохранения, все бегут в клиники, особенно родители детей, которым в домашних условиях сложно управлять состоянием детей с температурой 39-40 градусов. Важно настроить систему первичного здравоохранения так, чтобы каждый год в период вирусов не было паники и суматохи в клиниках и среди общества. Семейные врачи должны быть на связи с пациентами или их родителями и при необходимости выезжать на место и проверять состояние больных, слушать легкие, давать советы. Возить больных детей в поликлинику и еще больше распространять инфекцию неправильно. Эти вирусы не должны быть основой для паники. Семейный врач не должен ждать, когда пациент к нему придет, он должен сам быть активным, звонить, приезжать, говорить с пациентами о важности вакцинации и так далее. Однако на ту мизерную зарплату, которую они получают, достичь такой цели не удастся. – Почему случаи коронавируса стали увеличиваться? Ранее был ощутимый спад.– Сам процесс активизации коронавируса связан с ослаблением общего иммунитета людей. Те вакцины, которые были использованы ранее, больше не защищают от новых штаммов, следовательно, инфекции легче развиваться. Я каждый год делаю вакцину против гриппа. Она каждый год разная, потому что вирус мутирует. В случае с коронавирусом тоже нужно обновлять вакцину и каждый год прививаться, чтобы появился иммунный слой. Может, пандемия и завершилась, но сама инфекция никуда не ушла, она среди нас, поэтому вопрос вакцинации остается актуальным. Зимы без вирусов не бывает – вирусолог об эпидемиологической ситуации в Грузии>>В Европе и США уже доступна вакцина, которая эффективна против штамма JN.1, однако в Грузии ее пока нет. Но, если даже она здесь и появится, вновь начнутся выступления "антиваксеров", и маловероятно, что будет массовая вакцинация в стране. – Еще один важный вопрос, который очень волнует наших граждан, – это реформа, связанная с установлением референтных цен на лекарства. Как вы думаете, насколько эта реформа оправдала себя?– Реформа референтных цен в Грузии провалилась, поскольку данная модель не подходит той системе, которая на данный момент есть в стране. В случае референтных цен государство определяет средние оптовые и розничные цены с учетом надбавок аптек в зависимости от оптовой стоимости лекарства. Цены на остальные медикаменты устанавливают сами фармацевтические компании.Что такое референтные цены? Когда, к примеру, выше пяти лари нельзя продавать определенный препарат. Но смотрите, что получается, когда я завожу качественный медикамент из Европы, он мне обходится в 4 лари и 0,50 лари, и я не могу получить выгоду больше 0,50 лари. Но если я завезу тот же аналог из Индии, где он стоит один лари, то я получу выгоду в размере четырех лари. Самые тяжелые пациенты оставались без лекарств – министр о скандале с ценами в Грузии>>Программа референтных цен хорошо работает в тех странах, где продаются лекарства только хорошего качества, где медикаменты оплачиваются или страховыми компаниями, или же соответствующими госпрограммами. Например, как в Германии. Фармкомпании – это обычный бизнес-сектор, а не организация социального благополучия. После торговли оружием фармкомпании имеют самый большой доход в мире. У фармкомпаний довольно большие расходы – транспортировка, ввоз, налоги, складирование товара в оптовых компаниях. Соответственно, растет и цена. – Граждане Грузии часто сравнивают цены на лекарства в Грузии с ценами в Турции. Почему мы не можем следовать модели Турции? – Что касается примера Турции, то в этой стране часть стоимости лекарства гражданам оплачивает государство. Помимо этого, Турция сама производит медикаменты, и, следовательно, цены более низкие. Но даже несмотря на такие условия, турки с 1 января 2024 года увеличили цены на лекарства на 25%, потому что поняли, что не смогут так работать. А у нас ввели референтные цены. Реформа провалилась. В итоге качественные медикаменты исчезли с рынка, зато процветает черный рынок, где любой препарат можно купить в два-три раза дороже, только непонятно, в каких они условиях хранятся. Крупнейшие фармкомпании Грузии оштрафовали почти на 53 млн лари>>Подобное произошло и в Молдове, и Азербайджане, и Казахстане. То есть мы берем европейскую модель, но не можем управлять системой качества медикаментов. У нас полно индийских, китайских, египетских, украинских некачественных препаратов, а мы говорим о референтных ценах… Мы взяли цены Македонии, Латвии, Болгарии и на этом построили систему референтных цен. Нельзя этого делать потому, что в Грузии нет стандартов ЕС в этом направлении. Вот когда будут, тогда можно думать о референтных ценах. – Реформа референтных цен провалилась, модели Турции мы не можем пока следовать, что делать? – В Грузии четыре основных игрока, которые занимают 82% всего фармрынка страны, и их нужно не штрафовать, а сесть с ними за стол переговоров и договориться о конкретной стратегии совместной работы. – А насколько эффективно сможет контролировать качество медикаментов новая государственная лаборатория лекарств, которая открылась в Грузии в мае 2023 года? – Лаборатории будет очень сложно, поскольку проверка одного медикамента стоит больше 10 тысяч евро, а таких затрат в бюджете Минздрава я не видел. В том случае, если проверку качества медикаментов потребуют от тех компаний, которые завозят лекарства в страну, цены возрастут еще больше. Для того, чтобы в стране были качественные европейские и американские медикаменты, государство обязательно должно софинансировать часть стоимости гражданам. Это должны быть пенсионеры, лица с ОВЗ, дети и подростки до 18 лет, военные и так далее. Лаборатория качества лекарств открылась в Грузии>>Родители не должны сидеть и переживать, что не смогут купить ребенку качественный препарат, если он заболеет. Когда в Грузии заговорили о референтных ценах, я сразу сказал, что в нашей стране пока это не получится. Сказал, что появится черный рынок, исчезнут качественные медикаменты, а цены упадут не более чем на 10%, а бизнес всегда найдет выход. Что касается качества медикаментов, то вот посмотрите, ни одна европейская компания не изготавливает антибиотики в третьих странах мира. Вот может же тот же Bayer или Roche выпустить их в Индии, это им обойдется дешевле, но они не делают этого потому, что антибиотики - это настолько сложные препараты, что, если нет соответствующей подготовки, среды, условий ничего не получится. Они не могут перенести свои предприятия в другие страны, именно поэтому производством антибиотиков они занимаются сами. Вот спортивную обувь Nike шьют в Китае или во Вьетнаме, но медикаменты те же Pfizer или Abbott производить в этих странах не станут. Потому, что знают, что им не удастся удержать качество. - Государственная программа по обеспечению бесплатными медикаментами граждан с хроническими заболеваниями и пенсионеров еще одна очень важная тема для жителей страны. Как вы оцените эту реформу? Вы считаете, что она может провалится?- Нет. Нужно же видеть и хорошее. Как вы знаете, по решению правительства Грузии, с января 2024 года медикаменты бесплатно выдают людям с хроническими заболеваниями в течение всего года. Это очень хороший шаг. Хорошо, что правительство начало осуществлять эту программу, данная программа является важным шагом в сфере здравоохранения страны.Кому полагаются бесплатные медикаменты? Заявление Минздрава Грузии>>Недавно ко мне обратился молодой человек с болезнью Бехтерева (воспалительные заболевания соединительной ткани, которые предположительно имеют инфекционное происхождение – ред.). Он платил 1 тысячу лари за одну таблетку в месяц. Европейский медикамент исчез с рынка, появился турецкий. Теперь ему нужно по три таблетки в месяц, и стоит она три тысячи лари (более 1,1 тысячи долларов). Вот эта программа особенно важна для таких людей. Безусловно, правительство должно помогать гражданам с тяжелыми заболеваниями, с такими как онкология, болезнь Бехтерева, склеродермия, красная волчанка, все системные заболевания, лечение которых дорого стоит. Государство должно заниматься именно такими проектами, а не хвастаться тем, что оштрафовало на 58 миллионов лари фармкомпании, которые возместят себе эти деньги из наших же карманов. Профессор Вато Сургуладзе в течение многих лет занимал руководящие посты в сфере здравоохранения Грузии. Он возглавлял Агентство здоровья и социальной защиты Минздрава Грузии, был директором Тбилисской центральной больницы, исполнительным директором Клиники им. Патаркацишвили, административным директором клиники "Медула", исполнительным директором роддома города Рустави, гендиректором "Реферальной больницы", работал врачом-эндокринологом, главврачом компаний семейных врачей, основал медслужбу 009. На данный момент является деканом школы медицины и здравоохранения Кавказского университета.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, аналитика, общество, тбилисская центральная больница, минздрав, вато сургуладзе, турция, европа, индия