https://sputnik-georgia.ru/20240123/nikakikh-feykov-komissiya-po-kommunikatsiyam-gruzii-otvetila-na-pretenzii-operatorov-285851666.html
Никаких фейков: Комиссия по коммуникациям Грузии ответила на претензии операторов
Никаких фейков: Комиссия по коммуникациям Грузии ответила на претензии операторов
Цифры говорят, что только один процент абонентов в Грузии пользуется интернетом скоростью 100 Мбит/с, тогда как в Европе этой скоростью уже пользуются более... 23.01.2024, Sputnik Грузия
2024-01-23T22:44+0400
2024-01-23T22:44+0400
2024-01-23T23:04+0400
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ТБИЛИСИ, 23 янв — Sputnik. В исследовании речь идет о ценах на высокоскоростной интернет, тариф на который действительно выше европейского, заявила член Национальной комиссии по коммуникациям Грузии Екатерина Имедадзе. Национальная комиссия по коммуникациям обнародовала исследование британской компании Strategy Analytics, согласно которому фиксированный Интернет 100 Мб/с в Грузии на 136% дороже, чем в европейских странах. Это вызвало недовольство ведущих интернет-провайдеров Грузии, которые поставили под сомнение результаты исследования. Комиссии больше всех не нравятся результаты исследования, поскольку наша задача и цель – создать доступные цены и конкурентную среду для потребителей, но эти результаты отражают реальность, поскольку результаты исследования представляют собой цифры, перед которыми ничто не может устоять, и возможность интерпретации здесь исключена, добавила Имедадзе Она отметила, что основной задачей Комиссии по коммуникациям является исправление упомянутой ситуации, над чем она начнет работать после завершения комплексного исследования. Интернет в Грузии недорогой – мобильный оператор не согласен с результатами исследования >>Согласно результатам исследования, услуги низкого объема и скорости Интернета в Грузии как на рынке мобильной, так и фиксированной связи практически аналогичны или дешевле, чем цены в странах, включенных в исследование. Что касается цен на высокоскоростные услуги и большего объема, то они значительно превышают средние показатели европейских стран. Согласно исследованию, высокие цены на объемные и высокоскоростные услуги особенно важны и проблематичны, поскольку, по данным 2022 года, потребление мобильного Интернета резко растет и достигает в среднем 12 Гб. Интернет в Грузии почти в 2,5 раза дороже, чем в Европе – данные исследования >>Кроме того, отмечено, что тенденция использования Интернета в эпоху цифровых технологий направлена на увеличение скорости и объема использования, которые еще больше возрастут с появлением Интернета 5G. Аналогичная ситуация и с услугами фиксированного Интернета, поскольку время, проводимое пользователями онлайн, и спрос на получение различных услуг онлайн увеличивается, поэтому роль услуг высокоскоростного Интернета критически важна для абонентов, что является проблемой в Грузии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, общество, новости, экономика, интернет, национальная комиссия по коммуникациям грузии
грузия, общество, новости, экономика, интернет, национальная комиссия по коммуникациям грузии
Никаких фейков: Комиссия по коммуникациям Грузии ответила на претензии операторов
22:44 23.01.2024 (обновлено: 23:04 23.01.2024)
Цифры говорят, что только один процент абонентов в Грузии пользуется интернетом скоростью 100 Мбит/с, тогда как в Европе этой скоростью уже пользуются более 55% домохозяйств
ТБИЛИСИ, 23 янв — Sputnik. В исследовании речь идет о ценах на высокоскоростной интернет, тариф на который действительно выше европейского, заявила член Национальной комиссии по коммуникациям Грузии Екатерина Имедадзе.
Национальная комиссия по коммуникациям обнародовала исследование британской компании Strategy Analytics, согласно которому фиксированный Интернет 100 Мб/с в Грузии на 136% дороже, чем в европейских странах. Это вызвало недовольство ведущих интернет-провайдеров Грузии, которые поставили под сомнение результаты исследования.
"Цифры говорят, что только один процент абонентов в Грузии пользуется интернетом скоростью 100 Мбит/с, тогда как в Европе этой скоростью уже пользуются более 55% домохозяйств, ведь в Грузии это предложение на 136% дороже. Исследование также показало, что 20 гигабайт интернета для физических лиц стоит на 36% дороже, чем в Европе, а для юридических лиц ситуация еще хуже", – сказала Имедадзе.
Комиссии больше всех не нравятся результаты исследования, поскольку наша задача и цель – создать доступные цены и конкурентную среду для потребителей, но эти результаты отражают реальность, поскольку результаты исследования представляют собой цифры, перед которыми ничто не может устоять, и возможность интерпретации здесь исключена, добавила Имедадзе
Она отметила, что основной задачей Комиссии по коммуникациям является исправление упомянутой ситуации, над чем она начнет работать после завершения комплексного исследования.
Согласно результатам исследования, услуги низкого объема и скорости Интернета в Грузии как на рынке мобильной, так и фиксированной связи практически аналогичны или дешевле, чем цены в странах, включенных в исследование. Что касается цен на высокоскоростные услуги и большего объема, то они значительно превышают средние показатели европейских стран.
Согласно исследованию, высокие цены на объемные и высокоскоростные услуги особенно важны и проблематичны, поскольку, по данным 2022 года, потребление мобильного Интернета резко растет и достигает в среднем 12 Гб.
Кроме того, отмечено, что тенденция использования Интернета в эпоху цифровых технологий направлена на увеличение скорости и объема использования, которые еще больше возрастут с появлением Интернета 5G.
Аналогичная ситуация и с услугами фиксированного Интернета, поскольку время, проводимое пользователями онлайн, и спрос на получение различных услуг онлайн увеличивается, поэтому роль услуг высокоскоростного Интернета критически важна для абонентов, что является проблемой в Грузии.