https://sputnik-georgia.ru/20240123/peredvizhenie-vo-dvore-respublikanskoy-bolnitsy-ogranicheno-iz-za-avariynosti-zdaniya-285848763.html
Осторожно! Передвижение по двору Республиканской больницы в Тбилиси ограничено
Осторожно! Передвижение по двору Республиканской больницы в Тбилиси ограничено
Правительство Грузии приняло решение о демонтаже здания Республиканской больницы, построенной в 1970-х годах 23.01.2024, Sputnik Грузия
2024-01-23T18:15+0400
2024-01-23T18:15+0400
2024-01-23T18:24+0400
новости
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ираклий гарибашвили
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республиканская больница
минздрав
тбилиси
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ТБИЛИСИ, 23 янв — Sputnik. Здание Центральной университетской клиники имени академика Н. Кипшидзе (Республиканская больница) в Тбилиси было повреждено в результате сильного ветра, поэтому инспекция труда закрыла опасные зоны медучреждения и ограничила передвижение по территории, сообщили в Минздраве Грузии. В результате непогоды были выбиты стекла. Безопасность сотрудников и пациентов клиники проверили представители Службы инспекции труда и Агентства регулирования. Накануне стало известно, что правительство Грузии приступает к демонтажу здания Республиканской больницы, на месте которой появится новая многопрофильная больница, соответствующая современным стандартам. В протоколе инспекции труда отмечено, что с аварийного здания больницы постоянно падают обломки. По этой причине опасные зоны закрыты и передвижение людей по данному периметру ограничено. Ситуация с Республиканской больницейРеспубликанская больница была построена в начале 1970-х годов и сегодня находится в плачевном состоянии. Минздрав намерен преобразить клинику в течение 36-48 месяцев. Часть медперсонала ранее опротестовывала запланированное строительство, опасаясь потери рабочих мест. Новая клиника будет рассчитана на более чем 500 коек и будет включать амбулаторию и дневной стационар, рассчитанный на более 100 мест. В клинике откроется детский онко-гематологический центр, центральный банк крови, отвечающий современным стандартам. На территории также появится аптека, учебные пространства, медицинская библиотека, пространства телемедицины и др. При этом Республиканская больница сохранит статус университетской клиники. Что ждет главную больницу Грузии – правительство приняло решение>>Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили на заседании правительства в понедельник заявил, что Минздрав очень много работал над этим вопросом – изучил положение Республиканской больницы как в финансовом, так и инфраструктурном плане, насколько она отвечает нормам безопасности и международным требованиям. В процесс были включены как грузинские, так и международные эксперты. Эксперты провели пять различных исследований и подготовили соответствующие заключения. Эксперты установили, что здание не подлежит реконструкции и ремонту и нужно его демонтировать. По словам министра здравоохранения Грузии Зураба Азарашвили, правительство Грузии предложит сотрудникам клиники компенсацию или трудоустройство в других медучреждениях, и у них будет возможность выбрать из нескольких предложений тот вариант, который их больше всего устроит. Так, сотрудникам больницы предложат выдачу компенсации за целый год в случае отказа от работы в другом месте; трудоустройство минимум на той же позиции в другой клинике и денежную компенсацию за четыре месяца. В том случае если сотрудник больницы желает дождаться лучшего предложения, то, исходя из его средней зарплаты за последние три месяца, Минздрав готов выплачивать компенсацию в течение последующих трех лет, пока он не начнет где-нибудь работать. Министр подчеркнул, что врачи Республиканской больницы могут перейти не только в другие государственные клиники, но и в частные. Представители Минздрава Грузии 22 января провели встречу с сотрудниками больницы, на которой были рассмотрены эти вопросы.Республиканская больница является частью государственного "Медицинского холдинга Грузии", который был создан для обеспечения здоровой конкуренции между государственными и частными клиниками. В холдинг также входят Тбилисская инфекционная больница, Республиканская больница Рухи, Центр психического здоровья и превенции наркомании, Универсальный медицинский центр, Центр регионального здравоохранения и Батумская клиническая республиканская больница. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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новости, грузия, общество, ираклий гарибашвили, зураб азарашвили, республиканская больница, минздрав, тбилиси
Осторожно! Передвижение по двору Республиканской больницы в Тбилиси ограничено
18:15 23.01.2024 (обновлено: 18:24 23.01.2024)
Правительство Грузии приняло решение о демонтаже здания Республиканской больницы, построенной в 1970-х годах
ТБИЛИСИ, 23 янв — Sputnik. Здание Центральной университетской клиники имени академика Н. Кипшидзе (Республиканская больница) в Тбилиси было повреждено в результате сильного ветра, поэтому инспекция труда закрыла опасные зоны медучреждения и ограничила передвижение по территории, сообщили в Минздраве Грузии.
В результате непогоды были выбиты стекла. Безопасность сотрудников и пациентов клиники проверили представители Службы инспекции труда и Агентства регулирования. Накануне стало известно, что правительство Грузии приступает к демонтажу здания Республиканской больницы, на месте которой появится новая многопрофильная больница, соответствующая современным стандартам.
В протоколе инспекции труда отмечено, что с аварийного здания больницы постоянно падают обломки. По этой причине опасные зоны закрыты и передвижение людей по данному периметру ограничено.
Ситуация с Республиканской больницей
Республиканская больница была построена в начале 1970-х годов и сегодня находится в плачевном состоянии. Минздрав намерен преобразить клинику в течение 36-48 месяцев. Часть медперсонала ранее опротестовывала запланированное строительство, опасаясь потери рабочих мест.
Новая клиника будет рассчитана на более чем 500 коек и будет включать амбулаторию и дневной стационар, рассчитанный на более 100 мест. В клинике откроется детский онко-гематологический центр, центральный банк крови, отвечающий современным стандартам. На территории также появится аптека, учебные пространства, медицинская библиотека, пространства телемедицины и др. При этом Республиканская больница сохранит статус университетской клиники.
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили на заседании правительства в понедельник заявил, что Минздрав очень много работал над этим вопросом – изучил положение Республиканской больницы как в финансовом, так и инфраструктурном плане, насколько она отвечает нормам безопасности и международным требованиям. В процесс были включены как грузинские, так и международные эксперты.
Эксперты провели пять различных исследований и подготовили соответствующие заключения. Эксперты установили, что здание не подлежит реконструкции и ремонту и нужно его демонтировать.
По словам министра здравоохранения Грузии Зураба Азарашвили, правительство Грузии предложит сотрудникам клиники компенсацию или трудоустройство в других медучреждениях, и у них будет возможность выбрать из нескольких предложений тот вариант, который их больше всего устроит.
Так, сотрудникам больницы предложат выдачу компенсации за целый год в случае отказа от работы в другом месте; трудоустройство минимум на той же позиции в другой клинике и денежную компенсацию за четыре месяца. В том случае если сотрудник больницы желает дождаться лучшего предложения, то, исходя из его средней зарплаты за последние три месяца, Минздрав готов выплачивать компенсацию в течение последующих трех лет, пока он не начнет где-нибудь работать.
Министр подчеркнул, что врачи Республиканской больницы могут перейти не только в другие государственные клиники, но и в частные.
Представители Минздрава Грузии 22 января провели встречу с сотрудниками больницы, на которой были рассмотрены эти вопросы.
Республиканская больница является частью государственного "Медицинского холдинга Грузии", который был создан для обеспечения здоровой конкуренции между государственными и частными клиниками.
В холдинг также входят Тбилисская инфекционная больница, Республиканская больница Рухи, Центр психического здоровья и превенции наркомании, Универсальный медицинский центр, Центр регионального здравоохранения и Батумская клиническая республиканская больница.